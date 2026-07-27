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Loại hạt giá rẻ dùng đúng cách sẽ thành thuốc dưỡng xương, bổ tim cực tốt

Thứ Hai, 14:00, 27/07/2026
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VOV.VN - Hạt bí ngô (hay còn gọi là hạt bí) từ lâu đã là món ăn vặt quen thuộc trong các dịp lễ Tết hay những buổi tụ tập bạn bè. Tuy nhiên, ít ai biết rằng đằng sau kích thước nhỏ bé ấy lại là một "nhà máy dinh dưỡng" thu nhỏ với lượng dưỡng chất vượt trội cực tốt cho sức khỏe.

Nguồn bổ sung magie tự nhiên giúp tim mạnh khỏe

Hạt bí ngô là một trong những nguồn cung cấp Magie tự nhiên tốt nhất, loại khoáng chất mà rất nhiều người trong chúng ta đang bị thiếu hụt. Magie đóng vai trò then chốt trong hơn 300 phản ứng hóa sinh của cơ thể, bao gồm việc kiểm soát huyết áp, điều hòa nhịp tim và giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch vành.

Việc nhâm nhi một nắm hạt bí ngô mỗi ngày giúp thư giãn mạch máu, làm giảm áp lực lên thành động mạch và bảo vệ trái tim của bạn luôn khỏe mạnh.

Cải thiện giấc ngủ ngon và sâu hơn

Nếu bạn đang vật lộn với chứng mất ngủ hoặc ngủ không sâu giấc, hạt bí ngô chính là "liều thuốc thần dược" tự nhiên. Loại hạt này rất giàu Tryptophan – một loại axit amin mà cơ thể sử dụng để chuyển hóa thành Serotonin và sau đó là Melatonin (hormone điều hòa nhịp sinh học và giấc ngủ). Bên cạnh đó, hàm lượng Magie dồi dào trong hạt bí cũng giúp xoa dịu hệ thần kinh, thả lỏng cơ bắp, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bạn dễ dàng đi vào giấc ngủ.

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Hạt bí ngô là một trong những nguồn cung cấp Magie tự nhiên tốt, loại khoáng chất mà rất nhiều người trong chúng ta đang bị thiếu hụt.

Tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật

Hạt bí ngô là nguồn cung cấp Kẽm và Vitamin E dồi dào - hai dưỡng chất chiến lược giúp xây dựng hàng rào miễn dịch vững chắc. Kẽm đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển và phân chia của các tế bào miễn dịch, giúp cơ thể nhanh chóng phát hiện và tiêu diệt các loại vi rút, vi khuẩn gây hại.

Ăn hạt bí ngô thường xuyên giúp bạn nâng cao sức đề kháng, giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường và hỗ trợ vết thương mau lành hơn.

Cải thiện hệ tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Hạt bí ngô nguyên vỏ là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời cho cơ thể. Chất xơ giúp tăng cường nhu động ruột, ngăn ngừa tình trạng táo bón và nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Mặc dù chứa chất béo nhưng đây là nhóm chất béo không bão hòa đơn và đa lành mạnh, kết hợp cùng protein và chất xơ giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế các cơn thèm ăn vặt giữa giờ. Nhờ đó, hạt bí ngô trở thành món ăn vặt lý tưởng hỗ trợ bạn kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tăng cường chống viêm và giảm đau khớp

Tình trạng viêm mãn tính là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh lý nguy hiểm như viêm khớp, bệnh tim và ung thư. Hạt bí ngô chứa hàm lượng lớn chất chống oxy hóa như Vitamin E, Carotenoid và các hợp chất phenolic có khả năng dập tắt các gốc tự do gây hại.

Nhiều nghiên cứu cho thấy dầu hạt bí ngô có tác dụng giảm viêm tương tự như một số loại thuốc chống viêm không steroid (NSAID) nhưng lại hoàn toàn tự nhiên và không gây ra tác dụng phụ cho dạ dày.

Bảo vệ sức khỏe xương khớp

Nói đến sức khỏe của xương, đa phần chúng ta chỉ nghĩ đến Canxi mà quên mất vai trò quan trọng của Magie và Phốt pho. Hạt bí ngô cung cấp một lượng lớn Phốt pho và Magie – hai khoáng chất tham gia trực tiếp vào quá trình hình thành mật độ khoáng của xương.

Việc bổ sung đầy đủ các chất này từ hạt bí ngô giúp giữ cho khung xương luôn vững chắc, giảm nguy cơ loãng xương và xơ cứng khớp ở người lớn tuổi.

Giúp tinh thần thoải mái và giảm lo âu

Bên cạnh tác dụng cải thiện giấc ngủ, chất Tryptophan trong hạt bí ngô còn đóng vai trò quan trọng trong việc sản xuất Serotonin, được mệnh danh là "hormone hạnh phúc".

Khi mức Serotonin trong não bộ ổn định, bạn sẽ cảm thấy tinh thần thư thái, yêu đời hơn, giảm bớt các căng thẳng, lo âu (stress) từ áp lực công việc và cuộc sống hàng ngày.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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