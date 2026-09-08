Loại hạt nhìn vừa lạ vừa quen, là vị thuốc bổ, tốt chẳng kém nhân sâm

Cải thiện sức khỏe tim mạch

Đậu có thể có tác động tích cực đến sức khỏe khi được dùng thay thế thịt hoặc các nguồn protein khác có hàm lượng cholesterol cao. Giảm cholesterol là một cách để giảm nguy cơ mắc bệnh tim và cải thiện sức khỏe tim mạch. Đậu thận là một trong những loại đậu lành mạnh nhất để sử dụng làm nguồn protein, với hàm lượng chất béo và chất béo bão hòa thấp hơn một chút so với các loại đậu khác nhưng lại có lượng chất xơ và protein tương đương.

Ngăn ngừa ung thư ruột kết

Nghiên cứu cho thấy ung thư đại tràng có thể ít xảy ra hơn ở những người thường xuyên ăn các loại đậu thông thường, chẳng hạn như đậu thận. Chất xơ không tiêu hóa được trong các loại đậu thông thường đóng vai trò tích cực trong việc điều chỉnh sự phát triển tế bào ở đại tràng, điều này có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư đại tràng. Cần nghiên cứu thêm để tìm hiểu chính xác cơ chế này hoạt động như thế nào.

Đậu có thể có tác động tích cực đến sức khỏe khi được dùng thay thế thịt hoặc các nguồn protein khác có hàm lượng cholesterol cao. (Ảnh: VTC News)

Kiểm soát lượng đường trong máu

Các loại đậu là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, vì vậy chúng không gây tăng đột biến lượng đường trong máu khi bạn ăn chúng. Chúng cũng có thể giúp điều hòa tác động của các loại thực phẩm gây tăng đột biến lượng đường trong máu. Ví dụ, đậu thận hoặc các loại đậu thông thường khác có thể được ăn cùng với cơm để làm chậm tốc độ tiêu hóa cơm.

Quản lý cân nặng

Nhiều người gặp khó khăn trong việc ăn kiêng, đặc biệt là khi áp dụng chế độ ăn ít tinh bột. Chế độ ăn giàu chất xơ có thể là một cách thay thế để giảm cân. Vì chất xơ tạo cảm giác no, nó có thể giúp mọi người cảm thấy no lâu hơn và tránh ăn quá nhiều. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn đậu như một phần của chế độ ăn giàu chất xơ có thể giúp những người đang cố gắng giảm cân.

Phòng ngừa thiếu máu do thiếu sắt

Hàm lượng sắt và folate (Vitamin B9) dồi dào trong đậu là nguyên liệu cốt lõi cho quá trình tái tạo hồng cầu và tổng hợp hemoglobin. Sử dụng đậu thường xuyên giúp giảm tình trạng mệt mỏi, hoa mắt, chóng mặt do thiếu máu, đặc biệt rất tốt cho phụ nữ mang thai, trẻ em đang tuổi phát triển và người ăn chay trường.

Chống lão hóa và bảo vệ tế bào

Lớp vỏ màu đỏ thẫm của đậu chứa hàm lượng cao chất chống oxy hóa anthocyanin - tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn một số loại quả mọng. Các chất chống oxy hóa này giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, làm chậm quá trình lão hóa da, bảo vệ tế bào và giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính liên quan đến căng thẳng oxy hóa.