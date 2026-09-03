Siêu thực phẩm nhiều người mê, biết cách dùng khỏe tim, giảm stress

Tăng cường sức khỏe, chức năng và sự tỉnh táo của não bộ

Matcha là nguồn cung cấp dồi dào polyphenol , chlorophyll, caffeine và L-theanine - tất cả đều có lợi cho chức năng não. Là một chất kích thích, caffeine trong matcha tác động lên hệ thần kinh trung ương, làm tăng quá trình chuyển hóa năng lượng trong não cũng như tăng cường sự tỉnh táo và khả năng ghi nhớ.

Caffeine cũng có đặc tính chống oxy hóa và kết hợp với các catechin trong matcha, có thể giúp ngăn ngừa sự xuất hiện hoặc tiến triển của các bệnh thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer và Parkinson. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là việc đun nóng hoặc nấu matcha có thể làm giảm các đặc tính chống oxy hóa này.

Matcha có nhiều lợi ích khi sử dụng. (Ảnh: VTC News)

Chống oxy hóa mạnh mẽ và ngăn ngừa lão hóa tế bào

Matcha sở hữu chỉ số ORAC (khả năng hấp thụ gốc tự do) thuộc hàng cao nhất trong thế giới thực phẩm, vượt xa cả việt quất hay dâu tây nhờ hàm lượng EGCG cực lớn. Các chất chống oxy hóa này đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ vững chắc, giúp trung hòa các gốc tự do gây hại, bảo vệ DNA khỏi sự tổn thương, làm chậm quá trình lão hóa da và hỗ trợ phòng ngừa sự hình thành của các tế bào dị biệt.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và hạ cholesterol xấu

Các hợp chất polyphenol và catechin trong matcha giúp làm giảm sự tích tụ mảng bám xơ vữa trong động mạch, kích thích sản sinh oxit nitric để làm thư giãn các mạch máu và điều hòa huyết áp ổn định.

Duy trì thói quen uống matcha nguyên chất hằng ngày hỗ trợ làm giảm nồng độ cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc bệnh đột quỵ và suy tim.

Hỗ trợ đốt cháy calo tự nhiên và duy trì vóc dáng

Nhờ sự kết hợp giữa caffeine và EGCG, matcha có khả năng tăng cường tốc độ trao đổi chất của cơ thể lên tới 10 - 40% và thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo (đốt mỡ) hiệu quả trong quá trình vận động.

Thêm matcha vào chế độ ăn kiêng giúp kéo dài cảm giác no, hạn chế sự tích tụ mỡ thừa ở vùng bụng mà hoàn toàn không gây tác dụng phụ đối với hệ nội tiết.

Có thể có tác dụng giảm căng thẳng

Axit amin L-theanine có thể mang lại lợi ích cho hệ thần kinh. Về khía cạnh làm dịu , nó giúp tăng mức độ chất dẫn truyền thần kinh GABA, có tác dụng thư giãn và làm dịu tâm trí. Tuy nhiên, hiệu quả của một tách matcha phụ thuộc vào nguồn gốc xuất xứ và quy trình che nắng quan trọng trong giai đoạn sinh trưởng, vì điều này làm tăng hàm lượng L-theanine.

Matcha truyền thống của Nhật Bản rất giàu L-theanine, với hàm lượng caffeine và catechin thấp hơn. Đáng tiếc, matcha chế biến thương mại thường không đạt được tỷ lệ này và do đó thiếu đi những lợi ích giảm căng thẳng.

Có thể cải thiện sức khỏe đường ruột

Các hợp chất thực vật, bao gồm polyphenol, đi vào ruột già mà không được hấp thụ, nơi chúng bị phân giải bởi vi khuẩn đường ruột. Bằng cách này, chúng cung cấp nguồn năng lượng cho các vi khuẩn có lợi cư trú trong phần này của ruột, cho phép chúng phát triển mạnh và đa dạng hóa, giúp cải thiện chức năng ruột và điều chỉnh hệ thống miễn dịch.