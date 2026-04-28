Loại hạt nhỏ như kiến lại là “vị thuốc” giàu Omega-3, giúp bổ tim, chắc xương

Thứ Ba, 05:45, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hạt chia được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ mật độ dinh dưỡng cực cao trong một kích thước siêu nhỏ. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa Omega-3, chất xơ và protein, hạt chia mang lại những thay đổi tích cực cho cơ thể từ bên trong lẫn bên ngoài.

Cung cấp hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào

Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm tocopherol, phytosterol, carotenoid và các hợp chất polyphenol. Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, vốn có thể tích tụ trong cơ thể và dẫn đến tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống cũng là một cách tuyệt vời để tăng lượng chất xơ. Chỉ một 2-3 muỗng canh hạt chia cũng cung cấp khoảng 9,8 gram chất xơ.

Lượng chất xơ hòa tan cực cao trong hạt chia còn là nguồn thức ăn quý giá cho lợi khuẩn đường ruột, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, hạt chia cũng rất hữu ích cho những ai đang trong quá trình giảm cân.

loai hat nho nhu kien lai la vi thuoc giau omega-3, giup bo tim, chac xuong hinh anh 1
Hạt chia được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ mật độ dinh dưỡng cực cao trong một kích thước siêu nhỏ. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ Omega-3

Hạt chia là một trong những nguồn thực vật giàu Acid Alpha-linolenic (ALA) nhất, một loại acid béo Omega-3 thiết yếu cho tim mạch. Việc tiêu thụ hạt chia thường xuyên giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, từ đó ổn định huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người tiểu đường

Nhờ khả năng làm chậm tốc độ hấp thụ đường và cải thiện độ nhạy insulin, hạt chia giúp ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Đây là thực phẩm hỗ trợ đắc lực cho những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc những người đang trong giai đoạn tiền tiểu đường cần ổn định chỉ số đường huyết.

Tăng cường sức khỏe xương khớp chắc khỏe

Trong hạt chia chứa một tổ hợp khoáng chất quan trọng bao gồm canxi, magie, photpho và protein – những dưỡng chất thiết yếu cho mật độ xương. Đối với những người không dùng sữa hoặc các sản phẩm từ sữa, hạt chia là nguồn cung cấp canxi thay thế tuyệt vời giúp ngăn ngừa loãng xương và duy trì khung xương vững chắc.

Cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa protein, chất béo lành mạnh và chất xơ, hạt chia cung cấp nguồn năng lượng giải phóng chậm, giúp cơ thể duy trì sức bền trong thời gian dài. Đây là thực phẩm "vàng" cho các vận động viên hoặc những người lao động cường độ cao muốn duy trì sự tỉnh táo và bền bỉ mà không cần dùng đến nước tăng lực chứa đường.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
“Mở lại” thực quản hẹp khít 10 năm cho người phụ nữ chỉ sống bằng cháo loãng
VOV.VN - Sau 10 năm chỉ có thể sống bằng sữa và cháo loãng do hẹp thực quản nặng, một phụ nữ 50 tuổi vừa được các bác sĩ Trung tâm Nội soi tiêu hóa và Thăm dò chức năng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương can thiệp nong bóng, từng bước “mở lại” thực quản, mở ra cơ hội ăn uống gần như bình thường.

Loại quả Việt chẳng cần đợi chín, ăn mỗi tuần 3 lần bổ tim, ngừa đột quỵ cực tốt

VOV.VN - Đu đủ xanh từ lâu đã không còn là cái tên xa lạ trong mâm cơm người Việt, từ món nộm giòn sần sật đến bát canh hầm xương bổ dưỡng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại quả này còn mang lại loạt lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Uống hà thủ ô với đậu đen mỗi ngày có tốt không? Điều nhiều người thắc mắc

VOV.VN - Hà thủ ô thường được kết hợp với đậu đen trong các bài thuốc dân gian nhằm tăng hiệu quả bồi bổ và giảm tác dụng không mong muốn. Tuy nhiên, không phải ai cũng hiểu rõ lợi ích của sự kết hợp này cũng như cách sử dụng đúng để phát huy công dụng.

