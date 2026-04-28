Loại hạt nhỏ như kiến lại là “vị thuốc” giàu Omega-3, giúp bổ tim, chắc xương

Cung cấp hàm lượng chất chống oxy hóa dồi dào

Hạt chia chứa nhiều chất chống oxy hóa, bao gồm tocopherol, phytosterol, carotenoid và các hợp chất polyphenol. Chất chống oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do, vốn có thể tích tụ trong cơ thể và dẫn đến tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân và cải thiện hệ tiêu hóa

Bổ sung hạt chia vào chế độ ăn uống cũng là một cách tuyệt vời để tăng lượng chất xơ. Chỉ một 2-3 muỗng canh hạt chia cũng cung cấp khoảng 9,8 gram chất xơ.

Lượng chất xơ hòa tan cực cao trong hạt chia còn là nguồn thức ăn quý giá cho lợi khuẩn đường ruột, giúp ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Ngoài ra, hạt chia cũng rất hữu ích cho những ai đang trong quá trình giảm cân.

Hạt chia được mệnh danh là một loại "siêu thực phẩm" nhờ mật độ dinh dưỡng cực cao trong một kích thước siêu nhỏ. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ Omega-3

Hạt chia là một trong những nguồn thực vật giàu Acid Alpha-linolenic (ALA) nhất, một loại acid béo Omega-3 thiết yếu cho tim mạch. Việc tiêu thụ hạt chia thường xuyên giúp giảm mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride, từ đó ổn định huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết cho người tiểu đường

Nhờ khả năng làm chậm tốc độ hấp thụ đường và cải thiện độ nhạy insulin, hạt chia giúp ngăn chặn tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Đây là thực phẩm hỗ trợ đắc lực cho những người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2 hoặc những người đang trong giai đoạn tiền tiểu đường cần ổn định chỉ số đường huyết.

Tăng cường sức khỏe xương khớp chắc khỏe

Trong hạt chia chứa một tổ hợp khoáng chất quan trọng bao gồm canxi, magie, photpho và protein – những dưỡng chất thiết yếu cho mật độ xương. Đối với những người không dùng sữa hoặc các sản phẩm từ sữa, hạt chia là nguồn cung cấp canxi thay thế tuyệt vời giúp ngăn ngừa loãng xương và duy trì khung xương vững chắc.

Cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể

Với sự kết hợp hoàn hảo giữa protein, chất béo lành mạnh và chất xơ, hạt chia cung cấp nguồn năng lượng giải phóng chậm, giúp cơ thể duy trì sức bền trong thời gian dài. Đây là thực phẩm "vàng" cho các vận động viên hoặc những người lao động cường độ cao muốn duy trì sự tỉnh táo và bền bỉ mà không cần dùng đến nước tăng lực chứa đường.