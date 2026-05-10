Loại lá quen thuộc ở Việt Nam, dùng thường xuyên bổ chẳng kém nhâm sâm tổ yến

Chủ Nhật, 05:45, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Lá mơ lông từ lâu đã nổi tiếng với công dụng điều trị các bệnh về đường ruột. Tuy nhiên, với đặc tính kháng viêm và sát khuẩn mạnh mẽ, lá mơ mang lại nhiều giá trị sức khỏe bất ngờ mà ít người biết tới.

Hỗ trợ tiêu hóa

Các hoạt chất trong lá mơ có tác dụng như một loại kháng sinh tự nhiên, giúp ức chế sự phát triển của vi khuẩn Amip và các ký sinh trùng đường ruột. Lá mơ cũng được sử dụng với các trường hợp tiết tả (tiêu chảy), đặc biệt là tiêu chảy do nóng trong hoặc do ăn uống đồ lạ, nhiễm khuẩn nhờ tác dụng thanh nhiệt, kiện tỳ chỉ tả.

Kháng viêm và giảm đau nhức xương khớp

Ít ai biết rằng lá mơ có tính mát, giúp thanh nhiệt và giảm sưng viêm hiệu quả, đặc biệt là ở các khớp xương. Những người cao tuổi thường xuyên bị đau nhức khi trái gió trở trời có thể sử dụng lá mơ sắc nước uống hoặc giã nát đắp lên vùng bị đau. Hoạt chất trong lá giúp tăng cường lưu thông khí huyết, giảm tình trạng phong thấp và ngăn ngừa sự tích tụ axit uric tại các khớp, hỗ trợ tốt cho người bệnh gout.

loai la quen thuoc o viet nam, dung thuong xuyen bo chang kem nham sam to yen hinh anh 1
Lá mơ lông từ lâu đã nổi tiếng với công dụng điều trị các bệnh về đường ruột. (Ảnh minh họa)

Thanh lọc cơ thể và giải độc gan

Lá mơ có tác dụng lợi tiểu và hỗ trợ quá trình thải độc của gan diễn ra trơn tru hơn. Việc tiêu thụ lá mơ giúp cơ thể loại bỏ các độc tố tích tụ qua đường bài tiết, từ đó làm giảm gánh nặng cho gan và thận. Ngoài ra, nhờ đặc tính sát trùng, nước lá mơ còn được dùng để tẩy giun (đặc biệt là giun đũa và giun kim) một cách an toàn cho cả người lớn và trẻ em mà không gây tác dụng phụ như các loại thuốc hóa học.

Hỗ trợ điều trị các bệnh ngoài da và nấm

Nhờ chứa các hợp chất kháng khuẩn và chống nấm tự nhiên, lá mơ lông thường được dùng để điều trị các vết ghẻ lở, mụn nhọt hoặc các vùng da bị nấm ngứa. Việc giã nát lá mơ lấy nước cốt bôi lên vùng da tổn thương sẽ giúp vết thương mau lành, giảm sưng tấy và ngăn ngừa nhiễm trùng lan rộng. Đây là phương pháp điều trị tại gia lành tính, đặc biệt hữu ích với những làn da nhạy cảm hoặc trẻ nhỏ bị rôm sảy.

Cải thiện tình trạng suy nhược cơ thể

Lá mơ chứa một lượng đáng kể protein và các loại vitamin thiết yếu giúp bồi bổ cơ thể, đặc biệt là cho những người mới ốm dậy hoặc trẻ em bị còi cọc, biếng ăn. Các món ăn từ lá mơ không chỉ kích thích vị giác nhờ mùi thơm đặc trưng mà còn hỗ trợ quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng tại ruột non diễn ra hiệu quả hơn. Đây là cách đơn giản để tăng cường sinh lực và cải thiện thể trạng một cách tự nhiên từ nguồn thực phẩm sạch trong vườn.

Mặc dù lá mơ rất tốt, bạn nên rửa sạch và ngâm nước muối loãng trước khi dùng để loại bỏ bụi bẩn và ký sinh trùng trên lông lá. Nếu sử dụng làm thuốc chữa bệnh mạn tính, hãy tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên khoa để có liều lượng phù hợp nhất.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Vị thuốc đa năng Việt Nam có cực nhiều, tưởng ăn cho vui miệng lại siêu bổ dưỡng
VOV.VN - Quất hồng bì là loại trái cây nhiệt đới chứa đựng hàm lượng dinh dưỡng phong phú như vitamin C, vitamin B, kali và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Dưới đây là 7 lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc mà loại quả này mang lại.

Muốn giảm cân, nhiều người chọn súp lơ trắng vì lý do này
VOV.VN - Súp lơ trắng là thực phẩm quen thuộc trong nhiều thực đơn giảm cân nhờ ít calo, giàu chất xơ và tạo cảm giác no lâu. Loại rau này còn có thể thay thế một số món nhiều tinh bột, giúp kiểm soát năng lượng nạp vào và hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Đột quỵ âm thầm tấn công người trẻ: Bác sĩ chỉ ra những thói quen nguy hiểm
VOV.VN - Đột quỵ đang ngày càng trẻ hóa khi nhiều người dưới 45 tuổi phải nhập viện cấp cứu. Lối sống thiếu lành mạnh và tâm lý chủ quan trước các dấu hiệu ban đầu khiến không ít người trẻ bỏ lỡ “giờ vàng” điều trị.

