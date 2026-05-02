中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tin vui bất ngờ dành cho những người thích uống nước mía vào mùa hè

Thứ Bảy, 14:00, 02/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nước mía không chỉ là một thức uống giải khát "quốc dân" trong những ngày hè oi bức, mà còn là nước tăng lực tự nhiên chứa đầy khoáng chất có lợi. Dưới đây là loạt lợi ích sức khỏe của nước mía mà không phải ai cũng biết.

Tăng cường năng lượng tức thì

Lượng đường sucrose tự nhiên trong mía cung cấp cho cơ thể bạn lượng năng lượng cần thiết để khởi đầu một ngày mới và bình thường hóa quá trình giải phóng glucose trong cơ thể, giúp bù đắp lượng đường đã mất. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để bù nước cho cơ thể và xua tan mệt mỏi.

Có tính chất lợi tiểu

Đặc tính lợi tiểu của nước mía khiến nó trở thành một thành phần thiết yếu để đẩy lùi nhiễm trùng. Uống nước mía sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, đặc biệt là khi bạn cảm thấy nóng rát khi đi tiểu, và nó cũng giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Chống sâu răng và hôi miệng

Nước mía chứa nhiều khoáng chất như canxi và phốt pho, giúp tăng cường men răng và bảo vệ răng khỏi sâu răng. Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong nước mía cũng giúp chống lại chứng hôi miệng do thiếu hụt chất dinh dưỡng.

tin vui bat ngo danh cho nhung nguoi thich uong nuoc mia vao mua he hinh anh 1
Nước mía không chỉ là một thức uống giải khát "quốc dân" trong những ngày hè oi bức, mà còn là một loại nước tăng lực tự nhiên chứa đầy khoáng chất có lợi. (Ảnh minh họa)

Tốt cho gan, hỗ trợ bệnh vàng da

Nước mía rất tốt cho sức khỏe gan và là phương thuốc đã được chứng minh hiệu quả cho bệnh vàng da. Các chất chống oxy hóa trong nước mía bảo vệ gan khỏi nhiễm trùng và duy trì mức bilirubin ở mức ổn định. Nước mía bổ sung cho cơ thể các protein và chất dinh dưỡng đã mất, giúp phục hồi nhanh chóng.

Cải thiện tiêu hóa

Uống nước mía giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hàm lượng kali trong nước mía giúp giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày và rất hữu ích trong việc điều trị chứng táo bón.

Chăm sóc da

Một trong những lợi ích bất ngờ của nước mía là khả năng trị mụn, giảm vết thâm, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho da mềm mại.

Axit alpha hydroxy được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da. Một trong những axit alpha hydroxy nổi bật nhất là axit glycolic trong mía, giúp duy trì vẻ rạng rỡ của làn da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất chống oxy hóa và vitamin C có trong nước mía giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nước mía giúp chống lại các rối loạn tiêu hóa, bệnh gan, nhiễm trùng đường hô hấp và giảm viêm. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ cũng có thể trung hòa sự tiết bilirubin trong cơ thể.

Chữa lành vết thương

Nước mía là một thành phần kỳ diệu giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương. Hàm lượng đường sucrose tự nhiên dồi dào trong nước mía có khả năng chữa lành mọi loại vết thương trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thoa nước mía lên vùng bị thương để giúp vết thương mau lành hơn.

Xương chắc khỏe hơn

Nước mía chứa nhiều khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho, sắt và kali, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe xương. Do đó, việc uống một ly nước mía mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương và giữ cho xương chắc khỏe khi bạn về già.

nước mía (1).jpg

Uống nước mía đặc có chữa bệnh tiểu đường?

VOV.VN - Nhiều người tin uống nước mía đặc có thể chữa tiểu đường, thực tế, khi người bệnh đái tháo đường nạp vào cơ thể cùng thời điểm một lượng đường quá lớn, đường huyết có thể tăng vọt rất nhanh, gây nguy hiểm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: nước mía lợi ích khi uống nước mía nên uống bao nhiêu cốc nước mía mỗi ngày nước mía đá
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Cây thuốc Việt thơm nức mũi, biết sử dụng da đẹp, dáng xinh, cơ thể khỏe mạnh
Cây thuốc Việt thơm nức mũi, biết sử dụng da đẹp, dáng xinh, cơ thể khỏe mạnh

VOV.VN - Hoắc hương từ lâu đã nổi tiếng là một vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mùi hương đặc trưng, loại thảo mộc này còn sở hữu hàng loạt công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, làn da và tinh thần.

Cây thuốc Việt thơm nức mũi, biết sử dụng da đẹp, dáng xinh, cơ thể khỏe mạnh

Cây thuốc Việt thơm nức mũi, biết sử dụng da đẹp, dáng xinh, cơ thể khỏe mạnh

VOV.VN - Hoắc hương từ lâu đã nổi tiếng là một vị thuốc quý tốt cho sức khỏe. Không chỉ dừng lại ở mùi hương đặc trưng, loại thảo mộc này còn sở hữu hàng loạt công dụng tuyệt vời cho hệ tiêu hóa, làn da và tinh thần.

Nhiều người ăn húng chó nhưng chưa biết những điều này
Nhiều người ăn húng chó nhưng chưa biết những điều này

VOV.VN - Húng chó là rau gia vị có mùi thơm đặc trưng, thường dùng để tăng hương vị món ăn. Bên cạnh đó, loại rau này còn được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc ăn quá nhiều, húng chó cũng có thể gây ảnh hưởng không mong muốn.

Nhiều người ăn húng chó nhưng chưa biết những điều này

Nhiều người ăn húng chó nhưng chưa biết những điều này

VOV.VN - Húng chó là rau gia vị có mùi thơm đặc trưng, thường dùng để tăng hương vị món ăn. Bên cạnh đó, loại rau này còn được cho là mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu sử dụng không đúng cách hoặc ăn quá nhiều, húng chó cũng có thể gây ảnh hưởng không mong muốn.

Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả
Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

VOV.VN - Dứa không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới với hương vị chua ngọt kích thích vị giác mà còn được mệnh danh là "nhà máy" dinh dưỡng tự nhiên, mang lại những giá trị sức khỏe mà ít loại trái cây nào có được.

Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

Loại quả thơm phức đang vào mùa ở Việt Nam, bổ xương dưỡng tim cực hiệu quả

VOV.VN - Dứa không chỉ là một loại trái cây nhiệt đới với hương vị chua ngọt kích thích vị giác mà còn được mệnh danh là "nhà máy" dinh dưỡng tự nhiên, mang lại những giá trị sức khỏe mà ít loại trái cây nào có được.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe