Tin vui bất ngờ dành cho những người thích uống nước mía vào mùa hè

Tăng cường năng lượng tức thì

Lượng đường sucrose tự nhiên trong mía cung cấp cho cơ thể bạn lượng năng lượng cần thiết để khởi đầu một ngày mới và bình thường hóa quá trình giải phóng glucose trong cơ thể, giúp bù đắp lượng đường đã mất. Đây cũng là lựa chọn tốt nhất để bù nước cho cơ thể và xua tan mệt mỏi.

Có tính chất lợi tiểu

Đặc tính lợi tiểu của nước mía khiến nó trở thành một thành phần thiết yếu để đẩy lùi nhiễm trùng. Uống nước mía sẽ giúp ngăn ngừa nhiễm trùng đường tiết niệu, đặc biệt là khi bạn cảm thấy nóng rát khi đi tiểu, và nó cũng giúp ngăn ngừa sỏi thận.

Chống sâu răng và hôi miệng

Nước mía chứa nhiều khoáng chất như canxi và phốt pho, giúp tăng cường men răng và bảo vệ răng khỏi sâu răng. Hàm lượng dinh dưỡng dồi dào trong nước mía cũng giúp chống lại chứng hôi miệng do thiếu hụt chất dinh dưỡng.

Nước mía không chỉ là một thức uống giải khát "quốc dân" trong những ngày hè oi bức, mà còn là một loại nước tăng lực tự nhiên chứa đầy khoáng chất có lợi. (Ảnh minh họa)

Tốt cho gan, hỗ trợ bệnh vàng da

Nước mía rất tốt cho sức khỏe gan và là phương thuốc đã được chứng minh hiệu quả cho bệnh vàng da. Các chất chống oxy hóa trong nước mía bảo vệ gan khỏi nhiễm trùng và duy trì mức bilirubin ở mức ổn định. Nước mía bổ sung cho cơ thể các protein và chất dinh dưỡng đã mất, giúp phục hồi nhanh chóng.

Cải thiện tiêu hóa

Uống nước mía giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Hàm lượng kali trong nước mía giúp giữ cho hệ tiêu hóa hoạt động tốt, ngăn ngừa nhiễm trùng dạ dày và rất hữu ích trong việc điều trị chứng táo bón.

Chăm sóc da

Một trong những lợi ích bất ngờ của nước mía là khả năng trị mụn, giảm vết thâm, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho da mềm mại.

Axit alpha hydroxy được cho là có nhiều lợi ích cho sức khỏe làn da. Một trong những axit alpha hydroxy nổi bật nhất là axit glycolic trong mía, giúp duy trì vẻ rạng rỡ của làn da.

Tăng cường hệ miễn dịch

Các chất chống oxy hóa và vitamin C có trong nước mía giúp tăng cường hệ miễn dịch. Nước mía giúp chống lại các rối loạn tiêu hóa, bệnh gan, nhiễm trùng đường hô hấp và giảm viêm. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ cũng có thể trung hòa sự tiết bilirubin trong cơ thể.

Chữa lành vết thương

Nước mía là một thành phần kỳ diệu giúp đẩy nhanh quá trình lành vết thương. Hàm lượng đường sucrose tự nhiên dồi dào trong nước mía có khả năng chữa lành mọi loại vết thương trong thời gian ngắn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thoa nước mía lên vùng bị thương để giúp vết thương mau lành hơn.

Xương chắc khỏe hơn

Nước mía chứa nhiều khoáng chất như canxi, magiê, phốt pho, sắt và kali, đóng vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe xương. Do đó, việc uống một ly nước mía mỗi ngày có thể giúp giảm nguy cơ loãng xương và giữ cho xương chắc khỏe khi bạn về già.