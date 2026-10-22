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Loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, là thuốc bổ xương, sáng mắt, tốt cho tiêu hoá

Thứ Năm, 05:45, 22/10/2026
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VOV.VN - Khi nhắc đến cây nho, hầu hết chúng ta thường nghĩ ngay đến những chùm quả mọng ngọt ngào hay những ly rượu vang thượng hạng. Tuy nhiên, ít ai biết rằng lá nho lại là "kho báu" dinh dưỡng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

 

Giàu chất chống oxy hóa

Lá nho chứa nhiều flavonoid, axit phenolic và vitamin C, giúp trung hòa các gốc tự do và giảm stress oxy hóa, một trong những nguyên nhân gốc rễ của các bệnh mãn tính. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Food And Chemical Toxicology, các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng chiết xuất lá nho phát huy tác dụng bảo vệ bằng cách cải thiện khả năng chống oxy hóa của cơ thể.

Duy trì sức khỏe xương

Canxi không phải là chất dinh dưỡng duy nhất bạn cần cho xương chắc khỏe. Lá nho là nguồn cung cấp vitamin K tuyệt vời , một chất dinh dưỡng thiết yếu để duy trì mật độ khoáng chất của xương. Lá nho cũng giúp ngăn ngừa loãng xương hoặc gãy xương, đặc biệt là ở phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh loãng xương.

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Lá nho lại là "kho báu" dinh dưỡng mang lại nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ sức khỏe mắt

Không chỉ có cà rốt mới nổi tiếng với lượng beta-carotene dồi dào, lá nho cũng là một "kho báu" dinh dưỡng ít ai ngờ tới khi sở hữu hàm lượng cao vitamin A cùng tiền chất beta-carotene và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ.

Dưỡng chất này đóng vai trò nòng cốt đối với sức khỏe thị lực thông qua việc duy trì cơ chế hoạt động mượt mà của đôi mắt: chúng giúp tổng hợp rhodopsin – sắc tố cảm quang cần thiết để mắt nhận biết ánh sáng trong điều kiện thiếu sáng, từ đó phòng ngừa hiệu quả chứng quáng gà; đồng thời trung hòa các gốc tự do để bảo vệ tế bào võng mạc, làm giảm đáng kể nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác (AMD) và duy trì độ ẩm tự nhiên giúp màng nhầy kết mạc không bị khô rát.

Hỗ trợ tiêu hóa

Lá nho là một nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên vô cùng dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột – tức sự vận động co bóp liên tục và nhịp nhàng của hệ tiêu hóa, giúp thức ăn di chuyển dễ dàng hơn qua ống tiêu hóa và từ đó ngăn ngừa hiệu quả tình trạng táo bón kinh niên.

Đáng chú ý, các chuyên gia dinh dưỡng và sức khỏe đường ruột cũng nhấn mạnh rằng chất xơ trong những chiếc lá này đóng vai trò như một nguồn prebiotic chất lượng cao, cung cấp thức ăn để nuôi dưỡng và duy trì sự cân bằng tối ưu cho hệ vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó kiến tạo nên một hệ vi sinh vật khỏe mạnh, vững chắc.

Đặc tính chống viêm

Lá nho có tác dụng chống viêm. Điều này là do sự hiện diện của các thành phần có lợi như axit quinic, kaempferol và quercetin, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Frontiers In Chemistry. Các polyphenol trong lá nho có thể ức chế các chỉ số viêm trong cơ thể, làm giảm các triệu chứng viêm khớp, bệnh viêm ruột và các cơn đau nhức cơ thể nói chung do viêm mãn tính.

Thúc đẩy sức khỏe tim mạch, điều hoà đường huyết

Lá nho vốn ít chất béo bão hòa và natri, cung cấp kali và magiê. Những chất này giúp điều hòa huyết áp và giảm cholesterol, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ”. Theo một nghiên cứu được công bố trên ResearchGate, lá nho chứa polyphenol giúp cải thiện độ nhạy insulin và giảm sự tăng đột biến đường huyết sau bữa ăn, rất lý tưởng cho người mắc bệnh tiểu đường loại 2. 

Mặc dù lá nho lành tính và mang lại nhiều lợi ích, bạn vẫn nên cẩn trọng khi sử dụng. Không nên lạm dụng lá nho, tốt nhất tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc các chuyên gia y tế trước khi sử dụng lá nho, điều này đặc biệt quan trọng đối với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai và những người đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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