Loại lá rụng đầy gốc không ai ngó, là vị thuốc bổ gan, giúp sức khoẻ thăng hạng

Thứ Bảy, 05:45, 23/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người thường chỉ chú trọng đến quả đu đủ mà vô tình bỏ qua lá của nó. Thực tế, lá đu đủ là một loại siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. 

Cải thiện số lượng tiểu cầu và hỗ trợ hệ miễn dịch

Một trong những công dụng phổ biến nhất của lá đu đủ là tăng số lượng tiểu cầu, đặc biệt là trong điều trị các bệnh nhiễm virus như sốt xuất huyết, chikungunya và sốt rét. Các nghiên cứu cho thấy các hợp chất trong nước ép lá đu đủ có thể kích thích tủy xương sản sinh nhiều tiểu cầu hơn, giúp phục hồi và giảm biến chứng.

Ví dụ, theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí BMC Complementary Medicine and Therapies, chiết xuất lá đu đủ có thể làm tăng đáng kể số lượng tiểu cầu ở bệnh nhân sốt xuất huyết, giúp phục hồi và giảm biến chứng một cách tự nhiên. Ngoài việc hỗ trợ tiểu cầu, lá đu đủ còn giàu vitamin A, C và E, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Điều này giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng và duy trì sức khỏe tổng thể.

loai la rung day goc khong ai ngo, la vi thuoc bo gan, giup suc khoe thang hang hinh anh 1
Lá đu đủ là một loại siêu thực phẩm giàu chất dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe đáng kể. (Ảnh minh họa)

Hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe gan

Lá đu đủ chứa các enzyme mạnh như papain và chymopapain, giúp phân giải protein và hỗ trợ tiêu hóa trơn tru. Thường xuyên sử dụng lá đu đủ đúng cách có thể ngăn ngừa táo bón, giảm đầy hơi và làm dịu chứng trào ngược axit, cải thiện sức khỏe đường ruột tổng thể.

Hơn nữa, lá đu đủ hỗ trợ chức năng gan bằng cách giải độc cho gan và bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố hoặc gan nhiễm mỡ gây ra. Chiết xuất lá đu đủ cũng được sử dụng theo truyền thống để điều trị vàng da và các vấn đề liên quan đến gan khác.

Điều chỉnh lượng đường trong máu và sức khỏe tim mạch

Lá đu đủ đã cho thấy tiềm năng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu bằng cách cải thiện độ nhạy insulin, do đó rất có lợi cho người mắc bệnh tiểu đường. Hàm lượng chất xơ, kali và các hợp chất chống oxy hóa trong lá đu đủ cũng góp phần vào sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol và hỗ trợ huyết áp ở mức khỏe mạnh.

Những tác dụng này, kết hợp với đặc tính chống viêm, làm cho lá đu đủ trở thành một phương pháp tự nhiên để hỗ trợ sức khỏe tim mạch lâu dài và cân bằng trao đổi chất.

Cải thiện sức khỏe da, tóc và chu kỳ kinh nguyệt

Các chất chống oxy hóa và hợp chất kháng khuẩn trong lá đu đủ giúp chúng có hiệu quả trong việc chăm sóc da. Chúng có thể giúp điều trị mụn trứng cá, nám da và bệnh chàm, thậm chí còn giúp vết thương mau lành. Đối với tóc, các dưỡng chất trong lá đu đủ giúp cải thiện tuần hoàn máu ở da đầu, tăng cường chân tóc và giảm gàu, thúc đẩy sự phát triển tóc khỏe mạnh. 

Ngoài ra, trà lá đu đủ cũng có thể được sử dụng để giảm đau bụng kinh và điều hòa kinh nguyệt, mang lại sự giảm nhẹ khó chịu một cách tự nhiên.

Đặc tính chống viêm và sức khỏe tổng thể

Lá đu đủ có đặc tính chống viêm tự nhiên, giúp giảm sưng tấy và cảm giác khó chịu liên quan đến các bệnh như viêm khớp, hen suyễn và viêm ruột. Hàm lượng chất chống oxy hóa trong lá đu đủ cũng giúp chống lại stress oxy hóa, làm chậm quá trình lão hóa và bảo vệ tế bào khỏi tổn thương.

Mặc dù lá đu đủ có nhiều lợi ích cho sức khỏe nhưng cần phải được sử dụng đúng cách, đúng liều lượng, nên tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế trước khi sử dụng. Điều này đặc biệt với các đối tượng đang điều trị bệnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
