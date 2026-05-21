Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động

Thứ Năm, 15:46, 21/05/2026
VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu do Trung Quốc dẫn đầu vừa phát triển thành công thiết bị robot đeo siêu nhẹ, có khả năng hỗ trợ phục hồi chức năng thần kinh cơ ở trẻ mắc bệnh teo cơ tủy sống (SMA), mở ra triển vọng mới trong điều trị và phục hồi vận động cho bệnh nhi.

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng.

Nghiên cứu minh họa sự cải thiện chức năng ngồi của bệnh nhi. Ảnh Chinanews

Teo cơ tủy sống là bệnh lý thần kinh cơ hiếm gặp, gây yếu cơ và hạn chế vận động, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Hiện nay, một số biện pháp vật lý trị liệu như tập kháng lực đẳng tốc có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, các thiết bị phục vụ hình thức tập luyện này thường cồng kềnh, chủ yếu chỉ có tại các cơ sở chuyên môn và không thuận tiện cho trẻ em sử dụng.

Trong quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư Phùng Ngưỡng Cương thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh cùng các cộng sự trong và ngoài nước đã phát triển một robot đeo ở đầu gối, chỉ nặng , nhằm hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống type  thực hiện các bài tập đẳng tốc.

Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên 6 trẻ từ  đến  tuổi, đều là những trường hợp không thể tự đứng lên từ tư thế ngồi nếu không có hỗ trợ. Sau 6 tuần tập luyện với tần suất 5 buổi mỗi tuần, cả 6 trẻ đều có thể tự đứng dậy mà không cần robot hỗ trợ. Bên cạnh đó, chức năng đầu gối được cải thiện rõ rệt, thể tích cơ tứ đầu đùi cũng tăng khoảng 19%.

Sau giai đoạn trên, các bệnh nhi tiếp tục tham gia 6 tuần tập luyện cường độ thấp, sử dụng thiết bị 3 lần mỗi tuần, trước khi quay lại chương trình vật lý trị liệu thông thường và được theo dõi thêm trong 30 ngày. Kết quả cho thấy những cải thiện về chức năng vận động vẫn được duy trì ngay cả khi đã dừng tập luyện bằng robot.

Nhóm nghiên cứu nhận định thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ.

Các nhà khoa học cũng cho biết việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.

4 nguyên tắc lớn trong Tuyên bố chung Trung Quốc-Nga

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Trung Quốc, ngày 20/5, Tổng thống Vladimir Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình đã ký Tuyên bố chung về thúc đẩy thế giới đa cực và xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, được xem là cam kết chiến lược quan trọng giữa hai cường quốc trong bối cảnh địa chính trị hiện nay.

Nga và Trung Quốc định hình tầm cao mới của quan hệ song phương

VOV.VN - Chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong hai ngày 19-20/5 đánh dấu một bước phát triển mới của quan hệ song phương giữa hai đối tác đã hết sức gần gũi.

Trung Quốc đạt bước tiến mới về truyền tải điện không dây trong vũ trụ

VOV.VN - Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc mới đây cho biết đã đạt bước tiến mới trong công nghệ trạm năng lượng Mặt Trời đặt trong không gian và truyền tải điện vi sóng không dây, bao gồm truyền tải điện năng ở mức kilowatt trên khoảng cách hơn 100 mét.

Trung Quốc long trọng đón Tổng thống Nga Putin

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã đón Tổng thống Nga Putin ngay tại chân cầu thang của chuyên cơ chở ông Putin vào tối 19/5. Phái đoàn Nga thăm Trung Quốc bao gồm quan chức cấp cao, bộ trưởng và người đứng đầu các công ty lớn của Nga.

