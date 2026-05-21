Trung Quốc phát triển robot đeo hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống phục hồi vận động

Theo kết quả nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí khoa học Nature, thiết bị này không chỉ giúp cải thiện khả năng vận động trong thời gian tập luyện mà hiệu quả phục hồi còn được duy trì sau khi ngừng sử dụng.

Nghiên cứu minh họa sự cải thiện chức năng ngồi của bệnh nhi. Ảnh Chinanews

Teo cơ tủy sống là bệnh lý thần kinh cơ hiếm gặp, gây yếu cơ và hạn chế vận động, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Hiện nay, một số biện pháp vật lý trị liệu như tập kháng lực đẳng tốc có thể hỗ trợ cải thiện triệu chứng. Tuy nhiên, các thiết bị phục vụ hình thức tập luyện này thường cồng kềnh, chủ yếu chỉ có tại các cơ sở chuyên môn và không thuận tiện cho trẻ em sử dụng.

Trong quá trình nghiên cứu, Phó Giáo sư Phùng Ngưỡng Cương thuộc Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh cùng các cộng sự trong và ngoài nước đã phát triển một robot đeo ở đầu gối, chỉ nặng , nhằm hỗ trợ trẻ mắc teo cơ tủy sống type thực hiện các bài tập đẳng tốc.

Thử nghiệm lâm sàng được tiến hành trên 6 trẻ từ đến tuổi, đều là những trường hợp không thể tự đứng lên từ tư thế ngồi nếu không có hỗ trợ. Sau 6 tuần tập luyện với tần suất 5 buổi mỗi tuần, cả 6 trẻ đều có thể tự đứng dậy mà không cần robot hỗ trợ. Bên cạnh đó, chức năng đầu gối được cải thiện rõ rệt, thể tích cơ tứ đầu đùi cũng tăng khoảng 19%.

Sau giai đoạn trên, các bệnh nhi tiếp tục tham gia 6 tuần tập luyện cường độ thấp, sử dụng thiết bị 3 lần mỗi tuần, trước khi quay lại chương trình vật lý trị liệu thông thường và được theo dõi thêm trong 30 ngày. Kết quả cho thấy những cải thiện về chức năng vận động vẫn được duy trì ngay cả khi đã dừng tập luyện bằng robot.

Nhóm nghiên cứu nhận định thiết bị robot đeo này cho thấy tiềm năng trong phục hồi chức năng thần kinh cơ lâu dài cho trẻ mắc teo cơ tủy sống. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ hiệu quả điều trị, cần tiếp tục tiến hành các thử nghiệm trên quy mô lớn hơn, đồng thời tối ưu thiết kế thiết bị phù hợp với từng nhóm cơ.

Các nhà khoa học cũng cho biết việc tuyển người tham gia nghiên cứu gặp nhiều khó khăn do teo cơ tủy sống là bệnh hiếm, tiên lượng nặng và số lượng bệnh nhân phù hợp không nhiều.