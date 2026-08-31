Loại quả ăn mỗi ngày dưỡng tim, bổ não lại không lo tăng cân

Thúc đẩy giảm cân và duy trì vóc dáng thon gọn

Táo là nguồn cung cấp chất xơ tự nhiên dồi dào kết hợp với hàm lượng nước cao (chiếm khoảng 86%), giúp làm chậm quá trình tiêu hóa trong dạ dày và kéo dài cảm giác no lâu hơn đáng kể. Việc duy trì thói quen ăn một quả táo trước bữa ăn chính không chỉ giúp bạn kiểm soát mức calo nạp vào cơ thể một cách tự nhiên mà còn hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa và ngăn ngừa nguy cơ béo phì hiệu quả.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và ngăn ngừa đột quỵ

Trong quả táo có chứa Pectin - một loại chất xơ hòa tan có khả năng liên kết với cholesterol xấu (LDL) trong hệ tiêu hóa và đào thải chúng ra ngoài, từ đó giúp hạ lipid máu hiệu quả. Bên cạnh đó, các hợp chất flavonoid (đặc biệt là epicatechin) cùng lượng Kali phong phú trong vỏ và thịt táo giúp thư giãn mạch máu, điều hòa huyết áp ổn định và giảm thiểu tối đa nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay đột quỵ.

Táo được mệnh danh là "kho báu dinh dưỡng" nhờ chứa hàm lượng vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cực kỳ phong phú. (Ảnh: Tiền Phong)

Kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ tiểu đường

Mặc dù táo có vị ngọt tự nhiên nhưng chỉ số đường huyết (GI) của táo lại ở mức rất thấp, không làm tăng xông đường huyết đột ngột sau khi ăn. Hàm lượng polyphenol và chất xơ trong táo giúp kích thích các tế bào tuyến tụy sản sinh insulin, đồng thời làm chậm khả năng hấp thu đường của ruột, từ đó hỗ trợ tích cực trong việc phòng ngừa và kiểm soát bệnh tiểu đường tuýp 2.

Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột và hỗ trợ tiêu hóa

Chất xơ Pectin đóng vai trò như một prebiotic (thức ăn cho lợi khuẩn), đi qua dạ dày mà không bị phân hủy để đến đại tràng và nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột phát triển khỏe mạnh. Nhờ cơ chế này, tiêu thụ táo thường xuyên giúp tăng cường quá trình chuyển hóa thức ăn, ngăn ngừa hiệu quả các tình trạng táo bón, đầy hơi, đồng thời giảm nguy cơ viêm ruột và ung thư đại trực tràng.

Tăng cường chức năng não bộ và ngăn ngừa suy giảm trí nhớ

Hàm lượng chất chống oxy hóa Quercetin dồi dào trong quả táo giúp bảo vệ các tế bào thần kinh khỏi sự tấn công của các gốc tự do và quá trình căng thẳng oxy hóa (oxidative stress). Nhiều nghiên cứu cho thấy, việc bổ sung táo hoặc nước ép táo nguyên chất vào thực đơn hằng ngày giúp bảo vệ các chất dẫn truyền thần kinh, hỗ trợ cải thiện trí nhớ và làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh suy giảm trí nhớ Alzheimer ở người lớn tuổi.

Cải thiện chức năng phổi và ngăn ngừa bệnh hen suyễn

Táo rất giàu các hợp chất chống viêm tự nhiên và phytochemicals giúp xoa dịu các phản ứng dị ứng trong đường hô hấp và bảo vệ nhu mô phổi khỏi các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Việc duy trì thói quen ăn táo đều đặn giúp làm tăng dung tích phổi, giảm sự nhạy cảm của phế quản và làm dịu các cơn co thắt phế quản ở những người có tiền sử mắc bệnh hen suyễn hay viêm đường hô hấp mạn tính.