中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại quả chua ngọt là “thuốc đại bổ”, đang vào mùa ở Việt Nam ít được tận dụng

Thứ Bảy, 05:45, 04/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Dâu tằm không chỉ là loại quả mọng thơm ngon, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. Với thành phần giàu vitamin C, sắt, chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ, quả dâu tằm mang lại những giá trị sức khỏe vượt trội.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Quả dâu tằm chứa một lượng chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Chất xơ giúp làm mềm phân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ đầy hơi và đau bụng. Việc bổ sung dâu tằm vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên để bạn duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và sạch sẽ.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Một trong những hợp chất đặc biệt nhất trong dâu tằm là 1-deoxynojirimycin (DNJ), có khả năng ức chế một loại enzyme trong đường ruột chuyên phân hủy tinh bột thành đường. Nhờ cơ chế này, dâu tằm giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau khi ăn, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột. 

Dâu tằm không chỉ là loại quả mọng thơm ngon, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Dâu tằm chứa các chất chống oxy hóa như anthocyanin và resveratrol, giúp bảo vệ thành mạch máu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa. Ngoài ra, chiết xuất từ dâu tằm còn có khả năng làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó ổn định huyết áp và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Sử dụng dâu tằm thường xuyên giúp bạn sở hữu một hệ tuần hoàn bền bỉ và trái tim khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống bệnh tật

Hàm lượng vitamin C cực cao trong dâu tằm chính là "vũ khí" lợi hại giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Vitamin C kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp vết thương mau lành và tăng sức đề kháng trước các loại virus cúm thông thường. Chỉ cần một nắm dâu tằm mỗi ngày, bạn đã cung cấp đủ năng lượng để hệ miễn dịch hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng và chống lão hóa

Đối với phái đẹp, dâu tằm được ví như một loại mỹ phẩm tự nhiên nhờ khả năng ức chế sự hình thành sắc tố melanin, giúp làm mờ các vết thâm nám và tàn nhang. Các hợp chất flavonoid và vitamin E trong quả giúp tiêu diệt các gốc tự do, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và giữ cho làn da luôn căng mịn, tràn đầy sức sống. Ăn dâu tằm thường xuyên không chỉ giúp khỏe bên trong mà còn rạng rỡ bên ngoài.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Dâu tằm rất giàu zeaxanthin, một loại carotenoid có tác dụng bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của tia cực tím và các gốc tự do gây hại. Hoạt chất này giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, những căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi. Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, dâu tằm là thực phẩm vàng để giảm mỏi mắt và duy trì thị lực sáng khỏe.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Dâu tằm là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng vì chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng và nước. Sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Cảm giác no lâu sau khi ăn dâu tằm cũng giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn, từ đó duy trì vóc dáng thon gọn một cách bền vững.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: dâu tằm quả dâu tằm lợi ích khi ăn dâu tằm siro dâu tằm món ngon từ dâu tằm
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Uống trà xanh sai cách có thể gây ra những bệnh khó chữa
Uống trà xanh sai cách có thể gây ra những bệnh khó chữa

VOV.VN - Uống trà xanh sai cách có thể gây đau dạ dày, thiếu máu và mất ngủ, hãy cùng chuyên gia dinh dưỡng chỉ ra cách pha trà giữ trọn EGCG để bảo vệ sức khỏe bền vững.

Bổ sung omega-3 với thời điểm nào tốt nhất cho sức khỏe?
Bổ sung omega-3 với thời điểm nào tốt nhất cho sức khỏe?

VOV.VN - Omega-3 là "chìa khóa vàng" cho sức khỏe tim mạch, trí não và thị lực. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng thời điểm uống omega-3 cũng ảnh hưởng khả năng hấp thụ của cơ thể. Nếu uống sai cách, dưỡng chất quý giá này có thể bị đào thải lãng phí.

Bụng dưới tích mỡ dai dẳng ở nam giới: Nguyên nhân và cách giảm đúng cách
Bụng dưới tích mỡ dai dẳng ở nam giới: Nguyên nhân và cách giảm đúng cách

VOV.VN - Tình trạng tích mỡ vùng bụng dưới ở nam giới ngày càng phổ biến, khiến không ít người băn khoăn tìm cách cải thiện vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên, để giảm mỡ bụng hiệu quả, cần hiểu rõ nguyên nhân và áp dụng các phương pháp phù hợp thay vì chỉ tập trung vào một vùng cơ thể.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe