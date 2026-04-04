Loại quả chua ngọt là “thuốc đại bổ”, đang vào mùa ở Việt Nam ít được tận dụng

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Quả dâu tằm chứa một lượng chất xơ dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nhu động ruột và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Chất xơ giúp làm mềm phân, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đào thải độc tố ra khỏi cơ thể, từ đó giảm thiểu nguy cơ đầy hơi và đau bụng. Việc bổ sung dâu tằm vào thực đơn hàng ngày là cách tự nhiên để bạn duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và sạch sẽ.

Kiểm soát đường huyết và ngăn ngừa tiểu đường

Một trong những hợp chất đặc biệt nhất trong dâu tằm là 1-deoxynojirimycin (DNJ), có khả năng ức chế một loại enzyme trong đường ruột chuyên phân hủy tinh bột thành đường. Nhờ cơ chế này, dâu tằm giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu sau khi ăn, ngăn chặn tình trạng đường huyết tăng đột ngột.

Dâu tằm không chỉ là loại quả mọng thơm ngon, gắn liền với tuổi thơ của nhiều người mà còn là vị thuốc quý trong y học cổ truyền. (Ảnh minh họa)

Tăng cường sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Dâu tằm chứa các chất chống oxy hóa như anthocyanin và resveratrol, giúp bảo vệ thành mạch máu và ngăn ngừa sự hình thành các mảng xơ vữa. Ngoài ra, chiết xuất từ dâu tằm còn có khả năng làm giảm đáng kể mức cholesterol xấu (LDL) và triglyceride trong máu, từ đó ổn định huyết áp và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ. Sử dụng dâu tằm thường xuyên giúp bạn sở hữu một hệ tuần hoàn bền bỉ và trái tim khỏe mạnh.

Tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống bệnh tật

Hàm lượng vitamin C cực cao trong dâu tằm chính là "vũ khí" lợi hại giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Vitamin C kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp vết thương mau lành và tăng sức đề kháng trước các loại virus cúm thông thường. Chỉ cần một nắm dâu tằm mỗi ngày, bạn đã cung cấp đủ năng lượng để hệ miễn dịch hoạt động ở trạng thái tốt nhất.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng và chống lão hóa

Đối với phái đẹp, dâu tằm được ví như một loại mỹ phẩm tự nhiên nhờ khả năng ức chế sự hình thành sắc tố melanin, giúp làm mờ các vết thâm nám và tàn nhang. Các hợp chất flavonoid và vitamin E trong quả giúp tiêu diệt các gốc tự do, ngăn ngừa sự xuất hiện của nếp nhăn và giữ cho làn da luôn căng mịn, tràn đầy sức sống. Ăn dâu tằm thường xuyên không chỉ giúp khỏe bên trong mà còn rạng rỡ bên ngoài.

Cải thiện thị lực và bảo vệ đôi mắt

Dâu tằm rất giàu zeaxanthin, một loại carotenoid có tác dụng bảo vệ võng mạc khỏi tác hại của tia cực tím và các gốc tự do gây hại. Hoạt chất này giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng và đục thủy tinh thể, những căn bệnh phổ biến ở người cao tuổi. Đối với những người thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử, dâu tằm là thực phẩm vàng để giảm mỏi mắt và duy trì thị lực sáng khỏe.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Dâu tằm là lựa chọn lý tưởng cho thực đơn ăn kiêng vì chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất dinh dưỡng và nước. Sự kết hợp giữa chất xơ và các hợp chất chống oxy hóa giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, hỗ trợ đốt cháy mỡ thừa hiệu quả hơn. Cảm giác no lâu sau khi ăn dâu tằm cũng giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn, từ đó duy trì vóc dáng thon gọn một cách bền vững.