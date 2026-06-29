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Loại quả được coi là vua giải nhiệt mùa hè, bổ từ trong ra ngoài lại cực dễ tìm

Thứ Hai, 14:00, 29/06/2026
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VOV.VN - Vào những ngày hè oi ả, dưa hấu luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt. Không chỉ đơn thuần là một loại trái cây giải khát, dưa hấu còn được ví như một "viên thuốc bổ" tự nhiên nhờ bảng thành phần dinh dưỡng cực kỳ phong phú. Vậy quả dưa hấu có tác dụng gì đối với sức khỏe và sắc đẹp?

Cấp nước và giải nhiệt cơ thể tức thì 

Dưa hấu là một trong những loại trái cây có khả năng bù nước tốt nhất cho cơ thể. Khi thời tiết nắng nóng hoặc sau khi vận động mạnh, việc ăn dưa hấu hoặc uống một ly nước ép dứa hấu sẽ giúp cơ thể nhanh chóng lấy lại lượng nước đã mất qua tuyến mồ hôi. Đi kèm với lượng nước dồi dào là các chất điện giải thiết yếu như Kali và Magie, giúp bạn ngăn ngừa tình trạng kiệt sức, mệt mỏi và say nắng vô cùng hiệu quả.

Bổ sung chất chống oxy hóa và ngăn ngừa ung thư

Màu đỏ rực rỡ của dưa hấu chính là minh chứng cho hàm lượng Lycopene cực kỳ cao – một chất chống oxy hóa mạnh mẽ thuộc nhóm carotenoid. Nhiều nghiên cứu y khoa đã chỉ ra rằng, Lycopene có khả năng ức chế các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi sự tổn thương và làm giảm đáng kể nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, đặc biệt là ung thư đường tiêu hóa và ung thư tuyến tiền liệt.

Bên cạnh đó, hàm lượng Vitamin C dồi dào trong dưa hấu cũng góp phần tăng cường hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường.

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Vào những ngày hè oi ả, dưa hấu luôn là lựa chọn hàng đầu để giải nhiệt. 

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Ăn dưa hấu thường xuyên là một thói quen tuyệt vời để bảo vệ trái tim của bạn nhờ vào hợp chất axit amin có tên là Citrulline. Cơ thể chúng ta chuyển đổi Citrulline thành Arginine, chất này giúp sản sinh ra Oxit Nitric – một phân tử có tác dụng làm thư giãn và giãn nở các mạch máu, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp tự nhiên.

Hơn nữa, chất Lycopene trong dưa hấu còn giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch và giảm thiểu nguy cơ đột quỵ.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng và mái tóc khỏe mạnh

Đối với phái đẹp, dưa hấu là một phương pháp làm đẹp tự nhiên vừa rẻ tiền lại vừa hiệu quả nhờ sự kết hợp của Vitamin A và Vitamin C. Vitamin C đóng vai trò cốt lõi trong việc kích thích cơ thể sản sinh Collagen, giúp làn da luôn giữ được độ đàn hồi, săn chắc và ngăn ngừa nếp nhăn sớm.

Trong khi đó, Vitamin A lại là dưỡng chất thiết yếu giúp tái tạo tế bào da, điều tiết bã nhờn, ngăn ngừa mụn và nuôi dưỡng mái tóc mềm mượt, không bị khô xơ do tác hại của ánh nắng mặt trời.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Dù chứa phần lớn là nước, dưa hấu vẫn cung cấp một lượng chất xơ hòa tan nhất định giúp hỗ trợ đắc lực cho hệ tiêu hóa. Sự kết hợp hoàn hảo giữa nước và chất xơ trong dưa hấu giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn và phòng ngừa chứng táo bón một cách hiệu quả. Ăn một vài miếng dưa hấu sau bữa ăn sẽ giúp hệ tiêu hóa của bạn "dễ thở" hơn, tăng cường khả năng làm sạch đường ruột và duy trì một hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh.

Kháng viêm và giảm các triệu chứng viêm khớp

Tình trạng viêm mãn tính là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm như tiểu đường, tim mạch hay viêm khớp. Dưa hấu chứa sự kết hợp của các chất kháng viêm tự nhiên mạnh mẽ bao gồm Lycopene và Vitamin C, giúp làm giảm các dấu hiệu viêm nhiễm trong cơ thể. Việc bổ sung dưa hấu vào thực đơn dinh dưỡng hàng ngày sẽ giúp làm dịu các cơn đau khớp, giảm sưng tấy và bảo vệ các sụn khớp khỏi quá trình thoái hóa theo thời gian.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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