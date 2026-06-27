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6 lý do bạn nên dùng bánh mì nguyên cám thay cho bánh mì trắng ngay hôm nay

Thứ Bảy, 14:00, 27/06/2026
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VOV.VN - Trong xu hướng ăn uống lành mạnh (Eat Clean) hiện nay, thay vì sử dụng bánh mì trắng thông thường, các chuyên gia dinh dưỡng luôn khuyến khích chúng ta chuyển sang loại bánh mì nguyên cám. Vậy bánh mì nguyên cám có tác dụng gì mà lại được hội yêu sức khỏe "săn đón" đến thế?

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng hiệu quả

Lợi ích hàng đầu khiến bánh mì nguyên cám trở thành "ngôi sao" trong thực đơn ăn kiêng chính là khả năng hỗ trợ kiểm soát cân nặng cực kỳ tốt. Nhờ hàm lượng chất xơ dồi dào, loại bánh mì này mất nhiều thời gian hơn để tiêu hóa, giúp bạn có cảm giác no lâu, giảm cảm giác thèm ăn vặt và hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể trong ngày.

Đặc biệt, bánh mì nguyên cám chứa ít calo và có lượng carbohydrate phức hợp, giúp cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể mà không gây tích tụ mỡ thừa như tinh bột chuyển hóa nhanh.

6 ly do ban nen dung banh mi nguyen cam thay cho banh mi trang ngay hom nay hinh anh 1
Bánh mì nguyên cám chứa ít calo và có lượng carbohydrate phức hợp, giúp cung cấp năng lượng bền bỉ cho cơ thể mà không gây tích tụ mỡ thừa như tinh bột chuyển hóa nhanh.

Kiểm soát và ổn định đường huyết

Đối với những người có nguy cơ hoặc đang điều trị bệnh tiểu đường, bánh mì nguyên cám là sự thay thế hoàn hảo cho bánh mì trắng. Loại thực phẩm này có chỉ số đường huyết (GI) thấp, nghĩa là sau khi ăn, đường sẽ được giải phóng vào máu một cách từ từ và ổn định chứ không gây ra hiện tượng tăng đường huyết đột ngột.

Hoạt chất Magie và chất xơ trong bánh mì nguyên cám còn giúp cải thiện độ nhạy insulin của cơ thể, hỗ trợ quản lý bệnh tiểu đường tuýp 2 một cách hiệu quả và an toàn.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ không hòa tan có trong lớp vỏ cám của bánh mì hoạt động như một chiếc "chổi quét" tự nhiên cho đường ruột của bạn. Chất xơ này giúp làm tăng khối lượng phân, kích thích nhu động ruột co bóp đều đặn, từ đó phòng ngừa và cải thiện triệt để chứng táo bón.

Hơn thế nữa, chất xơ nguyên cám còn đóng vai trò là nguồn thức ăn (prebiotics) cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp nuôi dưỡng một hệ vi sinh khỏe mạnh và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng.

Bảo vệ và tăng cường sức khỏe tim mạch

Nhiều nghiên cứu y khoa lớn trên thế giới đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ ngũ cốc nguyên hạt nói chung và bánh mì nguyên cám nói riêng giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Chất xơ hòa tan trong dồi dào trong bánh mì có khả năng liên kết với các axit mật trong hệ tiêu hóa, hỗ trợ cơ thể đào thải và làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu.

Đồng thời, các khoáng chất như Kali và Magie có trong mầm lúa mì cũng giúp điều hòa huyết áp, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và bảo vệ trái tim luôn khỏe mạnh.

Giảm tình trạng viêm nhiễm mãn tính

Tình trạng viêm nhiễm mãn tính trong cơ thể là nguyên nhân gốc rễ dẫn đến nhiều căn bệnh nguy hiểm như ung thư, tiểu đường và suy giảm trí nhớ. Bánh mì nguyên cám chứa một lượng lớn các chất chống oxy hóa, vitamin nhóm B (B1, B2, B3, B6) và các khoáng chất thiết yếu giúp làm giảm nồng độ các chất gây viêm trong máu (như protein phản ứng C - CRP).

Việc bổ sung loại bánh mì này vào thực đơn hàng ngày là một cách đơn giản giúp cơ thể tăng cường khả năng tự chữa lành và nâng cao hệ miễn dịch.

Giảm nguy cơ đột quỵ

Nhờ khả năng bảo vệ mạch máu và kiểm soát cholesterol hiệu quả, bánh mì nguyên cám còn mang lại lợi ích to lớn trong việc ngăn ngừa đột quỵ. Các chất chống oxy hóa như vitamin E, phytosterol và các axit béo có lợi trong mầm lúa mì giúp giữ cho thành mạch máu luôn có độ đàn hồi tốt, ngăn chặn sự hình thành các cục máu đông nguy hiểm.

Thói quen ăn bánh mì nguyên cám thay cho tinh bột tinh chế sẽ giúp bạn bảo vệ hệ thần kinh trung ương và giảm đáng kể tỷ lệ tai biến mạch máu não.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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