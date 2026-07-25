Loại quả được thế giới ví như "siêu trái cây", ăn vào bổ dưỡng đủ đường

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong quả thanh long đóng vai trò như một chiếc "chổi quét" làm sạch đường ruột, giúp tăng cường nhu động ruột và phòng ngừa chứng táo bón vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, thanh long còn chứa carbohydrate oligosaccharide - một loại prebiotic (thức ăn cho lợi khuẩn), giúp nuôi dưỡng các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, từ đó cải thiện hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn.

Tăng cường hệ miễn dịch tối ưu

Nhờ sở hữu hàm lượng Vitamin C và các chất chống oxy hóa vượt trội, ăn thanh long thường xuyên là cách đơn giản để bạn củng cố hàng rào phòng ngự của cơ thể. Các dưỡng chất này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh nhiễm trùng, ngăn ngừa cảm cúm và bảo vệ các tế bào không bị tổn thương.

Thanh long là loại trái cây vô cùng quen thuộc tại Việt Nam, nổi tiếng với vị ngọt thanh, mát lành. (Ảnh minh họa: VTC News)

Kiểm soát đường huyết, tốt cho người tiểu đường

Đối với những người đang chung sống với bệnh tiểu đường tuýp 2, thanh long là một lựa chọn trái cây tuyệt vời nhờ khả năng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Các nghiên cứu cho thấy chất xơ và các hợp chất sinh học trong thanh long giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu, đồng thời hỗ trợ tái tạo các tế bào tuyến tụy sản sinh insulin.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Những hạt nhỏ màu đen bên trong quả thanh long chứa rất nhiều axit béo thiết yếu như Omega-3 và Omega-9, những chất béo lành mạnh cực kỳ tốt cho hệ tim mạch. Chất béo này kết hợp cùng hàm lượng chất xơ cao giúp làm giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đột quỵ và cao huyết áp.

Bổ máu, ngăn ngừa tình trạng thiếu sắt

Thanh long là một trong số ít những loại trái cây tươi có chứa hàm lượng sắt tự nhiên tương đối cao cho cơ thể. Sắt là thành phần cốt lõi để sản xuất hemoglobin, giúp vận chuyển oxy đi nuôi khắp cơ thể, do đó ăn thanh long sẽ giúp bạn phòng ngừa và cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn

Nếu bạn đang thắc mắc "ăn thanh long có giảm cân không" thì câu trả lời chắc chắn là có, bởi loại quả này có hàm lượng calo thấp nhưng lại cực kỳ mọng nước. Chất xơ trong thanh long tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, giúp bạn dễ dàng kiểm soát lượng calo nạp vào cơ thể mỗi ngày mà vẫn đủ chất.

Nuôi dưỡng làn da mịn màng, chống lão hóa

Hợp chất chống oxy hóa cao trong thanh long giúp ức chế quá trình lão hóa tự nhiên, làm mờ các nếp nhăn và giữ cho làn da luôn căng mịn, tràn đầy sức sống. Ngoài ra, Vitamin C trong quả cũng hỗ trợ đắc lực cho việc sản sinh collagen, giúp phục hồi nhanh chóng các tổn thương trên da do ánh nắng mặt trời hoặc mụn gây ra.