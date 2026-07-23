Thuốc bổ giá rẻ ở chợ Việt, là "khắc tinh" của mỡ thừa, tốt cho cả tim lẫn gan

Hỗ trợ giảm cân, giữ dáng hiệu quả

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm giúp kiểm soát cân nặng thì đậu đỏ chính là câu trả lời. Hàm lượng chất xơ dồi dào và protein thực vật trong đậu đỏ giúp bạn no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn, từ đó hỗ trợ quá trình đốt cháy mỡ thừa vô cùng hiệu quả.

Kiểm soát đường huyết, phòng ngừa tiểu đường

Đậu đỏ có chỉ số đường huyết (GI) thấp. Chất xơ hòa tan trong loại hạt này làm chậm quá trình hấp thụ carbohydrate vào máu, giúp ngăn ngừa tình trạng tăng đường huyết đột ngột sau khi ăn. Đây là thực phẩm tuyệt vời cho người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Đậu đỏ có hàm lượng dinh dưỡng vượt trội. (Ảnh: VTC News)

Tốt cho hệ tim mạch

Kali và magnesium có trong đậu đỏ đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa huyết áp và thư giãn mạch máu. Ngoài ra, chất xơ cũng giúp giảm lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch và đột quỵ.

Tăng cường hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đỏ hoạt động như một chất prebiotic, nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Ăn đậu đỏ thường xuyên giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ viêm ruột thừa.

Giải độc cơ thể và bảo vệ gan

Trong y học cổ truyền, đậu đỏ nổi tiếng với tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu và giải độc. Khoáng chất Molypden có trong loại hạt này là một enzyme cấu thành giúp giải độc gan cực kỳ hiệu quả, loại bỏ các gốc tự do gây hại.

Chống lão hóa và làm đẹp da

Đậu đỏ chứa lượng lớn chất chống oxy hóa (đặc biệt là flavonoid). Các chất này giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào, làm chậm quá trình lão hóa da. Bột đậu đỏ cũng là nguyên liệu tẩy tế bào chết và làm sáng da tự nhiên được phái đẹp rất ưa chuộng.

Ngăn ngừa tổn thương tế bào

Đậu đỏ chứa nhiều chất chống oxy hóa khác nhau , các hợp chất có thể giúp ngăn ngừa một số loại tổn thương tế bào. Các chuyên gia khuyên nên tiêu thụ thực phẩm giàu chất chống oxy hóa thay vì dùng thực phẩm chức năng bổ sung chất chống oxy hóa, vì liều lượng cao của thực phẩm chức năng có thể gây hại.

Những lưu ý để tránh tác dụng phụ

- Không ăn đậu đỏ sống: Đậu đỏ chưa nấu chín chứa lectin - một chất có thể gây ngộ độc, buồn nôn và tiêu chảy.

- Không lạm dụng: Ăn quá nhiều đậu đỏ một lúc có thể gây đầy hơi, chướng bụng do hàm lượng chất xơ quá cao.

- Người bị sỏi thận, lạnh bụng: Nên hạn chế dùng hoặc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thường xuyên.