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Loại quả giá chỉ vài nghìn ở chợ Việt, bảo vệ tim mạch lại giúp ngừa thiếu máu

Thứ Sáu, 14:00, 31/07/2026
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VOV.VN - Chanh là loại quả gia vị vô cùng quen thuộc và luôn có sẵn trong tủ lạnh của mỗi gia đình Việt Nam. Với vị chua đặc trưng và mùi thơm thanh mát, chanh không chỉ giúp làm tăng hương vị cho các món ăn, thức uống mà còn là một vị thuốc tự nhiên vô cùng quý giá cho sức khỏe.

Tăng cường hệ miễn dịch, phòng ngừa cảm cúm

Nhờ hàm lượng Vitamin C dồi dào, chanh đóng vai trò như một chiếc "lá chắn" vững chắc giúp củng cố hệ thống miễn dịch tự nhiên của cơ thể. Vitamin C kích thích sản sinh các tế bào bạch cầu, giúp cơ thể tăng cường khả năng phòng vệ chống lại các virus gây bệnh cảm cúm, cảm lạnh và giảm thời gian bị nhiễm trùng hô hấp.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Nhiều nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng việc ăn các loại trái cây giàu Vitamin C và chất xơ như chanh giúp làm giảm đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch. Các hợp chất flavonoid (như hesperidin và eriocitrin) kết hợp cùng chất xơ trong chanh giúp hạ lượng cholesterol xấu (LDL) trong máu, ổn định huyết áp và ngăn ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng hiệu quả

Chất xơ hòa tan pectin có nhiều trong ruột và vỏ chanh giúp làm chậm quá trình tiêu hóa tinh bột và đường, từ đó giúp bạn có cảm giác no lâu hơn, hạn chế thèm ăn vặt. Đặc biệt, axit citric trong chanh thúc đẩy dạ dày tiết dịch vị để tiêu hóa thức ăn trơn tru hơn, ngăn ngừa các chứng đầy bụng, khó tiêu và hỗ trợ đắc lực cho quá trình giảm mỡ thừa.

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Chanh là loại quả gia vị vô cùng quen thuộc và luôn có sẵn trong tủ lạnh của mỗi gia đình Việt Nam. (Ảnh minh họa: VTC News)

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng, chống lão hóa từ bên trong

Vitamin C là thành phần cốt lõi không thể thiếu để cơ thể tổng hợp collagen - một loại protein giữ cho làn da luôn săn chắc, đàn hồi và giảm sự hình thành nếp nhăn. Thường xuyên uống nước chanh giúp cơ thể đào thải độc tố, trung hòa các gốc tự do, từ đó làm mờ các vết thâm mụn, nám sạm và mang lại cho bạn một làn da sáng khỏe, mịn màng.

Phòng ngừa và hỗ trợ điều trị sỏi thận

Sỏi thận được hình thành do các chất khoáng trong nước tiểu kết tinh lại, và chanh chính là "khắc tinh" tự nhiên của căn bệnh đau đớn này. Hàm lượng axit citric cực cao trong chanh khi đi vào cơ thể sẽ giúp tăng nồng độ citrate và độ pH trong nước tiểu, tạo ra môi trường bất lợi khiến các tinh thể sỏi không thể hình thành hoặc bị hòa tan dễ dàng.

Tăng cường hấp thụ sắt, ngăn ngừa thiếu máu

Thiếu máu do thiếu sắt là tình trạng khá phổ biến, đặc biệt là ở phụ nữ và những người theo chế độ ăn chay trường. Mặc dù chanh chứa một lượng sắt nhỏ, nhưng lượng Vitamin C dồi dào trong quả lại giúp cơ thể hấp thụ tối đa chất sắt từ các nguồn thực phẩm thực vật (sắt non-heme) khi ăn kèm.

Hỗ trợ thải độc gan và thanh lọc cơ thể

Axit citric trong quả chanh có khả năng kích thích hoạt động của các enzyme trong gan, giúp cơ thể đẩy nhanh quá trình chuyển hóa và đào thải các độc tố ra ngoài. Uống nước chanh pha loãng hàng ngày là một liệu pháp "detox" tự nhiên tuyệt vời, giúp làm sạch đường ruột, lợi tiểu và duy trì sự cân bằng nội môi cho cơ thể.

Cách sử dụng chanh đúng cách để bảo vệ sức khỏe tốt nhất

Để chanh phát huy tối đa công dụng, bạn nên pha nước cốt của nửa quả chanh với khoảng 300ml nước ấm (không dùng nước quá nóng vì sẽ làm phá hủy Vitamin C) và có thể thêm một chút mật ong nguyên chất.

Thời điểm vàng để uống nước chanh mật ong là vào buổi sáng sau khi thức dậy và sau khi bạn đã uống một ly nước lọc để khởi động hệ tiêu hóa (tránh uống nước chanh quá đặc khi bụng hoàn toàn rỗng).

Do tính axit trong chanh có thể làm mòn men răng, bạn nên súc miệng bằng nước lọc ngay sau khi uống nước chanh, hoặc sử dụng ống hút để giảm thiểu sự tiếp xúc trực tiếp của nước chanh với răng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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