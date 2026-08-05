Loại quả nhỏ nhưng có võ, liều thuốc tự nhiên bổ từ đường ruột đến tim mạch

Kích thích tiêu hóa, ăn ngon miệng

Hàm lượng axit hữu cơ trong quả sấu khi vào dạ dày sẽ kích thích hệ tiêu hóa tiết dịch vị. Nếu bạn đang cảm thấy chán ăn, đầy bụng hoặc ăn uống khó tiêu, một bát canh chua nấu sấu hoặc một chút sấu ngâm sẽ giúp lấy lại cảm giác thèm ăn rất nhanh.

Tăng miễn dịch

Quả sấu chứa nhiều vitamin C, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, bệnh tim mạch, ung thư... Vitamin C và phenolic trong quả sấu có thể chống viêm, ngăn ngừa sự phát triển của các tế bào ung thư. Sử dụng quả sấu thường xuyên giúp cơ thể có sức đề kháng để chống lại các bệnh nhiễm trùng, cảm lạnh và cảm cúm.

Quả sấu chứa nhiều vitamin C, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng

Axit citric trong quả sấu có khả năng làm sạch đường ruột, cản trở quá trình hấp thụ đường vào cơ thể và thúc đẩy quá trình đốt cháy chất béo. Kết hợp nước sấu (ít đường) vào chế độ ăn uống hợp lý sẽ hỗ trợ bạn quản lý cân nặng hiệu quả.

Tốt cho hệ tim mạch và đường huyết

Dù có vị chua, nhưng quả sấu lại chứa các chất chống oxy hóa tự nhiên giúp bảo vệ mạch máu khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Hàm lượng chất xơ trong sấu cũng hỗ trợ làm chậm quá trình hấp thụ đường, tốt cho người có nguy cơ bị tiểu đường.

Giảm căng thẳng và mệt mỏi

Vitamin B1 và B2 trong quả sấu đóng vai trò quan trọng đối với quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì chức năng thần kinh. Sử dụng quả sấu có thể giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi và cải thiện tâm trạng. Ngoài ra, vitamin C trong thức quả này còn giúp giảm hàm lượng hormone cortisol là nguyên nhân dẫn đến căng thẳng.

Phòng ngừa thiếu máu

Sắt là khoáng chất giúp cơ thể sản xuất hồng cầu và vận chuyển oxy đến các tế bào. Quả sấu chứa hàm lượng sắt đáng kể nên vừa có tác dụng ngăn ngừa thiếu máu do thiếu sắt. Hơn nữa, vitamin C trong quả sấu còn giúp cơ thể hấp thụ sắt từ thực phẩm hiệu quả hơn, tăng cường sự tạo máu và cải thiện sức khỏe.

Tăng cường sức khỏe xương khớp và răng miệng

Hàm lượng canxi và phốt pho có trong quả sấu, dù không quá cao như các loại hạt, nhưng vẫn góp phần bổ sung dưỡng chất giúp răng chắc khỏe và hạn chế các bệnh về nướu. Canxi trong quả sấu giúp duy trì sự chắc khỏe của hệ xương và ngăn ngừa loãng xương. Sự kết hợp của hai thành phần canxi và vitamin C trong quả sấu sẽ giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, nhờ đó, sức khỏe hệ xương và răng cũng được tăng cường.