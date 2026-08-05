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Loại rau bổ tim, dưỡng mắt giá chỉ vài nghìn ở chợ ăn vào lại tốt đủ đường

Thứ Tư, 14:00, 05/08/2026
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VOV.VN - Hành lá là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của người Việt. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau gia vị nhỏ bé này lại là một "kho báu" dinh dưỡng cực kỳ quý giá cho sức khỏe?

Tăng cường hệ miễn dịch

Hành lá từ lâu đã được dân gian dùng như một bài thuốc trị cảm lạnh. Nhờ hàm lượng Vitamin C cao và các hợp chất lưu huỳnh (như allicin), hành lá có đặc tính kháng khuẩn, kháng virus mạnh mẽ. Thêm hành lá vào cháo nóng khi bị cảm sẽ giúp cải thiện sức khỏe, giải cảm, hạ sốt và thông mũi rất nhanh.

Bảo vệ tim mạch khỏe mạnh

Hợp chất allicin trong hành lá không chỉ tạo nên mùi thơm đặc trưng mà còn có khả năng làm giảm độ cứng của mạch máu, từ đó giúp hạ huyết áp. Ngoài ra, chất chống oxy hóa trong loại rau này còn giúp ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), giảm nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ.

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Hành lá là loại gia vị không thể thiếu trong căn bếp của người Việt. (Ảnh: VTC News)

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Nhiều nghiên cứu cho thấy các hợp chất lưu huỳnh trong hành lá có khả năng kích thích sản sinh insulin hoặc tăng cường độ nhạy của insulin. Điều này giúp điều hòa lượng đường trong máu hiệu quả, biến hành lá thành một thực phẩm lý tưởng cho người bệnh tiểu đường tuýp 2.

Giúp xương khớp chắc khỏe

Chỉ cần ăn một lượng nhỏ hành lá, bạn đã nạp đủ lượng Vitamin K cần thiết cho một ngày. Vitamin K đóng vai trò cốt lõi trong việc duy trì mật độ xương và giúp cơ thể hấp thụ canxi tốt hơn, từ đó ngăn ngừa nguy cơ loãng xương ở người lớn tuổi.

Tốt cho mắt và tăng cường thị lực

Hành lá rất giàu Vitamin A và các hợp chất carotenoid như lutein và zeaxanthin. Các chất này giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi các gốc tự do, giảm mỏi mắt và ngăn ngừa chứng thoái hóa điểm vàng cũng như đục thủy tinh thể do tuổi tác.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa

Hành lá chứa một lượng chất xơ dồi dào, giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy hệ vi sinh vật đường ruột phát triển khỏe mạnh. Hơn nữa, nó còn giúp giảm bớt các chứng đầy hơi, khó tiêu.

Phòng ngừa nguy cơ ung thư

Hành lá thuộc họ Allium (cùng họ với tỏi, hành tây), vốn nổi tiếng với khả năng ngăn ngừa ung thư. Hợp chất allyl sulfide có trong hành lá giúp ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính, đặc biệt là ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng và ung thư vòm họng.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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