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Thứ quả nhỏ bé là nhà máy dinh dưỡng, giúp chắc xương, sáng mắt, ngừa lão hoá

Thứ Hai, 14:00, 03/08/2026
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VOV.VN - Dù có kích thước nhỏ bé, cà chua bi lại được ví như một "nhà kho" dinh dưỡng di động. Không chỉ là loại quả trang trí cho các món salad thêm bắt mắt, cà chua bi còn mang lại những lợi ích sức khỏe cực kỳ đáng kinh ngạc.

Bảo vệ tim mạch và giảm huyết áp

Cà chua bi rất giàu Kali và Lycopene. Kali giúp cơ thể đào thải muối (natri) dư thừa qua đường nước tiểu, từ đó làm giãn mạch máu và hạ huyết áp. Lycopene ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol xấu (LDL), nguyên nhân chính gây ra các mảng bám xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ đột quỵ.

Hỗ trợ phòng ngừa ung thư hiệu quả

Hợp chất Lycopene trong cà chua bi đã được nhiều nghiên cứu chứng minh có khả năng ức chế sự phát triển của các tế bào ác tính. Việc ăn cà chua bi thường xuyên có liên quan mật thiết đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú, dạ dày và phổi.

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Nếu muốn duy trì làn da trẻ trung, đừng bỏ qua loại quả này. (Ảnh: VietNamNet)

Bí quyết cho làn da sáng khỏe, chống lão hóa

Nếu muốn duy trì làn da trẻ trung, đừng bỏ qua loại quả này. Sự kết hợp giữa Vitamin C (kích thích sản sinh collagen tự nhiên) và các chất chống oxy hóa giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV từ ánh nắng mặt trời, giảm nếp nhăn và làm mờ các vết thâm sạm.

Hỗ trợ giảm cân và giữ dáng thành công

Cà chua bi là "người bạn thân" của hội chị em đang ăn kiêng. Với lượng calo cực thấp, mọng nước và giàu chất xơ, ăn cà chua bi giúp bạn nhanh no, no lâu, từ đó hạn chế cảm giác thèm ăn vặt mà vẫn cung cấp đủ vitamin cho cơ thể.

 Tăng cường thị lực

Màu đỏ cam của cà chua bi là minh chứng cho sự hiện diện của Beta-carotene (tiền chất vitamin A), Lutein và Zeaxanthin. Các dưỡng chất này giúp bảo vệ võng mạc, ngăn ngừa chứng quáng gà và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Giúp xương khớp chắc khỏe

Không chỉ có sữa mới tốt cho xương. Cà chua bi chứa một lượng Vitamin K và Canxi hợp lý. Vitamin K đóng vai trò kích hoạt các protein giúp gắn canxi vào xương, tăng mật độ xương và giảm nguy cơ loãng xương.

Tốt cho hệ tiêu hóa

Việc bổ sung cà chua bi vào thực đơn hàng ngày sẽ kích thích nhu động ruột hoạt động trơn tru, giúp hệ thống tiêu hóa vận hành một cách trơn tru và liên tục. Đây chính là giải pháp tự nhiên tuyệt vời giúp bạn đánh bay nỗi lo táo bón hay đầy hơi sau mỗi bữa ăn.

Hơn thế nữa, nguồn chất xơ này còn đóng vai trò là prebiotic – nguồn thức ăn quý giá cho các lợi khuẩn trong đường ruột, giúp củng cố hệ miễn dịch tiêu hóa và tăng cường khả năng hấp thụ dinh dưỡng của cơ thể. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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