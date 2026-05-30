Loại rau được ví như “nhân sâm xanh” giúp bổ máu dưỡng tim, mùa hè có cực nhiều

Nhuận tràng và làm sạch đường ruột

Tác dụng nổi tiếng và hiệu quả nhất của rau đay chính là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột hoạt động mạnh mẽ và đẩy chất thải ra ngoài dễ dàng. Thường xuyên ăn rau đay là giải pháp tự nhiên tốt nhất để điều trị chứng táo bón, đầy hơi và chướng bụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu

Đối với những người bị thiếu máu do thiếu sắt, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc mẹ bầu sau sinh, rau đay là một thực phẩm bổ máu vô cùng lý tưởng. Hàm lượng sắt trong rau đay cao vượt trội so với nhiều loại rau xanh khác.

Khi cơ thể được cung cấp đủ sắt, quá trình tái tạo hồng cầu và sản sinh máu mới sẽ diễn ra liên tục, giúp tăng cường lưu thông oxy đến các cơ quan, từ đó đẩy lùi nhanh chóng các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi kinh niên.

Rau đay được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao như một vị thuốc tự nhiên giàu dưỡng chất.

Ngăn ngừa loãng xương

Bên cạnh sắt, rau đay còn là một "kho báu" canxi tự nhiên. Hàm lượng canxi dồi dào trong rau đay giúp củng cố mật độ xương, nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng loãng xương sớm ở người trung niên và cao tuổi.

Đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, các món canh từ rau đay sẽ cung cấp nguồn canxi lành mạnh giúp kích thích phát triển chiều cao và bảo vệ răng nướu chắc khỏe từ bên trong.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Theo Đông y, rau đay có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, làm mát máu và tiêu thũng cực kỳ tốt. Vào những ngày hè oi bức, cơ thể dễ bị nóng trong gây ra các tình trạng như nhiệt miệng, nổi mụn nhọt, rôm sảy hay mẩn ngứa ngoài da.

Ăn một bát canh rau đay thanh mát sẽ giúp cơ thể tăng cường đào thải độc tố qua đường tiểu, hạ nhiệt nội tạng nhanh chóng và trả lại cho bạn một làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp

Rau đay chứa hàm lượng kali và các chất chống oxy hóa dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tuần hoàn. Kali giúp giãn mạch máu, điều hòa lượng chất lỏng và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó giữ cho huyết áp luôn ở mức an toàn.

Thêm vào đó, các chất xơ hòa tan trong rau đay còn hỗ trợ liên kết và đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Kháng viêm

Chất béo omega-3 cũng có thể được tìm thấy trong rau đay. Một nghiên cứu cho thấy lá rau đay có hàm lượng chất béo omega-3 cao nhất so với bất kỳ loại rau nào được báo cáo. Chất béo omega-3 rất quan trọng cho sự phát triển của não và có thể giúp giảm viêm trong cơ thể.