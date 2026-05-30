English
/ SỨC KHỎE
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Loại rau được ví như “nhân sâm xanh” giúp bổ máu dưỡng tim, mùa hè có cực nhiều

Thứ Bảy, 05:45, 30/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong mâm cơm ngày hè của người Việt, bát canh rau đay nấu mồng tơi, mướp hương cùng vài con cua đồng từ lâu đã trở thành món ăn giải nhiệt quen thuộc. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại rau này lại được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao như một vị thuốc tự nhiên giàu dưỡng chất.

Nhuận tràng và làm sạch đường ruột

Tác dụng nổi tiếng và hiệu quả nhất của rau đay chính là khả năng hỗ trợ hệ tiêu hóa, kích thích nhu động ruột hoạt động mạnh mẽ và đẩy chất thải ra ngoài dễ dàng. Thường xuyên ăn rau đay là giải pháp tự nhiên tốt nhất để điều trị chứng táo bón, đầy hơi và chướng bụng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Bổ sung sắt, ngăn ngừa thiếu máu

Đối với những người bị thiếu máu do thiếu sắt, phụ nữ trong thời kỳ kinh nguyệt hoặc mẹ bầu sau sinh, rau đay là một thực phẩm bổ máu vô cùng lý tưởng. Hàm lượng sắt trong rau đay cao vượt trội so với nhiều loại rau xanh khác.

Khi cơ thể được cung cấp đủ sắt, quá trình tái tạo hồng cầu và sản sinh máu mới sẽ diễn ra liên tục, giúp tăng cường lưu thông oxy đến các cơ quan, từ đó đẩy lùi nhanh chóng các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, đau đầu và mệt mỏi kinh niên.

loai rau duoc vi nhu nhan sam xanh giup bo mau duong tim, mua he co cuc nhieu hinh anh 1
Rau đay được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá rất cao như một vị thuốc tự nhiên giàu dưỡng chất.

Ngăn ngừa loãng xương

Bên cạnh sắt, rau đay còn là một "kho báu" canxi tự nhiên. Hàm lượng canxi dồi dào trong rau đay giúp củng cố mật độ xương, nuôi dưỡng hệ xương khớp chắc khỏe và ngăn ngừa tình trạng loãng xương sớm ở người trung niên và cao tuổi.

Đối với trẻ em đang trong giai đoạn phát triển, các món canh từ rau đay sẽ cung cấp nguồn canxi lành mạnh giúp kích thích phát triển chiều cao và bảo vệ răng nướu chắc khỏe từ bên trong.

Thanh nhiệt, giải độc cơ thể

Theo Đông y, rau đay có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng giải nhiệt, làm mát máu và tiêu thũng cực kỳ tốt. Vào những ngày hè oi bức, cơ thể dễ bị nóng trong gây ra các tình trạng như nhiệt miệng, nổi mụn nhọt, rôm sảy hay mẩn ngứa ngoài da.

Ăn một bát canh rau đay thanh mát sẽ giúp cơ thể tăng cường đào thải độc tố qua đường tiểu, hạ nhiệt nội tạng nhanh chóng và trả lại cho bạn một làn da mịn màng, khỏe mạnh.

Bảo vệ sức khỏe tim mạch, kiểm soát huyết áp

Rau đay chứa hàm lượng kali và các chất chống oxy hóa dồi dào, đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ hệ tuần hoàn. Kali giúp giãn mạch máu, điều hòa lượng chất lỏng và giảm áp lực lên thành mạch, từ đó giữ cho huyết áp luôn ở mức an toàn.

Thêm vào đó, các chất xơ hòa tan trong rau đay còn hỗ trợ liên kết và đào thải cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch, đau tim và đột quỵ.

Kháng viêm

Chất béo omega-3 cũng có thể được tìm thấy trong rau đay. Một nghiên cứu cho thấy lá rau đay có hàm lượng chất béo omega-3 cao nhất so với bất kỳ loại rau nào được báo cáo. Chất béo omega-3 rất quan trọng cho sự phát triển của não và có thể giúp giảm viêm trong cơ thể. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: VOV rau đay canh rau đay mồng tơi nấu rau đay với gì ăn rau đay có tác dụng gì lợi ích khi ăn rau đay dưỡng chất từ rau đay ăn nhiều rau đay có tốt không
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Ăn gì trong ngày nắng nóng? Gợi ý 7 món thanh mát giúp cơ thể khỏe hơn
Ăn gì trong ngày nắng nóng? Gợi ý 7 món thanh mát giúp cơ thể khỏe hơn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và giảm cảm giác ngon miệng. Những món ăn, thức uống thanh mát với nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến đơn giản sẽ giúp giải nhiệt, bổ sung dinh dưỡng và duy trì năng lượng trong mùa hè.

Ăn gì trong ngày nắng nóng? Gợi ý 7 món thanh mát giúp cơ thể khỏe hơn

Ăn gì trong ngày nắng nóng? Gợi ý 7 món thanh mát giúp cơ thể khỏe hơn

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài dễ khiến cơ thể mệt mỏi, mất nước và giảm cảm giác ngon miệng. Những món ăn, thức uống thanh mát với nguyên liệu dễ tìm, cách chế biến đơn giản sẽ giúp giải nhiệt, bổ sung dinh dưỡng và duy trì năng lượng trong mùa hè.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ I
Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ I

VOV.VN - Trong hai ngày 28–29/5, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương – Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến cuối của cả nước – sẽ chính thức tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV.

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ I

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ I

VOV.VN - Trong hai ngày 28–29/5, tại Hà Nội, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương – Bệnh viện chuyên khoa đầu ngành tuyến cuối của cả nước – sẽ chính thức tổ chức Hội nghị thường niên Y học bào thai lần thứ IV.

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 cách đơn giản giúp cơ thể luôn đủ nước
Nắng nóng đỉnh điểm: 7 cách đơn giản giúp cơ thể luôn đủ nước

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, gây mệt mỏi và suy giảm thể lực. Bên cạnh việc uống đủ nước, nhiều cách đơn giản khác cũng có thể giúp bổ sung nước hiệu quả trong mùa hè.

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 cách đơn giản giúp cơ thể luôn đủ nước

Nắng nóng đỉnh điểm: 7 cách đơn giản giúp cơ thể luôn đủ nước

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến cơ thể dễ mất nước, gây mệt mỏi và suy giảm thể lực. Bên cạnh việc uống đủ nước, nhiều cách đơn giản khác cũng có thể giúp bổ sung nước hiệu quả trong mùa hè.

Vị thuốc thơm nức mũi ăn vào có lợi từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc um tùm
Vị thuốc thơm nức mũi ăn vào có lợi từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc um tùm

VOV.VN - Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, tạo nên hương vị đặc trưng cho món chả băm hay bò nướng mà còn là một vị thuốc nam quý giá. Theo các nghiên cứu khoa học hiện đại, lợi ích sức khoẻ của lá lốt đối với cơ thể là vô cùng lớn.

Vị thuốc thơm nức mũi ăn vào có lợi từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc um tùm

Vị thuốc thơm nức mũi ăn vào có lợi từ trong ra ngoài, không trồng vẫn mọc um tùm

VOV.VN - Lá lốt không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong gian bếp Việt, tạo nên hương vị đặc trưng cho món chả băm hay bò nướng mà còn là một vị thuốc nam quý giá. Theo các nghiên cứu khoa học hiện đại, lợi ích sức khoẻ của lá lốt đối với cơ thể là vô cùng lớn.

ĐỜI SỐNG
XÃ HỘI
VĂN HÓA
GIẢI TRÍ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
KINH TẾ
THỂ THAO
PODCAST
Ô tô
Dấu ấn VOV
Dinh dưỡng - món ngon
Cây thuốc
Ăn sạch sống khỏe