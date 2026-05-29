Nắng nóng đỉnh điểm: 7 cách đơn giản giúp cơ thể luôn đủ nước

Uống đủ nước mỗi ngày

Vào mùa hè, mỗi người nên uống khoảng 12-15 ly nước mỗi ngày để phòng ngừa mất nước và duy trì hoạt động của cơ thể. Nên uống nước từ từ, ở nhiệt độ phù hợp và hạn chế đồ uống quá lạnh. Những người lao động ngoài trời hoặc vận động nhiều cần bổ sung thêm nước để bù lại lượng nước mất qua mồ hôi.

Tăng cường trái cây trong thực đơn

Mùa hè là thời điểm nhiều loại trái cây giàu nước và vitamin vào vụ như dưa hấu, cam, đào, dứa... Đây đều là những thực phẩm giúp bổ sung lượng nước đã mất, đồng thời cung cấp vitamin C và các chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Việc bổ sung trái cây tươi hoặc nước ép trái cây vào thực đơn hàng ngày không chỉ hỗ trợ cấp nước mà còn giúp cơ thể tăng cường sức đề kháng. Tuy nhiên, bên cạnh chế độ dinh dưỡng hợp lý, mỗi người cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ để duy trì thể trạng tốt trong những ngày nắng nóng.

Ăn nhiều rau xanh

Rau xanh chứa hàm lượng nước cao, giúp cơ thể duy trì trạng thái cân bằng nước một cách tự nhiên. Các loại rau như cải xanh, bắp cải, rau bina hay xà lách đều là những lựa chọn phù hợp trong mùa hè.

Không chỉ góp phần giải nhiệt, rau xanh còn cung cấp nhiều vitamin và khoáng chất cần thiết, giúp làn da được cấp ẩm tốt hơn và duy trì vẻ tươi sáng.

Bổ sung nước điện giải

Nước điện giải là lựa chọn hữu ích đối với những người thường xuyên vận động hoặc làm việc trong môi trường nóng bức. Loại nước này giúp bổ sung nhanh lượng chất lỏng và khoáng chất bị mất qua mồ hôi, đồng thời hỗ trợ điều hòa thân nhiệt hiệu quả.

Bên cạnh đó, nước điện giải còn góp phần vận chuyển oxy và dưỡng chất đến các tế bào, bảo vệ các mô trong cơ thể và giảm áp lực cho các cơ quan nội tạng, từ đó hỗ trợ duy trì sức khỏe toàn diện.

Hạn chế sử dụng quá nhiều cà phê và trà

Các loại đồ uống chứa caffeine như cà phê hoặc trà có thể làm tăng nguy cơ mất nước nếu sử dụng quá mức trong thời tiết nóng. Ngoài ra, các loại nước ngọt có ga cũng có thể khiến cơ thể mất nước nhanh hơn.

Nếu có thói quen sử dụng trà hoặc cà phê hàng ngày, nên điều chỉnh lượng tiêu thụ ở mức hợp lý trong mùa hè và ưu tiên bổ sung nước lọc hoặc các loại đồ uống thanh mát từ thiên nhiên.

Bổ sung salad vào khẩu phần ăn

Salad là món ăn đơn giản nhưng mang lại hiệu quả cao trong việc làm mát cơ thể và hỗ trợ bù nước. Một đĩa salad từ xà lách, rau diếp, dưa chuột và các loại rau củ tươi có thể giúp duy trì nhiệt độ cơ thể ổn định hơn trong những ngày nắng nóng.

Đây cũng là nguồn cung cấp vitamin, chất xơ và khoáng chất dồi dào, góp phần nâng cao sức khỏe tổng thể.

Uống sinh tố thường xuyên

Sinh tố trái cây là thức uống giải nhiệt được nhiều người yêu thích trong mùa hè. Không chỉ thơm ngon, sinh tố còn giúp bổ sung nước và các dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể.

Những loại sinh tố kết hợp giữa trái cây tươi, sữa chua và một lượng nhỏ mật ong như sinh tố xoài, sinh tố dâu hoặc sinh tố chuối đều là lựa chọn lý tưởng giúp giải khát và tăng cường năng lượng.

Ưu tiên các loại đồ uống tự nhiên

Nước dừa, nước chanh và nước ép trái cây tươi là những lựa chọn giúp bổ sung nước, khoáng chất và điện giải hiệu quả trong mùa hè. Việc duy trì các loại đồ uống này trong thực đơn hàng ngày không chỉ giúp giải nhiệt mà còn hạn chế nguy cơ mất nước, giữ cơ thể luôn khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng.