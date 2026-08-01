Loại rau hoàng đế là thuốc bổ tự nhiên, ăn vào tốt chẳng kém nhân sâm, tổ yến

Bảo vệ và nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh

Lợi ích nổi bật đầu tiên của măng tây chính là khả năng bảo vệ và nuôi dưỡng hệ tiêu hóa khỏe mạnh nhờ lượng chất xơ dồi dào. Măng tây chứa cả chất xơ hòa tan và không hòa tan, giúp làm mềm phân, thúc đẩy nhu động ruột hoạt động đều đặn và ngăn ngừa tình trạng táo bón. Đặc biệt hơn, măng tây rất giàu inulin - một loại chất xơ hòa tan hoạt động như một prebiotic, giúp nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột, từ đó cải thiện hệ miễn dịch đường tiêu hóa và giảm chứng đầy hơi.

Nguồn folate dồi dào

Măng tây là nguồn cung cấp folate dồi dào, một loại vitamin quan trọng cho việc tạo ra hồng cầu và phân chia tế bào, phiên bản tổng hợp mà bạn thường thấy trong các thực phẩm bổ sung được gọi là axit folic. Axit folic là một chất dinh dưỡng thiết yếu trong thai kỳ vì nó cần thiết cho sự phát triển của thai nhi và bảo vệ chống lại các dị tật ống thần kinh, bao gồm cả tật nứt đốt sống.

Măng tây còn là một nhà máy dinh dưỡng thu nhỏ với hàng loạt công dụng vượt trội đối với cơ thể. (Ảnh minh họa: VTC News)

Hỗ trợ giảm cân, duy trì vóc dáng

Một lợi ích sức khỏe vượt trội khác của măng tây là khả năng hỗ trợ giảm cân và giữ gìn vóc dáng thon gọn cực kỳ an toàn. Do kết cấu chứa đến hơn 90% là nước và lượng calo thấp gần như tối thiểu, bạn có thể thoải mái ăn măng tây mà không sợ vượt quá lượng calo trong ngày. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong măng tây làm chậm quá trình tiêu hóa, tạo cảm giác no lâu, từ đó giúp bạn kiểm soát các cơn thèm ăn vặt hiệu quả hơn.

Tốt cho tim mạch

Đối với những người muốn bảo vệ hệ tim mạch, măng tây phát huy tác dụng tuyệt vời nhờ sự kết hợp giữa vitamin K và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Vitamin K đóng vai trò chủ chốt trong quá trình đông máu và giúp bảo vệ thành mạch khỏi sự tích tụ canxi gây xơ vữa động mạch.

Đồng thời, các axit amin như asparagine có trong măng tây hoạt động như một chất lợi tiểu tự nhiên, giúp đào thải muối và nước thừa ra khỏi cơ thể, từ đó hỗ trợ hạ huyết áp và giảm áp lực cho tim.

Giàu chất chống oxy hoá

Vào những giai đoạn cơ thể mệt mỏi, măng tây đóng vai trò là lá chắn phòng chống các bệnh mãn tính nhờ sở hữu lượng chất chống oxy hóa khổng lồ. Các hợp chất như vitamin E, vitamin C, glutathione cùng các flavonoid (quercetin, isorhamnetin) trong măng tây giúp trung hòa các gốc tự do gây hại.

Việc ăn măng tây thường xuyên sẽ giúp cơ thể giảm thiểu tình trạng viêm nhiễm nội tạng, ngăn ngừa lão hóa sớm và làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Hỗ trợ giải độc gan

Không dừng lại ở đó, loại rau hoàng đế này còn là giải pháp tự nhiên giúp cải thiện sức khỏe hệ tiết niệu và hỗ trợ giải độc gan nhanh chóng. Nhờ đặc tính lợi tiểu tự nhiên từ các hoạt chất đặc trưng, măng tây giúp kích thích thận đào thải độc tố và axit uric dư thừa ra ngoài thông qua đường tiểu, rất tốt cho người bị bệnh gout.

Thêm vào đó, các enzyme trong măng tây còn được chứng minh là có khả năng thúc đẩy quá trình phân giải chất cồn, giúp giảm bớt các triệu chứng say rượu và bảo vệ tế bào gan.

Tốt cho thị lực, làm đẹp da

Cuối cùng, măng tây còn được xem là thực phẩm hỗ trợ làm đẹp da và tăng cường thị lực nhờ hàm lượng vitamin A, C cao. Vitamin C kích thích cơ thể sản sinh collagen làm tăng độ đàn hồi cho da, mờ vết thâm và ngăn ngừa nếp nhăn xuất hiện. Trong khi đó, vitamin A phối hợp cùng các chất chống oxy hóa khác sẽ bảo vệ võng mạc, giúp mắt sáng khỏe và ngăn ngừa chứng quáng gà hay suy giảm thị lực do tuổi tác.