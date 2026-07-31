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Cà phê chanh có tác dụng gì? Những lợi ích khiến nhiều người bất ngờ

Thứ Sáu, 11:26, 31/07/2026
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VOV.VN - Cà phê chanh đang trở thành thức uống được nhiều người ưa chuộng nhờ những lời truyền miệng về khả năng hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da và tăng cường sức khỏe. Tuy nhiên, phần lớn lợi ích đến từ đặc tính của cà phê và chanh riêng lẻ, chưa có bằng chứng cho thấy sự kết hợp này mang lại hiệu quả vượt trội.

Cà phê chanh có tác dụng gì?

Giúp tỉnh táo, tăng khả năng tập trung

Cà phê nổi tiếng với khả năng giúp cơ thể tỉnh táo nhờ chứa caffeine - một chất kích thích tự nhiên tác động lên hệ thần kinh trung ương.

Caffeine làm giảm tác động của adenosine - chất dẫn truyền thần kinh gây buồn ngủ, từ đó giúp cải thiện sự tỉnh táo, tăng khả năng tập trung và mang lại cảm giác sảng khoái khi bắt đầu ngày mới.

Hỗ trợ giảm cảm giác ngấy

Vị chua dịu của chanh kết hợp với vị đắng của cà phê tạo nên hương vị cân bằng và dễ uống hơn. Đặc biệt, sau các bữa ăn nhiều dầu mỡ, thức uống này có thể giúp giảm cảm giác ngấy.

Ngoài ra, axit citric trong chanh còn có tác dụng kích thích vị giác và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa ở một số người.

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Cà phê chanh đang trở thành thức uống được nhiều người ưa chuộng

Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Đây là công dụng được nhắc đến nhiều nhất của cà phê chanh. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng khoa học cho thấy thức uống này có khả năng đốt cháy mỡ thừa hay giảm cân một cách thần kỳ.

Một số nghiên cứu cho thấy, caffeine có thể làm tăng nhẹ tốc độ chuyển hóa năng lượng và kích thích hoạt động của mô mỡ nâu (BAT), góp phần tiêu hao calo nhiều hơn. Vì vậy, nếu kết hợp cùng chế độ ăn uống khoa học và tập luyện đều đặn, cà phê có thể hỗ trợ quá trình kiểm soát cân nặng ở một mức độ nhất định.

Uống cà phê chanh có tốt không?

Lợi ích tiềm năng

Cà phê và chanh đều giàu chất chống oxy hóa, trong đó cà phê chứa axit chlorogenic (CGA), còn chanh cung cấp vitamin C và flavonoid giúp bảo vệ tế bào, làm chậm lão hóa và giảm nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính. Vitamin C còn hỗ trợ tổng hợp collagen, duy trì độ đàn hồi của da, trong khi các hoạt chất trong cà phê có thể cải thiện tuần hoàn dưới da. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng cho thấy việc kết hợp cà phê với chanh giúp tăng các lợi ích này.

Những rủi ro khi sử dụng quá nhiều

Dù có nhiều lợi ích, lạm dụng cà phê chanh có thể gây tim đập nhanh, mất ngủ, lo âu hoặc tăng huyết áp do tiêu thụ quá nhiều caffeine. Tính axit của chanh cũng dễ gây kích ứng dạ dày, làm nặng trào ngược và có thể bào mòn men răng nếu dùng thường xuyên. Phụ nữ mang thai cần hạn chế caffeine theo khuyến cáo của bác sĩ. Ngoài ra, chưa có bằng chứng cho thấy cà phê chanh giúp cầm tiêu chảy; ngược lại, caffeine có thể kích thích nhu động ruột và làm cơ thể mất nước nhiều hơn, khiến tình trạng tiêu chảy trở nên nghiêm trọng hơn.

Cách pha cà phê chanh đơn giản tại nhà

Nếu muốn trải nghiệm hương vị của thức uống này, bạn có thể thực hiện theo cách rất đơn giản. Chuẩn bị một ly cà phê đen nóng hoặc lạnh tùy sở thích, sau đó vắt nước cốt từ khoảng nửa đến một quả chanh tươi vào ly cà phê và khuấy đều.

Để hạn chế nạp thêm đường, nên uống nguyên chất hoặc chỉ sử dụng rất ít chất tạo ngọt. Việc dùng cà phê chanh với lượng vừa phải sẽ giúp bạn tận hưởng hương vị mới lạ mà vẫn đảm bảo an toàn cho sức khỏe.

Ai không nên uống cà phê chanh?

Cà phê chanh không phù hợp với tất cả mọi người. Những người mắc bệnh dạ dày, phụ nữ mang thai hoặc cho con bú, người có bệnh tim mạch, tăng huyết áp, rối loạn nhịp tim, mất ngủ, lo âu, nhạy cảm với caffeine, men răng yếu, đang điều trị răng miệng, trẻ em và thanh thiếu niên nên hạn chế hoặc tránh sử dụng.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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