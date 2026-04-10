Loại rau rẻ bèo bổ xương lại tốt cho tim mạch, tự trồng tại nhà cực đơn giản

Thứ Sáu, 14:00, 10/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc trong các món ăn Việt như phở, hủ tiếu hay các món xào. Tuy nhỏ bé và giá thành rẻ, nhưng giá đỗ lại chứa hàm lượng dinh dưỡng cao gấp nhiều lần so với hạt đậu nguyên bản.

Thúc đẩy hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru

Giá đỗ chứa một hàm lượng enzyme sống cực kỳ dồi dào, giúp phân giải các chất dinh dưỡng khó tiêu trong thức ăn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, lượng chất xơ không hòa tan trong giá đỗ đóng vai trò như một "chiếc chổi" quét sạch độc tố trong đường ruột, hỗ trợ nhu động ruột hoạt động hiệu quả và ngăn ngừa triệt để tình trạng táo bón hay đầy hơi.

Tăng cường hệ miễn dịch tự nhiên

Việc bổ sung giá đỗ vào thực đơn hàng ngày giúp cơ thể xây dựng hàng rào phòng thủ vững chắc nhờ hàm lượng vitamin C và vitamin A cao. Các chất chống oxy hóa này kích thích sản sinh tế bào bạch cầu, giúp cơ thể nhanh chóng tiêu diệt vi khuẩn, virus và các gốc tự do gây hại. Đây là lý do giá đỗ được xem là thực phẩm vàng để phòng chống các bệnh cảm cúm thông thường.

loai rau re beo bo xuong lai tot cho tim mach, tu trong tai nha cuc don gian hinh anh 1
Giá đỗ là loại rau mầm quen thuộc trong các món ăn Việt như phở, hủ tiếu hay các món xào. (Ảnh minh họa)

Bảo vệ và cải thiện sức khỏe tim mạch

Giá đỗ là nguồn cung cấp chất xơ hòa tan và các hợp chất phytosterol giúp kiểm soát mức cholesterol trong máu hiệu quả. Chúng hỗ trợ giảm lượng cholesterol xấu (LDL) và tăng cường cholesterol tốt (HDL), từ đó giúp lòng mạch máu thông thoáng hơn. Thói quen ăn giá đỗ thường xuyên sẽ góp phần giảm thiểu nguy cơ xơ vữa động mạch, cao huyết áp và các biến chứng đột quỵ nguy hiểm.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Nếu bạn đang tìm kiếm thực phẩm giảm cân an toàn, giá đỗ là lựa chọn hàng đầu nhờ đặc tính thấp calo nhưng lại giàu dưỡng chất. Lượng chất xơ lớn trong giá đỗ tạo cảm giác no giả lâu hơn, giúp ức chế hormone gây đói (ghrelin), từ đó hạn chế việc nạp quá nhiều năng lượng dư thừa. Đồng thời, các vitamin nhóm B trong giá đỗ còn thúc đẩy quá trình đốt cháy mỡ thừa thành năng lượng cho cơ thể.

Cân bằng nội tiết tố và cải thiện sinh lý

Đối với phụ nữ, giá đỗ chứa các tế bào Phytoestrogen tự nhiên, giúp điều hòa kinh nguyệt và giảm các triệu chứng khó chịu thời kỳ tiền mãn kinh như bốc hỏa hay mất ngủ. Đối với nam giới, sự kết hợp giữa kẽm, vitamin C và vitamin E trong giá đỗ có tác dụng thúc đẩy sản sinh testosterone, cải thiện chất lượng và khả năng vận động của tinh trùng, từ đó hỗ trợ tích cực cho sức khỏe sinh sản.

Nuôi dưỡng làn da sáng khỏe và chống lão hóa

Hàm lượng vitamin E cực cao trong giá đỗ được ví như "mỹ phẩm tự nhiên" giúp nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong. Các chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp ngăn chặn sự hình thành sắc tố melanin gây nám da, đồng thời thúc đẩy sản sinh collagen để duy trì độ đàn hồi, giúp da luôn căng mịn và ngăn ngừa sự xuất hiện của các nếp nhăn sớm.

Ngăn ngừa nguy cơ loãng xương

Giá đỗ cung cấp một lượng khoáng chất thiết yếu bao gồm canxi, magie và đặc biệt là mangan – những thành phần quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc xương. Việc tiêu thụ giá đỗ giúp mật độ xương được duy trì ổn định, hỗ trợ phục hồi các tổn thương ở khớp và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh loãng xương, đặc biệt là ở phụ nữ và người cao tuổi.

Để đảm bảo an toàn, bạn nên ưu tiên sử dụng giá đỗ tự làm tại nhà hoặc chọn mua tại các cơ sở uy tín để tránh dư lượng hóa chất kích thích.

 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
