"Siêu trái cây" Việt Nam ở đâu cũng có, bổ dưỡng đủ đường ít người biết tận dụng

Thứ Năm, 14:00, 09/04/2026
VOV.VN - Đu đủ không chỉ là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, dễ tìm mà còn được mệnh danh là "chúa tể" của các loại vitamin. Từ hỗ trợ tiêu hóa đến làm đẹp da, quả đu đủ mang lại những giá trị dinh dưỡng khổng lồ mà ít loại quả nào sánh kịp.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa khỏe mạnh và ngăn ngừa táo bón

Đu đủ nổi tiếng nhất với khả năng hỗ trợ tiêu hóa nhờ chứa một loại enzyme đặc biệt gọi là papain. Enzyme này có tác dụng phá vỡ các chuỗi protein cứng đầu, giúp dạ dày xử lý thức ăn nhanh chóng và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, hàm lượng chất xơ và nước dồi dào trong đu đủ chín giúp nhuận tràng tự nhiên, ngăn ngừa tình trạng táo bón và làm sạch đường ruột, mang lại cảm giác nhẹ nhàng sau mỗi bữa ăn.

Tăng cường hệ miễn dịch và phòng chống bệnh tật

Một quả đu đủ trung bình có thể cung cấp gấp đôi lượng Vitamin C cần thiết mỗi ngày cho cơ thể. Vitamin C kết hợp cùng Vitamin A và các chất chống oxy hóa trong đu đủ tạo nên một "hàng rào" bảo vệ vững chắc, giúp cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh từ môi trường. Việc ăn đu đủ thường xuyên giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh cảm cúm thông thường và hỗ trợ quá trình chữa lành vết thương diễn ra nhanh hơn.

Đu đủ không chỉ là loại trái cây nhiệt đới thơm ngon, dễ tìm mà còn được mệnh danh là "chúa tể" của các loại vitamin. (Ảnh minh họa).

Bảo vệ sức khỏe tim mạch và giảm cholesterol

Các chất chống oxy hóa như vitamin C, E và A trong đu đủ có khả năng ngăn chặn sự oxy hóa cholesterol trong mạch máu. Khi cholesterol bị oxy hóa, chúng dễ dàng bám vào thành mạch tạo thành mảng bám gây tắc nghẽn, dẫn đến nguy cơ đột quỵ hoặc đau tim. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ cao trong đu đủ còn giúp đào thải bớt cholesterol xấu (LDL) ra khỏi cơ thể, giữ cho hệ thống tim mạch luôn vận hành ổn định.

Làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa sớm

Đu đủ được ví như "mỹ phẩm tự nhiên" nhờ chứa nhiều flavonoid và carotene. Những hợp chất này giúp bảo vệ tế bào da khỏi sự tấn công của các gốc tự do, từ đó làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn và vết chân chim. Đặc biệt, Vitamin C và lycopene trong đu đủ giúp da sáng mịn, đều màu và tăng cường độ đàn hồi, giúp bạn duy trì vẻ tươi trẻ lâu dài mà không cần đến các liệu trình đắt đỏ.

Chống viêm mạnh mẽ

Tình trạng viêm nhiễm là nguyên nhân gốc rễ của nhiều căn bệnh mãn tính như viêm khớp và gout. Trong quả đu đủ chứa các loại enzyme kháng viêm như papain và chymopapain, có khả năng làm giảm các phản ứng viêm trong cơ thể. Đối với những người gặp vấn đề về xương khớp, bổ sung đu đủ vào chế độ ăn giúp làm dịu các cơn đau, giảm sưng tấy và cải thiện khả năng vận động của các khớp xương.

Hỗ trợ giảm cân và kiểm soát vóc dáng

Nếu bạn đang trong quá trình ăn kiêng, đu đủ là một sự lựa chọn tuyệt vời vì nó chứa rất ít calo nhưng lại nhiều chất xơ. Chất xơ giúp bạn cảm thấy no lâu hơn, giảm cảm giác thèm ăn vặt và hỗ trợ quá trình trao đổi chất diễn ra trơn tru. Hơn nữa, vị ngọt tự nhiên của đu đủ chín có thể thỏa mãn cơn thèm đường của bạn mà không gây tăng đường huyết đột ngột như các loại bánh kẹo công nghiệp.

Bảo vệ thị lực và ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng

Đu đủ chứa hàm lượng Vitamin A và flavonoid (như lutein, zeaxanthin) rất cao, đây là những dưỡng chất thiết yếu để bảo vệ niêm mạc mắt và giác mạc. Các hợp chất này giúp lọc các tia sáng xanh có hại và ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng do tuổi tác. Thói quen ăn đu đủ giúp đôi mắt luôn sáng khỏe, giảm mỏi mắt và phòng tránh các bệnh lý về thị lực khi về già.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
