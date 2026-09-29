Loại thịt "vàng" ăn thường xuyên giúp bổ não, dưỡng xương lại cực dễ tìm

Bảo vệ sức khỏe tim mạch

Giống như một số loại cá, tôm là nguồn cung cấp axit béo omega-3 tuyệt vời. Các axit béo không bão hòa này giúp tăng cường sức khỏe mắt và chức năng não - nhưng chúng cũng tác động tích cực đến sức khỏe tim mạch. Axit béo omega-3 có thể giúp giảm sự tích tụ mảng bám trong động mạch và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hơn nữa, tôm là nguồn cung cấp phốt pho và kali dồi dào. Cả hai chất này đều giúp điều hòa huyết áp và giữ cho động mạch thông thoáng.

Giúp cải thiện chức năng não bộ

Tôm chứa astaxanthin, một chất chống oxy hóa mạnh mẽ tạo nên màu đỏ cam đặc trưng của tôm. Mạnh hơn cả beta-carotene hay vitamin C, astaxanthin giúp bảo vệ tế bào não khỏi tổn thương. Chất này cũng đang được nghiên cứu về vai trò trong việc phòng ngừa các bệnh thần kinh như chứng mất trí nhớ. Tôm cũng là một nguồn cung cấp vitamin B12 dồi dào, có thể giúp duy trì hoặc tăng cường trí nhớ, điều hòa tâm trạng.

Tôm nổi tiếng với vị ngọt tự nhiên và cách chế biến phong phú. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường sức khỏe cho hệ xương khớp

Nhiều người cho rằng canxi chỉ có ở vỏ tôm, nhưng thực tế phần thịt tôm cũng chứa lượng canxi, phốt pho và magie rất đáng kể. Sự kết hợp của các khoáng chất này giúp củng cố mật độ xương, ngăn ngừa tình trạng loãng xương và giảm nguy cơ gãy xương ở người lớn tuổi.

Các chất chống oxy hóa và hợp chất chống viêm trong tôm cũng giúp hệ miễn dịch hoạt động tốt nhất. Điều đó khiến chúng trở thành một sự bổ sung tuyệt vời cho bất kỳ chế độ ăn chống viêm nào. Tôm cũng chứa selen, một khoáng chất thiết yếu cho sức khỏe tuyến giáp cũng như đồng, chất giúp ngăn ngừa thiếu máu và tăng cường hệ miễn dịch.

Hỗ trợ giảm cân và phát triển cơ bắp

Tôm là lựa chọn lý tưởng cho người đang ăn kiêng hoặc luyện tập thể thao. Nhờ chứa hàm lượng protein cao nhưng lại rất ít calo và chất béo, ăn tôm giúp bạn no lâu hơn, hạn chế thèm ăn mà vẫn cung cấp đủ dưỡng chất để duy trì và phát triển khối lượng cơ bắp.

Cải thiện làn da và chống lão hóa

Chất chống oxy hóa Astaxanthin trong tôm còn có khả năng bảo vệ làn da trước tác động của tia cực tím (UV), giúp ngăn ngừa nếp nhăn và cải thiện độ đàn hồi cho da. Ngoài ra, hàm lượng kẽm dồi dào cũng hỗ trợ quá trình tái tạo tế bào và giảm mụn trứng cá.