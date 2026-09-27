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Vị thuốc bình dân bổ chẳng kém nhân sâm tổ yến, lại giúp dưỡng nhan cực tốt

Chủ Nhật, 05:45, 27/09/2026
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VOV.VN - Trong Đông y và y học hiện đại, nấm tuyết không chỉ là thành phần quen thuộc trong các món chè dưỡng nhan mà còn mang lại nhiều công dụng bất ngờ cho sức khỏe và vẻ đẹp.

Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu cho thấy nấm tuyết rất tốt cho mạch máu. Loại nấm này giúp phục hồi chứng xơ vữa động mạch nhờ kích thích tái tạo tế bào nội mô (lớp tế bào lót bên trong mạch máu). Đồng thời, nấm tuyết còn bảo vệ mạch máu trước tác hại của histamine và hỗ trợ tăng thời gian đông máu. 

Tăng cường miễn dịch

Nấm tuyết rất giàu polysaccharid, là hợp chất có khả năng tăng cường miễn dịch mạnh mẽ. Loại nấm này cũng cải thiện và tăng cường hoạt động của các tế bào NK - một loại tế bào bạch cầu bảo vệ cơ thể khỏi virus và vi khuẩn. Ngoài ra, nấm tuyết còn cải thiện hiệu quả của các kháng thể được hệ thống miễn dịch sử dụng để chống lại vi khuẩn và virus.

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Nấm tuyết từ lâu đã được ví như tổ yến nhờ giá trị dinh dưỡng cao nhưng chi phí vô cùng hợp lý. (Ảnh: VTC News)

Tăng cường trí não

Nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, nấm tuyết chứa polysaccharide, có tác dụng bảo vệ thần kinh và dinh dưỡng thần kinh. Hợp chất này không chỉ thúc đẩy sự phát triển thần kinh mà còn giúp ngăn ngừa độc tính b-amyloid, hỗ trợ điều trị các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer.

Giúp da khỏe mạnh và chữa lành vết thương

Nấm tuyết là một thành phần dưỡng ẩm tự nhiên hiệu quả nhờ cấu trúc  đặc trưng và hàm lượng polysaccharide cao, có khả năng hình thành lớp màng ngậm nước bao phủ và khôi phục độ ẩm, độ đàn hồi cho làn da khô.

Bên cạnh đó, với hơn 18 loại axit amin cùng đặc tính chống viêm và chống oxy hóa, nấm tuyết đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tổng hợp collagen, đẩy nhanh quá trình làm lành vết thương và cải thiện sức khỏe tổng thể của làn da.

Giảm căng thẳng, mệt mỏi

Polysaccharides và các chất chống oxy hóa khác được tìm thấy trong nấm tuyết khuyến khích tổng hợp protein và RNA, giúp duy trì chức năng bình thường của gan và cải thiện tình trạng mệt mỏi. Do đó, tiêu thụ nấm tuyết sẽ giúp cải thiện chức năng cơ và điều trị triệu chứng mệt mỏi hiệu quả.

Cải thiện tiêu hóa và hỗ trợ giảm cân

Với lượng chất xơ dồi dào, nấm tuyết kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh. Lượng calo thấp nhưng giàu dưỡng chất giúp nấm tuyết trở thành lựa chọn lý tưởng cho thực đơn giữ dáng. 

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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