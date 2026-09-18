Mổ cột sống cổ đường trước điều trị căn nguyên thoái hóa cột sống cổ đa tầng

Đường mổ cổ trước - giải pháp tiếp cận, xử lý toàn diện thoái hóa cột sống cổ đa tầng chỉ trong một lần mổ

Cách đây 4 năm, bệnh nhân Chính (47 tuổi, Hà Nội) phát hiện thoái hóa cột sống cổ đa tầng từ C3 đến C6 và có chỉ định phẫu thuật. Tuy nhiên, lo ngại phẫu thuật cột sống cổ có thể ảnh hưởng đến vận động, anh lựa chọn điều trị nội khoa và trì hoãn can thiệp.

“Đi khám ở nhiều bệnh viện, tôi được tư vấn phải mổ 2 lần: một lần để thay đĩa đệm, xử lý thoát vị chèn ép và một lần để loại bỏ phần xương gây chèn ép thần kinh. Nghĩ đến việc phải trải qua hai cuộc mổ tôi khá lo lắng và chưa sẵn sàng phẫu thuật”, bệnh nhân Chính chia sẻ.

Tuy nhiên, thời gian gần đây tình trạng bệnh tiến triển nặng gây hẹp ống sống, chèn ép tủy khiến cổ căng cứng, tay trái của anh yếu dần. Nhận thấy việc điều trị nội khoa không đem lại hiệu quả, anh Chính quyết định đến Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh để thăm khám.

Phim cộng hưởng từ cho thấy hẹp ống sống cổ do thoái hóa đa tầng, gây đau cổ, yếu tay trái

Trực tiếp thăm khám, tư vấn và điều trị cho bệnh nhân, PGS.TS.BS Hà Kim Trung (Phó Giám đốc Y khoa BVĐK Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh) chia sẻ: “Bệnh nhân này, gặp tình trạng thoái hóa gây hẹp ống sống từ C3 đến C6, thông thường cần thực hiện 2 lần mổ theo hai đường tiếp cận để vừa giải phóng chèn ép, vừa đảm bảo độ vững cột sống. Trong đó, đường mổ cổ sau phải bóc tách hệ thống cơ, gân phía sau cổ và khó tiếp cận, xử lý triệt để các tổn thương chèn ép nằm ở phía trước tủy.

Với trường hợp này, chúng tôi không đi theo phương án thông thương mà chúng tôi lựa chọn đường mổ cổ trước tiếp cận, cắt bỏ thân đốt sống, loại bỏ đĩa đệm và tổ chức vôi hóa gây chèn ép, sau đó đặt xương nhân tạo trong lồng titan và cố định bằng nẹp vít. Kỹ thuật này giúp giải phóng chèn ép và làm vững cột sống trong chỉ trong 1 lần mổ, qua đó giảm số lần can thiệp, người bệnh sớm trở lại sinh hoạt, lao động”.

Sau khi được bác sĩ phân tích cụ thể về mức độ tổn thương, phương pháp phẫu thuật và mục tiêu điều trị, bệnh nhân quyết định đặt niềm tin phẫu thuật tại BVĐK Hồng Ngọc.

"Thoát" nguy cơ liệt, bệnh nhân có thể vận động linh hoạt ngay sau mổ

Thoái hóa cột sống cổ đa tầng là bệnh lý phức tạp do tổn thương có thể chèn ép trực tiếp vào tủy sống và các cấu trúc thần kinh quan trọng. Vì vậy, đòi hỏi phẫu thuật viên phải là người có kinh nghiệm về phẫu thuật thần kinh, cột sống để thực hiện chính xác từng thao tác đảm bảo an toàn cho người bệnh.

“Với hẹp ống sống cổ đa tầng, mục tiêu phẫu thuật là giải phóng chèn ép tủy, loại bỏ nguyên nhân gây hẹp và đảm bảo độ vững cột sống. Ở bệnh nhân Chính, tổ chức xương bị vôi hóa, xơ cứng khiến việc bóc tách và loại bỏ tổ chức chèn ép khó khăn hơn. Do đó, bên cạnh chuyên môn của phẫu thuật viên, ê-kíp sử dụng hệ thống C-arm 3D để hỗ trợ quan sát chính xác vị trí tổn thương, kiểm tra vị trí dụng cụ trong quá trình phẫu thuật, hạn chế ảnh hưởng đến các cấu trúc thần kinh quan trọng”, PGS.TS.BS Hà Kim Trung cho biết.

PGS.TS.BS Hà Kim Trung cùng ê-kíp thực hiện ca phẫu thuật

Ca phẫu thuật do PGS.TS.BS Hà Kim Trung cùng ê-kíp thực hiện nhằm giải phóng chèn ép và làm vững cột sống. Cùng với đó, ê-kíp gây mê hồi sức triển khai chiến lược phục hồi sớm ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) xuyên suốt trước, trong và sau phẫu thuật. Người bệnh được đánh giá, tối ưu sức khỏe trước mổ; lựa chọn phương pháp gây mê và theo dõi phù hợp trong mổ; đồng thời kiểm soát đau, dinh dưỡng, vận động và phục hồi chức năng sớm sau mổ, giúp hạn chế biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau phẫu thuật, tình trạng đau và cứng cổ của anh Chính không còn, cơ lực tay trái cải thiện rõ rệt, vận động linh hoạt hơn, có thể trở lại các hoạt động sinh hoạt hằng ngày với trạng thái thoải mái.

Bệnh nhân hồi phục sớm, vận động linh hoạt sau phẫu thuật

Ca phẫu thuật là minh chứng cho việc lựa chọn và thực hiện kỹ thuật đường mổ cổ trước trong điều trị bệnh lý thoái hóa cột sống cổ đa tầng, đồng thời cho thấy hiệu quả của sự phối hợp liên chuyên khoa trong điều trị. Đây cũng là một trong những thế mạnh chuyên môn của bệnh viện được các tổ chức y tế uy tín trên thế giới công nhận, trong đó có Hiệp hội Phẫu thuật Hoàng gia Anh (RCS) công nhận là Trung tâm đào tạo ngoại khoa và được ACHS International công nhận theo bộ tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe EQuIP7.