Mổ xuyên đêm giành giật sự sống cho nam thanh niên chấn thương sọ não sau tai nạn

Thứ Tư, 11:05, 18/03/2026
VOV.VN - Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu và Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, TP.HCM vừa phẫu thuật xuyên đêm cứu sống nam bệnh nhân bị chấn thương sọ não nặng do tai nạn giao thông.

Ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về một ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, vào ngày 14/3, bệnh viện tiếp nhận anh V.Q.C. sinh năm 1996, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM (trước đây là TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau một vụ tai nạn giao thông.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, có nguy cơ tử vong cao. Hình ảnh chụp cắt lớp (CT) phát hiện một khối máu tụ lớn vùng trán đang chèn ép não, kèm theo tình trạng nứt vỡ sọ phức tạp và sưng nề phần mềm nghiêm trọng.

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, các bác sĩ lập tức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Cả hai ê-kíp thống nhất phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy khối máu tụ, giảm áp lực cho não bộ nhằm giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Các ê-kíp phối hợp thực hiện phẫu thuật thành công bệnh nhân chấn thương sọ não rất nặng
Các ê-kíp phối hợp thực hiện phẫu thuật thành công bệnh nhân chấn thương sọ não rất nặng

Đúng 0 giờ 15 phút rạng sáng ngày 15/3, ca phẫu thuật bắt đầu. Ca mổ được thực hiện bởi sự phối hợp trực tiếp giữa Bác sĩ CKI Nguyễn Thành Đồng, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Bác sĩ CKI Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cùng đội ngũ gây mê hồi sức của cả hai đơn vị.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thành Đồng, với tình trạng chấn thương chèn ép não nặng nề, việc chạy đua với thời gian để phẫu thuật ngay trong đêm là yếu tố quyết định. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể tử vong hoặc phải gánh chịu những di chứng thần kinh vĩnh viễn.

Hiện tại, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sát sao, điều trị tích cực tại phòng hậu phẫu. 

Sự thành công của ca mổ trắng đêm này không chỉ mang lại cơ hội sống cho nam thanh niên, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác hỗ trợ chuyên môn, liên kết giữa các bệnh viện trong xử lý tình huống cấp cứu khẩn cấp.

Lưu Sơn/VOV-TPHCM
Tin liên quan

Bất chấp xử phạt, tài xế ở TP.HCM tiếp tục chở 450kg gà "bẩn" đi tiêu thụ
Bất chấp xử phạt, tài xế ở TP.HCM tiếp tục chở 450kg gà "bẩn" đi tiêu thụ

VOV.VN - Vừa bị xử phạt vì chở gà thối vào tháng 2/2026, ông V.P.L lại tiếp tục bị bắt quả tang khi đang vận chuyển thêm 450kg gà chết bốc mùi đi tiêu thụ tại TP.HCM. Cơ quan chức năng đã lập biên bản tiêu hủy toàn bộ số hàng không đảm bảo vệ sinh thú y này để ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Hơn 200 kỷ vật bầu cử vô giá của người cựu chiến binh tại TP.HCM
Hơn 200 kỷ vật bầu cử vô giá của người cựu chiến binh tại TP.HCM

VOV.VN - Sau khi bỏ phiếu tại khu vực số 11 (phường Bến Cát, TP.HCM) trước đây thuộc địa bàn thành phố Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũ, cựu chiến binh Nguyễn Tiến Bình (68 tuổi) cẩn thận cất tấm thẻ cử tri vào bộ sưu tập hơn 200 kỷ vật bầu cử.

TP.HCM đề xuất tháo dỡ điểm nóng GT vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm
TP.HCM đề xuất tháo dỡ điểm nóng GT vòng xoay Điện Biên Phủ - Nguyễn Bỉnh Khiêm

VOV.VN - Vòng xoay Điện Biên Phủ – Nguyễn Bỉnh Khiêm là một trong những điểm nóng ùn tắc giao thông tại trung tâm TP.HCM đang được đề xuất tháo dỡ để tổ chức lại giao thông.

Vàng da tưởng sỏi mật, đi khám phát hiện cùng lúc 2 ung thư
Vàng da tưởng sỏi mật, đi khám phát hiện cùng lúc 2 ung thư

VOV.VN - Bệnh nhân 59 tuổi nhập viện vì vàng da, ngứa kéo dài, được phát hiện đồng thời ung thư đại tràng phải và ung thư đường mật trong gan.

