Mổ xuyên đêm giành giật sự sống cho nam thanh niên chấn thương sọ não sau tai nạn

Ngày 18/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin về một ca cấp cứu đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, vào ngày 14/3, bệnh viện tiếp nhận anh V.Q.C. sinh năm 1996, ngụ phường Vũng Tàu, TP.HCM (trước đây là TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu sau một vụ tai nạn giao thông.

Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân bị chấn thương sọ não rất nặng, có nguy cơ tử vong cao. Hình ảnh chụp cắt lớp (CT) phát hiện một khối máu tụ lớn vùng trán đang chèn ép não, kèm theo tình trạng nứt vỡ sọ phức tạp và sưng nề phần mềm nghiêm trọng.

Nhận định đây là ca bệnh nguy kịch, các bác sĩ lập tức hội chẩn liên viện với Bệnh viện Nhân Dân Gia Định. Cả hai ê-kíp thống nhất phải phẫu thuật khẩn cấp để lấy khối máu tụ, giảm áp lực cho não bộ nhằm giữ lại mạng sống cho bệnh nhân.

Các ê-kíp phối hợp thực hiện phẫu thuật thành công bệnh nhân chấn thương sọ não rất nặng

Đúng 0 giờ 15 phút rạng sáng ngày 15/3, ca phẫu thuật bắt đầu. Ca mổ được thực hiện bởi sự phối hợp trực tiếp giữa Bác sĩ CKI Nguyễn Thành Đồng, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Nhân Dân Gia Định và Bác sĩ CKI Hà Ngọc Phúc, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, cùng đội ngũ gây mê hồi sức của cả hai đơn vị.

Theo Bác sĩ Nguyễn Thành Đồng, với tình trạng chấn thương chèn ép não nặng nề, việc chạy đua với thời gian để phẫu thuật ngay trong đêm là yếu tố quyết định. Nếu chậm trễ, người bệnh có thể tử vong hoặc phải gánh chịu những di chứng thần kinh vĩnh viễn.

Hiện tại, bệnh nhân đã tạm qua cơn nguy kịch và đang được theo dõi sát sao, điều trị tích cực tại phòng hậu phẫu.

Sự thành công của ca mổ trắng đêm này không chỉ mang lại cơ hội sống cho nam thanh niên, mà còn cho thấy hiệu quả của công tác hỗ trợ chuyên môn, liên kết giữa các bệnh viện trong xử lý tình huống cấp cứu khẩn cấp.