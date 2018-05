Một số tác dụng phụ không mong muốn của mật ong

Có thể gây ngộ độc thực phẩm: Nếu bạn ăn mật ong chưa tiệt trùng, nguy cơ cao là bạn sẽ dễ bị ngộ độc thực phẩm. Vì nó không được xử lý, có thể chứa phấn hoa hay những mảnh nhỏ của cánh ong, sáp ong,... Những thứ này có thể gây rối loạn hệ tiêu hóa ở người dùng. Gây ngộ độc ở trẻ sơ sinh: Mật ong sống có thể chứa các chất Clostridium botulinum độc hại. Cho trẻ dưới 12 tháng tuổi ăn mật ong có thể dẫn đến ngộ độc. Về cơ bản là một tình trạng ngộ độc do nọc độc của ong gây ra, và em bé có thể gặp các triệu chứng như sốt, buồn nôn, nôn mửa , suy nhược, khó chịu, táo bón, tiêu chảy, chuột rút, chán ăn, ngừng thở, liệt cơ,... Khó chịu ở bụng: Ăn quá nhiều mật ong có thể gây đau bụng dữ dội. Do nhiều fructose, mật ong có thể làm gián đoạn khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng của ruột non. Nó cũng có thể tác động lâu dài đến hệ tiêu hóa và gây ra một số vấn đề về dạ dày, chẳng hạn như đầy hơi, khí, chuột rút,... Đôi khi nó cũng dẫn đến các tình trạng cấp tính như tiêu chảy hoặc đau bụng. Dị ứng: Ăn mật ong sống cũng có thể bị dị ứng nhẹ đến trung bình. Tình trạng này có thể tồi tệ hơn ở những người bị dị ứng với hạt phấn hoa. Nếu là mật hoa chưa qua chế biến có thể chứa phấn hoa, thuốc trừ sâu và rất nhiều hóa chất khác. Dùng trực tiếp có thể dẫn đến sự phát triển của các triệu chứng dị ứng như sưng, ngứa, viêm, phát ban, phát ban, bọng, ho, hen suyễn, thở khò khè, viêm mũi, khó thở, khó nuốt... Sốc phản vệ: Ăn mật ong sống với liều lượng lớn có thể gây ra các phản ứng dị ứng nghiêm trọng như sốc phản vệ. Tình trạng này được đặc trưng bởi dị ứng toàn thân cùng cùng với chóng mặt, ngất xỉu, khó thở, hạ huyết áp, suy tim,... Đây là một tác dụng phụ nghiêm trọng của mật ong và đôi khi nó có thể dẫn đến tử vong. Tăng đột biến lượng đường trong máu: Người bị bệnh tiểu đường nên hạn chế ăn mật ong. Mật ong không chỉ có sucrose cao mà còn chứa một lượng lớn glucose, làm tăng nồng độ glucose trong máu. Nói cách khác, dung dịch ngọt và dày làm tăng lượng đường trong máu, gây ra bệnh tiểu đường. Làm giảm huyết áp cấp: Mật ong có thể làm giảm mức huyết áp đáng kể, đôi khi có thể trở nên xấu cho sức khỏe. Mật ong bao gồm các oligosaccharides, là một loại carbohydrate với các đặc tính chống oxy hóa, có thể làm giảm mức huyết áp cao ở mức độ lớn. Đôi khi, mức huyết áp thậm chí còn thấp hơn mức trung bình, gây ra một số vấn đề về sức khỏe. Hại về thần kinh: Chất ngọt tự nhiên này cũng có thể làm tổn thương dây thần kinh. Mật ong nguyên chất bao gồm một nhóm các hợp chất hóa học được gọi là 'grayanotoxins' có độc tố đối với hệ thần kinh. Các độc tố này được loại bỏ khỏi thực phẩm trong quá trình thanh trùng. Nhưng khi ăn mật ong sống, chúng sẽ phá hủy các tế bào thần kinh của chúng ta. Kết quả là, nó làm gián đoạn các hoạt động bình thường của hệ thần kinh. Tăng cân: Mật ong lại là thủ phạm khiến trọng lượng cơ thể không ngừng tăng lên do chúng cung cấp rất nhiều calo. Ngoài ra các carbonhydrate dạng đơn trong mật ong sẽ nhanh chóng bị phá vỡ sau khi được tiêu thụ. Kết quả là nguồn năng lượng dư thừa sẽ được tích lũy dưới dang chất béo và làm bạn tăng cân. Phản ứng độc: Mật ong được sản xuất từ mật hoa của hoa đỗ quyên chứa một số độc tố có thể gây ra phản ứng bất lợi trong cơ thể. Loại này ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tim mạch, gây hạ huyết áp, đau ngực và một số vấn đề về tim khác.

