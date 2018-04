Một số triệu chứng đau bụng cực kỳ nguy hiểm

Đau bụng kèm theo đổ mồ hôi: Nếu đau nhức ở vùng bụng trên cùng với đổ mồ hôi nhiều có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc viêm ở khu vực đó. Triệu chứng này có thể là do các bệnh như loét dạ dày mãn tính hoặc thậm chí là ung thư dạ dày. Vì vậy, nên tìm sự trợ giúp y tế ngay nếu gặp phải triệu chứng này. Đau bụng và có máu trong phân: Nếu bạn đã trải qua những cơn đau liên tục ở vùng bụng trên đi kèm với có máu trong phân thì nó có thể là một triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau. Trường hợp này bắt buộc phải kiểm tra y tế để xác định nguyên nhân chính xác. Nôn mửa kèm đau bụng: Nếu đau bụng trên dai dẳng, đi kèm với buồn nôn hoặc nôn mửa, nó có thể là do tình trạng khó tiêu. Tuy nhiên, đau bụng trên cùng với nôn mửa cũng có thể là dấu hiệu sớm của loét dạ dày hoặc ung thư ruột kết. Các cơn đau dai dẳng ở vùng bụng trên và lan ra các vùng xung quanh khác của cơ thể như lưng, ngực,... Triệu chứng này có thể là dấu hiệu viêm hoặc loét tuyến tụy và cần phải chăm sóc y tế ngay lập tức. Đau bụng cùng sốt cao: Sốt là triệu chứng của bệnh cúm hoặc nhiễm trùng, kèm theo các triệu chứng khác như cảm lạnh, ho, ngực ... Tuy nhiên, nếu bạn bị đau bụng trên và sốt cao, thì đây có thể một dấu hiệu của nhiễm trùng dạ dày, gây ra bởi một loại virus trong dạ dày. Uống thuốc kháng sinh do bác sĩ kê đơn có thể giải quyết được tình trạng này. Mức độ của cơn đau cũng có thể đóng một vai trò rất lớn trong việc xác định bệnh mà một người đang phải chịu đựng. Nếu bạn đang trải qua cơn đau "xé" người ở vùng bụng trên thì có thể động mạch của vùng bụng đang có vấn đề nghiêm trọng và nó có thể gây tử vong! Trong trường hợp này, người bệnh cần phải được cấp cứu ngay lập tức. Nóng rát kèm đau bụng và triệu chứng trầm trọng hơn mỗi khi ăn thức ăn hoặc uống nước giải khát thì đó có thể là dấu hiệu trào ngược axit mạn tính. Trào ngược axit mạn tính cần được điều trị lâu dài và thay đổi lối sống nếu không có thể dẫn đến loét dạ dày và ung thư dạ dày. Nếu bạn đã từng mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, phình mạch,..., hoặc nếu bạn đã từng được phẫu thuật dạ dày thì không bao giờ được bỏ qua cơn đau vùng thượng vị. Đây có thể là dấu hiệu của các biến chứng về sức khoẻ. Vàng da và đau bụng: Nếu bạn bị đau bụng trên và da bị vàng cùng với sốt nhẹ, đây có thể là dấu hiệu của bệnh gan hoặc sỏi mật, cả hai đều là những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng không được bỏ qua.

Đau bụng kèm theo đổ mồ hôi: Nếu đau nhức ở vùng bụng trên cùng với đổ mồ hôi nhiều có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng hoặc viêm ở khu vực đó. Triệu chứng này có thể là do các bệnh như loét dạ dày mãn tính hoặc thậm chí là ung thư dạ dày. Vì vậy, nên tìm sự trợ giúp y tế ngay nếu gặp phải triệu chứng này. Đau bụng và có máu trong phân: Nếu bạn đã trải qua những cơn đau liên tục ở vùng bụng trên đi kèm với có máu trong phân thì nó có thể là một triệu chứng của nhiều bệnh khác nhau. Trường hợp này bắt buộc phải kiểm tra y tế để xác định nguyên nhân chính xác. Nôn mửa kèm đau bụng: Nếu đau bụng trên dai dẳng, đi kèm với buồn nôn hoặc nôn mửa, nó có thể là do tình trạng khó tiêu. Tuy nhiên, đau bụng trên cùng với nôn mửa cũng có thể là dấu hiệu sớm của loét dạ dày hoặc ung thư ruột kết. Các cơn đau dai dẳng ở vùng bụng trên và lan ra các vùng xung quanh khác của cơ thể như lưng, ngực,... Triệu chứng này có thể là dấu hiệu viêm hoặc loét tuyến tụy và cần phải chăm sóc y tế ngay lập tức. Đau bụng cùng sốt cao: Sốt là triệu chứng của bệnh cúm hoặc nhiễm trùng, kèm theo các triệu chứng khác như cảm lạnh, ho, ngực ... Tuy nhiên, nếu bạn bị đau bụng trên và sốt cao, thì đây có thể một dấu hiệu của nhiễm trùng dạ dày, gây ra bởi một loại virus trong dạ dày. Uống thuốc kháng sinh do bác sĩ kê đơn có thể giải quyết được tình trạng này. Mức độ của cơn đau cũng có thể đóng một vai trò rất lớn trong việc xác định bệnh mà một người đang phải chịu đựng. Nếu bạn đang trải qua cơn đau "xé" người ở vùng bụng trên thì có thể động mạch của vùng bụng đang có vấn đề nghiêm trọng và nó có thể gây tử vong! Trong trường hợp này, người bệnh cần phải được cấp cứu ngay lập tức. Nóng rát kèm đau bụng và triệu chứng trầm trọng hơn mỗi khi ăn thức ăn hoặc uống nước giải khát thì đó có thể là dấu hiệu trào ngược axit mạn tính. Trào ngược axit mạn tính cần được điều trị lâu dài và thay đổi lối sống nếu không có thể dẫn đến loét dạ dày và ung thư dạ dày. Nếu bạn đã từng mắc các bệnh như tiểu đường, bệnh tim, phình mạch,..., hoặc nếu bạn đã từng được phẫu thuật dạ dày thì không bao giờ được bỏ qua cơn đau vùng thượng vị. Đây có thể là dấu hiệu của các biến chứng về sức khoẻ. Vàng da và đau bụng: Nếu bạn bị đau bụng trên và da bị vàng cùng với sốt nhẹ, đây có thể là dấu hiệu của bệnh gan hoặc sỏi mật, cả hai đều là những vấn đề sức khoẻ nghiêm trọng không được bỏ qua.