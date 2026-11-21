Nhu cầu theo dõi huyết áp tại nhà ngày càng tăng, kéo theo thị trường máy đo huyết áp trở nên sôi động. Trên các sàn thương mại điện tử và mạng xã hội, người tiêu dùng có thể dễ dàng tìm thấy hàng nghìn sản phẩm với đủ mẫu mã, thương hiệu và mức giá. Không ít sản phẩm được quảng cáo là hàng nhập khẩu, hàng Nhật bãi, hàng thanh lý, đi kèm những lời giới thiệu như “đo chính xác”, “chuẩn xác”, “giá ưu đãi”.

Đáng chú ý, giá bán giữa các sản phẩm có hình thức tương tự chênh lệch khá lớn, từ chưa đến 100.000 đồng đến vài trăm nghìn đồng, thậm chí cao hơn. Sự đa dạng về giá và nguồn gốc khiến người tiêu dùng khó phân biệt đâu là sản phẩm bảo đảm chất lượng, đâu là hàng không rõ xuất xứ hoặc có dấu hiệu giả mạo thương hiệu.

Trong khi đó, máy đo huyết áp không đơn thuần là thiết bị theo dõi sức khỏe thông thường mà còn cung cấp dữ liệu để người bệnh và bác sĩ đưa ra những quyết định liên quan đến điều trị. Một kết quả đo thiếu chính xác có thể khiến người bệnh hiểu sai tình trạng sức khỏe, dẫn đến chủ quan hoặc xử trí không phù hợp, thậm chí đối mặt với những nguy cơ nghiêm trọng.

Máy huyết áp bán tràn lan trên sàn TMĐT, có loại chưa đến 100.000 đồng. (Ảnh chụp màn hình: TTXVN)

Máy đo sai có thể khiến bỏ thuốc hoặc tự ý tăng liều

Người bệnh có thể gặp nguy hiểm nếu tin vào kết quả đo sai. Nếu máy báo huyết áp thấp hơn thực tế, người bệnh có thể tưởng bệnh đã ổn định, tự giảm liều hoặc bỏ thuốc. Khi huyết áp cao kéo dài không được kiểm soát, nguy cơ đột quỵ, bệnh tim và tổn thương thận sẽ tăng.

Ngược lại, máy báo cao giả có thể khiến người bệnh hoảng sợ, tự uống thêm thuốc hoặc dùng thuốc của người khác. Điều này có thể gây hạ huyết áp quá mức, choáng váng, ngất, giảm tưới máu cơ quan. Người cao tuổi còn đối mặt nguy cơ ngã, gãy xương.

Đặc biệt, khi xuất hiện các dấu hiệu như méo miệng, nói khó, yếu tay chân, đau ngực hoặc khó thở, người bệnh cần được đánh giá khẩn cấp, kể cả khi máy đo báo huyết áp bình thường. Gia đình không nên để một con số trên màn hình làm chậm việc gọi cấp cứu 115.

Với trường hợp huyết áp tâm thu từ 180 mmHg hoặc tâm trương từ 120 mmHg trở lên, nếu kèm đau ngực, khó thở, yếu liệt, nói khó, thay đổi thị lực hoặc dấu hiệu bất thường nghiêm trọng, cần gọi cấp cứu ngay. Nếu chưa có triệu chứng, người bệnh nên nghỉ ngơi, đo lại sau ít nhất một phút. Nếu kết quả vẫn cao, cần liên hệ nhân viên y tế, không tự ý uống thuốc hạ áp thật nhanh.

Không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp, máy đo sai còn khiến nhật ký huyết áp mất giá trị, làm lệch đánh giá điều trị của bác sĩ. Vì vậy, khi nghi ngờ máy không chính xác, người bệnh cần thông báo với bác sĩ, nhất là khi đơn thuốc từng được điều chỉnh dựa trên những kết quả đo này.

Bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng tại trường quay báo VOV.VN

Cách lựa chọn máy đo huyết áp đáng tin cậy

Để hạn chế rủi ro, người dân ưu tiên máy đo huyết áp tự động ở bắp tay, có vòng bít phù hợp với chu vi cánh tay. Khi mua, cần lựa chọn cơ sở có địa chỉ rõ ràng, xuất được hóa đơn, có thông tin bảo hành; kiểm tra tên hãng, mã mẫu máy, đơn vị chịu trách nhiệm tại Việt Nam và hướng dẫn sử dụng tiếng Việt.

Người dân nên tìm đúng mẫu máy trong danh sách thiết bị đã được thẩm định độ chính xác, chẳng hạn STRIDE BP. Cần lưu ý, một hãng có mẫu được thẩm định không có nghĩa mọi sản phẩm mang tên hãng đều bảo đảm độ chính xác.

Sau khi mua, nên mang máy và vòng bít đến cơ sở y tế để nhân viên y tế kiểm tra cách sử dụng, đo đối chiếu theo quy trình. Người dân cũng cần thực hiện đúng tư thế: ngồi nghỉ ít nhất 5 phút, tựa lưng, hai bàn chân đặt trên sàn, cánh tay được đỡ ngang tim, vòng bít quấn trên da trần và không nói chuyện khi đo.

Nếu nghi mua phải máy giả, người bệnh cần tạm ngừng sử dụng kết quả của máy đó để quyết định điều trị, đến cơ sở y tế đo lại và tuyệt đối không tự ý bỏ thuốc hoặc tăng, giảm liều. Đồng thời, cần giữ máy, hộp, hóa đơn và thông tin giao dịch để yêu cầu nơi bán giải quyết, phản ánh đến cơ quan chức năng.