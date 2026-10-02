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Muốn cơ thể tạo collagen, nên chọn cá, trứng, thịt hay đậu?

Thứ Sáu, 09:16, 02/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Cá, trứng, thịt và các loại đậu đều cung cấp protein cùng acid amin cần thiết cho cơ thể tổng hợp collagen. Kết hợp đa dạng các nguồn đạm trong khẩu phần giúp bổ sung nguyên liệu cho quá trình này và hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Protein liên quan thế nào đến quá trình tạo collagen?

Collagen là protein cấu trúc có trong da, xương, sụn, gân và mô liên kết. Cơ thể tự tổng hợp collagen từ các acid amin được cung cấp qua thực phẩm. Protein sau khi tiêu hóa sẽ phân giải thành peptide và acid amin để cơ thể hấp thu, sau đó sử dụng làm nguyên liệu tạo collagen và nhiều loại protein khác.

Glycine, proline và hydroxyproline là những acid amin đặc trưng trong collagen. Tuy nhiên, ăn nhiều thực phẩm giàu một acid amin không đồng nghĩa cơ thể sẽ sản xuất collagen nhiều hơn. Quá trình này cần sự phối hợp của nhiều dưỡng chất, vì vậy chế độ ăn đa dạng, cân đối vẫn là yếu tố quan trọng.

muon co the tao collagen, nen chon ca, trung, thit hay dau hinh anh 1
Cá, trứng, thịt và các loại đậu đều cung cấp protein cùng acid amin cần thiết cho cơ thể tổng hợp collagen

Nên chọn cá, trứng, thịt hay đậu để cung cấp protein?

Không cần chỉ dựa vào một nguồn protein. Cá, trứng, thịt và các loại đậu đều có giá trị dinh dưỡng riêng, nên được luân phiên trong thực đơn để bảo đảm đủ đạm và đa dạng dưỡng chất.

Cá: Giàu protein; cá béo như cá hồi, cá thu còn cung cấp omega-3 và chất béo không bão hòa.

Trứng: Cung cấp đầy đủ acid amin thiết yếu, dễ chế biến và kết hợp với nhiều thực phẩm khác.

Thịt: Giàu protein, glycine và proline. Da, gân chứa collagen nhưng collagen vẫn phải được tiêu hóa trước khi cơ thể hấp thu, vì vậy không cần ăn nhiều da, gân hay nước hầm xương chỉ để bổ sung collagen.

Đậu và sản phẩm từ đậu: Là nguồn protein thực vật, giúp đa dạng khẩu phần. Nên kết hợp nhiều loại thực phẩm thay vì phụ thuộc vào một nguồn đạm.

Không có nguồn protein nào được xem là tốt nhất riêng cho quá trình tạo collagen. Quan trọng là cung cấp đủ protein và duy trì chế độ ăn đa dạng, đặc biệt ở người lớn tuổi để hỗ trợ duy trì khối lượng cơ và chức năng vận động.

Đừng bỏ qua vitamin C trong chế độ ăn hỗ trợ tạo collagen

Protein cung cấp acid amin cho quá trình tổng hợp collagen, nhưng cơ thể còn cần vitamin C để hỗ trợ các phản ứng giúp collagen hình thành và ổn định cấu trúc. Vì vậy, nên kết hợp thực phẩm giàu đạm với rau củ, trái cây giàu vitamin C như ổi, cam, bưởi, kiwi, ớt chuông, bông cải xanh và rau xanh.

Trong bữa ăn, có thể kết hợp cá, thịt hoặc trứng với rau củ, bổ sung trái cây phù hợp và luân phiên đạm động vật với đậu, sản phẩm từ đậu để khẩu phần đa dạng, cân đối.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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