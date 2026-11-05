Muốn giảm cân, nên chọn khoai tây hay khoai lang?

Khoai tây và khoai lang: Loại nào hỗ trợ giảm cân tốt hơn?

Để đánh giá khả năng hỗ trợ giảm cân của khoai tây và khoai lang, cần xem xét hàm lượng calo, chất xơ và tác động đến đường huyết. Cả hai đều cung cấp năng lượng, carbohydrate, kali, vitamin C và folate, với lượng calo không chênh lệch nhiều khi so sánh cùng khối lượng và cách chế biến.

Dù khoai tây thường có chỉ số đường huyết (GI) cao hơn, khoai tây luộc lại tạo cảm giác no tốt. Một nghiên cứu trên 38 loại thực phẩm cho thấy khoai tây luộc có mức độ gây no cao nhất, vượt cả bánh mì trắng. Trong khi đó, chất xơ và tinh bột trong khoai lang giúp duy trì cảm giác no, hạn chế đói giữa các bữa. Vị ngọt tự nhiên của loại củ này cũng giúp thỏa mãn nhu cầu ăn ngọt mà không cần thêm đường. Nhìn chung, cả hai đều phù hợp với chế độ giảm cân. Hiệu quả phụ thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và tổng lượng calo tiêu thụ mỗi ngày.

Khoai lang thường được lựa chọn khi giảm cân, trong khi khoai tây ít được ưu tiên do chứa nhiều tinh bột

Hỗ trợ tiêu hóa: Khoai lang có thực sự "vượt trội"?

Khoai lang giàu chất xơ, giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi. Trong khi đó, tinh bột kháng trong khoai tây đi xuống ruột già, trở thành thức ăn cho một số vi khuẩn có lợi, góp phần duy trì hệ vi sinh đường ruột. Tuy nhiên, bằng chứng về lợi ích này vẫn cần được nghiên cứu thêm trên người. Nhìn chung, cả hai loại củ đều hỗ trợ tiêu hóa, tùy thuộc vào khẩu phần, cách chế biến và khả năng dung nạp của mỗi người.

Cách chế biến: Yếu tố quan trọng khi kiểm soát cân nặng

Cách chế biến ảnh hưởng đáng kể đến lượng calo của khoai tây và khoai lang. Khoai luộc, hấp hoặc nướng ít chất béo thường phù hợp hơn các món chiên rán hoặc kết hợp nhiều bơ, kem, nước sốt. Việc bổ sung quá nhiều chất béo có thể làm tăng năng lượng của khẩu phần, gây khó kiểm soát cân nặng nếu tổng calo nạp vào vượt nhu cầu cơ thể.

Vì vậy, nên ưu tiên các cách chế biến đơn giản, kiểm soát lượng chất béo bổ sung và khẩu phần ăn. Đồng thời, cần cân đối lượng tinh bột từ khoai với các thực phẩm khác để bảo đảm chế độ ăn hợp lý.

Nên chọn khoai nào cho thực đơn của bạn?

Không nhất thiết phải chọn khoai tây hay khoai lang để giảm cân vì cả hai đều cung cấp carbohydrate và vi chất cần thiết. Khoai lang giàu chất xơ, hỗ trợ tiêu hóa và tạo cảm giác no, trong khi khoai tây luộc có khả năng gây no tốt, đồng thời cung cấp kali, vitamin C và tinh bột kháng.

Thay vì ưu tiên một loại củ, nên luân phiên sử dụng cả hai, kết hợp rau xanh, thực phẩm giàu protein và chất béo lành mạnh. Kiểm soát khẩu phần, tổng calo nạp vào và duy trì vận động mới là những yếu tố quan trọng giúp giảm cân bền vững.