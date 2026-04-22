Muốn khỏe và ít mệt mỏi, đừng bỏ qua 8 thức uống này mỗi ngày

Thứ Tư, 11:18, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Các thức uống từ nguyên liệu tự nhiên, nếu sử dụng hợp lý, có thể giúp duy trì năng lượng và hỗ trợ tăng cường miễn dịch. Việc bổ sung những lựa chọn đơn giản, dễ áp dụng vào thói quen hàng ngày cũng góp phần giúp cơ thể thích nghi tốt hơn và hạn chế mệt mỏi.

Nước chanh ấm

Một ly nước chanh ấm vào buổi sáng giúp bổ sung vitamin C, đồng thời kích thích hoạt động tiêu hóa và tạo cảm giác tỉnh táo. Tuy nhiên, do chanh có tính axit, việc uống khi bụng rỗng hoặc pha quá đậm có thể gây khó chịu dạ dày. Vì vậy, nên pha loãng và dùng với lượng vừa phải.

Nước ép cỏ lúa mì

Cỏ lúa mì chứa nhiều vitamin như A, C, E cùng các khoáng chất cần thiết. Loại nước này được cho là có khả năng hỗ trợ chống oxy hóa và thúc đẩy quá trình chuyển hóa, dù vẫn cần thêm nghiên cứu để khẳng định rõ ràng. Do mùi vị khá mạnh, nhiều người thường kết hợp với trái cây để dễ uống.

Nước diệp lục

Nước diệp lục được chiết xuất từ rau lá xanh, giúp cung cấp chất chống oxy hóa và hỗ trợ tăng năng lượng. Một số nghiên cứu cho thấy, loại nước này có thể hỗ trợ chức năng gan và hệ miễn dịch, tuy nhiên vẫn cần thêm bằng chứng. Nên sử dụng ở mức vừa phải để đảm bảo cân bằng dinh dưỡng.

Nước nghệ

Nghệ chứa curcumin - hoạt chất có khả năng chống viêm và bảo vệ tế bào. Vì curcumin khó hấp thu, khi pha nước nghệ ấm có thể thêm một ít tiêu đen xay để tăng hiệu quả. Đây là lựa chọn phù hợp để duy trì trong chế độ chăm sóc sức khỏe lâu dài.

Giấm táo pha loãng

Giấm táo có chứa axit axetic, có thể giúp ổn định đường huyết và tạo cảm giác no khi dùng trước bữa ăn. Điều này góp phần hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cân bằng hệ vi sinh đường ruột. Khi sử dụng, cần pha loãng đúng tỉ lệ để tránh ảnh hưởng đến men răng và niêm mạc dạ dày.

Nước ép gừng

Gừng giàu gingerol - hợp chất có đặc tính chống viêm và chống oxy hóa. Thức uống này giúp hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác buồn nôn và góp phần tăng sức đề kháng. Khi kết hợp cùng mật ong hoặc chanh, hương vị sẽ dễ chịu hơn và phù hợp để dùng vào buổi sáng.

Trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin - nhóm chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tế bào và hỗ trợ miễn dịch. Ngoài ra, lượng caffeine tự nhiên vừa phải trong trà xanh giúp cải thiện sự tỉnh táo. Uống đúng thời điểm có thể giúp duy trì năng lượng ổn định trong ngày.

Nước ép lô hội

Lô hội có thể giúp làm dịu hệ tiêu hóa, hỗ trợ giảm táo bón nhẹ và cải thiện tình trạng khó chịu ở dạ dày. Ngoài ra, thức uống này còn góp phần giữ ẩm cho da từ bên trong. Tuy nhiên, cần dùng với liều lượng hợp lý để tránh gây rối loạn tiêu hóa.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
