Uống 3 ly nước này mỗi ngày, giảm nếp nhăn, làm chậm lão hóa lại ít người biết

Thứ Sáu, 14:00, 22/05/2026
VOV.VN - Theo các nhà khoa học, sử dụng uống trà mỗi ngày có thể giúp đảo ngược các dấu hiệu lão hóa nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao, bảo vệ da khỏi tổn thương, giảm huyết áp và cholesterol.    

Lão hóa là một phần không thể tránh khỏi của cuộc sống, nhưng một loại đồ uống phổ biến là bí quyết giữ gìn vẻ ngoài trẻ trung không phải ai cũng biết. Các nhà khoa học đã xác định được loại đồ uống này có thể giúp ngăn ngừa nếp nhăn và thậm chí có khả năng làm chậm quá trình lão hóa.

Cụ thể, nghiên cứu từ Trung Quốc chỉ ra rằng việc thưởng thức một tách trà mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Theo các nhà nghiên cứu, 3 tách trà mỗi ngày là lượng tối ưu để làm chậm quá trình lão hóa. Đặc biệt, trà đen được ca ngợi vì những lợi ích tiềm năng cho sức khỏe, bao gồm hỗ trợ sức khỏe đường ruột, tim mạch và não bộ.

Uống trà mỗi ngày có thể giúp đảo ngược các dấu hiệu lão hóa nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa và polyphenol cao. (Ảnh minh họa)

Nghiên cứu được tiến hành tại Đại học Tứ Xuyên ở Thành Đô, Trung Quốc, với hai nhóm tình nguyện viên Các nhà nghiên cứu đã khảo sát 5.998 người Anh trong độ tuổi từ 37-73 và 7.931 tình nguyện viên người Trung Quốc trong độ tuổi từ 30 đến 79.

Theo trang Surrey Live, các tình nguyện viên được hỏi về thói quen uống trà hàng ngày và loại trà họ ưa thích, cho dù đó là trà xanh, trà đen, trà vàng hay trà ôlong. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã đánh giá nhiều chỉ số lão hóa khác nhau như cholesterol, huyết áp và tỷ lệ mỡ cơ thể để xác định tuổi sinh học của những người tham gia nghiên cứu.

Các tác giả của nghiên cứu cho biết: "Mối quan hệ giữa liều lượng và phản ứng cho thấy rằng việc tiêu thụ khoảng 3 tách trà hoặc 6-8 gram lá trà mỗi ngày có thể mang lại những lợi ích chống lão hóa rõ rệt nhất".

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng polyphenol, một hợp chất có trong trà, đóng vai trò quan trọng trong đặc tính chống lão hóa của thức uống này. Các polyphenol cũng được cho là có ảnh hưởng tích cực đến hệ tiêu hóa. Điều này có thể ảnh hưởng đến những thay đổi liên quan đến tuổi tác trong quá trình trao đổi chất, hệ miễn dịch và chức năng nhận thức.

Để thưởng thức trà một cách khoa học, bạn nên tránh uống khi bụng rỗng để không bị "say trà" hay cồn cào dạ dày, đồng thời hạn chế uống ngay sau bữa ăn vì chất tanin sẽ làm cản trở quá trình hấp thụ sắt và protein.

Thay vì dùng nước sôi 100°C làm mất dưỡng chất và gây vị đắng chát, bạn nên pha trà với nước từ 70°C - 85°C và tuyệt đối không uống trà đã để qua đêm để tránh nhiễm khuẩn. Đặc biệt, bạn không nên dùng nước trà để uống thuốc và cần hạn chế uống sát giờ đi ngủ nhằm đảm bảo chất lượng giấc ngủ cũng như bảo vệ hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
Tag: uống trà lợi ích khi uống trà nên uống bao nhiêu tách trà mỗi ngày uống nhiều trà xanh có tốt không uống trà có tác dụng gì
