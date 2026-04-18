Trời nắng nóng nên ăn gì để cơ thể “hạ nhiệt” nhanh?

Ưu tiên bổ sung nước và đồ uống thanh nhiệt

Những ngày nắng nóng khiến cơ thể mất nhiều nước và điện giải, vì vậy cần tăng cường uống nước lọc trong ngày. Ngoài ra, có thể sử dụng nước chanh pha loãng kèm một chút muối hoặc mật ong để hỗ trợ bù khoáng và bổ sung vitamin C.

Nước dừa cũng là lựa chọn phù hợp nếu dùng ở mức vừa phải, nhờ chứa kali và natri tự nhiên. Các loại nước thảo mộc như rau má, diếp cá hoặc trà xanh pha loãng có tác dụng thanh nhiệt nhẹ, tuy nhiên cần đảm bảo vệ sinh khi chế biến và tránh uống quá nhiều hoặc pha quá đặc.

Tăng cường thực phẩm tốt cho não bộ và giải nhiệt

Trong bữa ăn nên ưu tiên những thực phẩm có tính mát và giàu dưỡng chất như cá hồi, cá thu, cá mòi, hạt óc chó hoặc hạt lanh. Các thực phẩm này cung cấp acid béo có lợi cho hệ thần kinh, giúp cơ thể hoạt động ổn định hơn trong thời tiết nóng.

Bên cạnh đó, nên bổ sung thêm trái cây như cam, quýt, dâu, việt quất cùng các loại rau xanh như bông cải xanh, nghệ. Những thực phẩm này giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ tế bào trước tác động của nhiệt độ cao.

Uống đủ nước là cách giải nhiệt cơ thể tốt nhất, cùng với đó là kết hợp các loại thực phẩm tốt cho não bộ và giải nhiệt

Hạn chế đồ uống nhiều đường và chất kích thích

Các loại nước ngọt có ga, trà sữa hay nước tăng lực thường chứa lượng đường lớn, dễ khiến đường huyết biến động và làm cơ thể nhanh mệt mỏi. Việc sử dụng thường xuyên còn ảnh hưởng đến giấc ngủ và trạng thái tinh thần, đặc biệt khi thời tiết nắng nóng kéo dài.

Bổ sung vitamin nhóm B để tăng sức bền cơ thể

Vitamin nhóm B đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng và duy trì hoạt động của hệ thần kinh. Có thể bổ sung nhóm vitamin này thông qua các thực phẩm như gan, thịt nạc, ngũ cốc nguyên hạt và yến mạch, giúp cơ thể thích nghi tốt hơn với điều kiện thời tiết nóng bức.

Ưu tiên món ăn thanh nhẹ, dễ tiêu hóa

Nên lựa chọn các món ăn thanh đạm, dễ tiêu như canh cua rau mồng tơi, canh bầu nấu tôm, canh cá, đậu phụ, rau luộc hoặc trái cây tươi sau bữa ăn. Những thực phẩm này vừa giúp bổ sung nước, vừa cung cấp vitamin và khoáng chất cần thiết, đồng thời hạn chế cảm giác đầy bụng so với các món chiên xào nhiều dầu mỡ.

Đặc biệt vào buổi tối, nên chọn các món nhẹ như cháo hạt sen, cháo đậu xanh hoặc cháo long nhãn (nếu không dị ứng) để hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ. Đồng thời, cần hạn chế món cay nóng, nhiều dầu mỡ hoặc đồ ăn nhanh vì dễ làm cơ thể sinh nhiệt và gây khó tiêu.

Điều chỉnh không gian sống

Để giữ nhà cửa mát mẻ trong những ngày nắng nóng, ban ngày nên hạn chế ánh nắng chiếu trực tiếp bằng cách đóng các cửa sổ hướng nắng, sử dụng rèm sáng màu hoặc rèm dày để giảm hấp thụ nhiệt. Khi cần thông gió, nên mở cửa ở phía ít nắng, có thể kết hợp quạt với nước đá hoặc khăn ẩm để tạo luồng không khí mát nhờ cơ chế bay hơi.

Vào buổi tối, khi nhiệt độ ngoài trời giảm, nên mở cửa sổ và đặt quạt hướng ra ngoài để đẩy khí nóng tích tụ trong phòng ra ngoài. Cách này giúp không khí lưu thông tốt hơn và đưa luồng gió mát tự nhiên vào nhà.

Hạn chế thiết bị tỏa nhiệt trong phòng

Các thiết bị điện như đèn sợi đốt, máy tính hoặc đồ điện tử khi hoạt động đều tỏa nhiệt, khiến không gian trở nên nóng hơn. Vì vậy, nên tắt bớt những thiết bị không cần thiết để giữ phòng luôn thông thoáng và mát mẻ.