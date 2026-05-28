Nắng nóng đỉnh điểm: Uống gì để giảm nguy cơ sốc nhiệt?

Phòng tránh sốc nhiệt uống gì hiệu quả?

Nước lọc

Nước lọc là lựa chọn đơn giản nhưng hiệu quả nhất để phòng ngừa sốc nhiệt. Vào mùa hè, mỗi người nên uống khoảng 2 lít nước mỗi ngày hoặc nhiều hơn tùy mức độ vận động và thời tiết.

Sau khi đi ngoài trời nắng về, nên bổ sung nước từ từ để làm mát cơ thể, tránh uống nước quá lạnh. Một cách đơn giản để đánh giá tình trạng đủ nước là quan sát màu nước tiểu. Nước tiểu màu nhạt thường cho thấy cơ thể được cung cấp đủ nước, trong khi nước tiểu sẫm màu có thể là dấu hiệu thiếu nước.

Nước điện giải

Thời tiết nóng bức khiến cơ thể tiết nhiều mồ hôi, kéo theo sự thất thoát các chất điện giải quan trọng. Vì vậy, nước điện giải có thể giúp bù lại lượng khoáng chất đã mất, hỗ trợ duy trì cân bằng nước và chức năng của cơ thể.

Nước dừa

Nước dừa là thức uống giải khát quen thuộc trong mùa hè. Loại nước này chứa nhiều chất điện giải tự nhiên, giúp bù nước nhanh chóng và hỗ trợ cơ thể phục hồi sau khi ra nhiều mồ hôi.

Bổ sung đủ nước và các loại đồ uống giàu điện giải là cách đơn giản nhưng hiệu quả giúp cơ thể duy trì thân nhiệt ổn định

Nước chanh

Nước chanh không chỉ giúp giải nhiệt mà còn bổ sung một số khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin C dồi dào trong chanh còn góp phần tăng cường sức đề kháng.

Nước cam

Nước cam giúp bổ sung nước và cung cấp kali, một khoáng chất quan trọng hỗ trợ cân bằng điện giải. Nhờ đó, cơ thể có thể phục hồi nhanh hơn sau khi tiếp xúc với thời tiết nắng nóng.

Nước ép dưa hấu

Dưa hấu chứa tới hơn 90% là nước nên là lựa chọn lý tưởng để bổ sung dịch cho cơ thể trong mùa hè. Ngoài khả năng giải khát, loại trái cây này còn giúp hạn chế nguy cơ mất nước khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao.

Nước me

Nước me có vị chua thanh, dễ uống và chứa nhiều vitamin, khoáng chất cùng chất điện giải tự nhiên. Loại đồ uống này giúp làm mát cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và góp phần giảm cảm giác mệt mỏi trong những ngày nắng nóng.

Sữa bơ

Sữa bơ là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và lợi khuẩn có lợi cho đường ruột. Đây là thức uống phù hợp để bổ sung dinh dưỡng và hỗ trợ cơ thể duy trì năng lượng trong mùa hè.

Nước chè tươi

Nước chè tươi có tác dụng giải khát, giúp cơ thể tỉnh táo và giảm cảm giác mệt mỏi khi phải hoạt động dưới trời nắng. Tuy nhiên, không nên uống trà quá đặc, quá nóng hoặc sử dụng trà đã để qua đêm.

Cách ngăn ngừa sốc nhiệt trong mùa nắng nóng

Bên cạnh việc uống đủ nước, cần chủ động bảo vệ cơ thể khi nắng nóng kéo dài. Nên mặc quần áo rộng, thoáng mát, thấm hút mồ hôi tốt và ưu tiên màu sáng để hạn chế hấp thụ nhiệt. Người làm việc ngoài trời có thể dùng khăn ẩm đặt ở vùng gáy để hỗ trợ hạ nhiệt. Đặc biệt, người cao tuổi và người mắc bệnh mạn tính cần thận trọng hơn, bởi đây là nhóm có nguy cơ cao gặp các rối loạn do nhiệt và sốc nhiệt trong mùa hè.