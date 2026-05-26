Nắng nóng cực đoan, người dân được khuyến cáo tránh ra ngoài khung giờ từ 10h-16h

Thứ Ba, 16:15, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt do El Nino khiến nguy cơ say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ gia tăng. Bộ Y tế khuyến cáo người dân nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm, đồng thời sơ cứu đúng cách như nhanh chóng đưa nạn nhân vào nơi thoáng mát, chườm hạ nhiệt và bổ sung nước, điện giải kịp thời.

Bộ Y tế vừa phát đi cảnh báo hướng dẫn người dân, người lao động nhận biết và xử trí kịp thời say nắng, sốc nhiệt, đột quỵ trong bối cảnh nắng nóng gay gắt.  

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, năm 2026 do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, từ đầu năm 2026 đến nay điều kiện khô nóng đã xuất hiện sớm với số ngày nắng nóng gia tăng, khả năng tiếp tục xuất hiện nhiều đợt và gay gắt hơn trung bình nhiều năm.

nang nong cuc doan, nguoi dan duoc khuyen cao tranh ra ngoai khung gio tu 10h-16h hinh anh 1
Hà Nội đang đối diện với những ngày nắng nóng kỷ lục.

Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế cho biết, các vấn đề sức khỏe thường gặp nhất trong mùa hè là say nắng, say nóng hoặc đột quỵ do nhiệt. Nguyên nhân chủ yếu do tiếp xúc quá lâu hoặc làm việc trong môi trường nhiệt độ cao, do thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột.

Những nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất bao gồm:

  • Người già, trẻ nhỏ và phụ nữ có thai.
  • Người lao động cường độ cao ngoài trời hoặc trong môi trường nóng bức (nông dân, công nhân lò gạch, luyện kim...).
  • Người mắc bệnh mạn tính: Tăng huyết áp, phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), hen phế quản, đái tháo đường.

Theo các chuyên gia, biểu hiện của các vấn đề sức khỏe phụ thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng và mức độ tăng thân nhiệt:

  • Mức độ nhẹ: Người bệnh cảm thấy mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, tăng nhịp tim, tăng nhịp thở, hồi hộp đánh trống ngực, chuột rút.
  • Mức độ nặng: Người bệnh có biểu hiện đau đầu dữ dội, khó thở tăng dần, buồn nôn hoặc nôn, yếu hoặc liệt nửa người, co giật, ngất xỉu hoặc hôn mê. Nghiêm trọng hơn là tình trạng trụy tim mạch (tim đập nhanh, tụt huyết áp...) và có thể dẫn đến tử vong.

Khi gặp nạn nhân bị ảnh hưởng bởi nắng nóng, tùy theo mức độ biểu hiện, người xung quanh cần nhanh chóng áp dụng các biện pháp xử trí phù hợp.

Đối với mức độ nhẹ, người dân cần chuyển ngay nạn nhân vào chỗ mát, thoáng gió, nới lỏng hoặc cởi bớt quần áo bên ngoài, lau cơ thể bằng khăn mát, đặt khăn thấm nước tại các vị trí mạch lớn như nách, bẹn, hai bên cổ để hạ nhiệt.

Nếu nạn nhân còn tỉnh táo, cho uống từng ngụm nhỏ nước mát. Tốt nhất là nước có bổ sung muối và khoáng chất như Oresol pha đúng liều lượng.

Nếu họ bị chuột rút, cần xoa bóp nhẹ nhàng vùng cơ bị co rút; tránh để nhiều người vây quanh; các biểu hiện sẽ giảm dần sau 10-15 phút.

Nếu nạn nhân xuất hiện các biểu hiện ở mức độ nặng, cần gọi ngay cấp cứu 115 hoặc nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Trong quá trình chờ xe cấp cứu, người xung quanh cần chủ động thực hiện các bước sơ cứu nhẹ cho bệnh nhân để giảm thiểu tối đa tổn thương não và các cơ quan nội tạng.

Cục Phòng bệnh cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời nắng trong những ngày nắng nóng, đặc biệt trong khoảng thời gian 10h -16h.

Những người đang ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp không nên đi ra ngoài trời nắng đột ngột mà cần phải có một khoảng thời gian để cơ thể thích nghi với môi trường bên ngoài bằng cách tăng nhiệt độ điều hòa trong phòng hoặc ngồi nghỉ trong bóng mát trước khi đi ra ngoài trời. Mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi.

Linh Thương/VOV.VN
Hà Nội siết công tác coi thi, sẵn sàng ứng phó nắng nóng kỳ thi lớp 10

VOV.VN - Chỉ còn 3 ngày trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT công lập, Hà Nội đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị tại hơn 200 điểm thi, đồng thời triển khai các phương án ứng phó nắng nóng, hỗ trợ thí sinh đặc biệt nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế.

Hà Nội yêu cầu điều chỉnh giờ đón trẻ, hạn chế hoạt động ngoài trời khi nắng nóng

VOV.VN - Trước tình trạng nắng nóng gay gắt kéo dài, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các trường học điều chỉnh thời khóa biểu, ưu tiên đón trẻ sớm và không tổ chức các hoạt động ngoài trời trong khung giờ từ 10h đến 16h nhằm bảo đảm sức khỏe cho học sinh, giáo viên.

VOV.VN - Đợt nắng nóng diện rộng đang bao trùm Bắc Bộ và Trung Bộ với cường độ đặc biệt gay gắt, khiến nhiều địa phương ghi nhận nền nhiệt vượt ngưỡng 40 độ C. Không khí oi bức kéo dài từ sáng tới tối khiến người dân vật vã chống chọi, trong khi nguy cơ cháy nổ, cháy rừng và sốc nhiệt tăng cao trên diện rộng.

VOV.VN - Thời tiết nóng cực đoan khiến nhu cầu dùng máy lạnh tăng mạnh. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ quá lớn dễ gây rối loạn thân nhiệt, chóng mặt, đột quỵ.

