Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng cao

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, nhiều trường hợp phải nhập viện do ảnh hưởng của nắng nóng đã khiến số lượng bệnh nhân nhập Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong số khoảng 360 bệnh nhân tới đây cấp cứu mỗi ngày, có nhiều trường hợp bị say nắng, say nóng.

Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng 30%

Là một thanh niên khỏe mạnh nhưng mấy ngày qua làm việc tại công trường trong những ngày nắng nóng, một nam công nhân ở Hà Nội đã bị ngất xỉu, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiêu cơ vân và suy thận cấp do mất nước.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng Cấp cứu 1, Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, đây là một trong nhiều trường hợp nhập viện do ảnh hưởng của nắng nóng: “Từ đầu đợt nắng nóng đến nay, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận số lượng bệnh nhân có các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30% so với trước đợt nắng nóng này. Trong đó bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, rồi có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng, tăng thân nhiệt, thậm chí một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng hơn, có thể hôn mê hoặc co giật”.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, trong trường hợp bắt buộc phải ra đường hoặc làm việc ở ngoài trời thì cần có thời gian nghỉ giữa giờ, đặc biệt tránh làm việc trong thời điểm nắng gắt khoảng từ 11h trưa đến 13 giờ chiều. Khi sử dụng oreso để phòng mất nước, mất điện giải, thì cần pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

“Hiện tại, thời tiết nắng nóng rất cực đoan. Vì vậy, với những người cần phải làm việc ngoài trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều, chúng tôi khuyến cáo những người này cần đội mũ, nón và sử dụng các biện pháp chống nắng vật lý hoặc là bồi phụ thêm nước điện giải, oresol. Nếu mà có thể thì sử dụng các biện pháp hạ nhiệt khác, như sử dụng quạt hoặc mái che trong khu vực công trường.

Nếu trong trường hợp bệnh nhân xuất hiện say nắng, say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, tiến hành hạ thân nhiệt tại chỗ cho bệnh nhân bằng cách cho uống nước có oesol để điều hòa cân bằng giữa việc mất nước, mất điện giải kèm theo. Bởi vì trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân bị mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời, cần phải chườm mát, hạ thân nhiệt cho bệnh nhân càng sớm càng tốt”, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng nói.

Trong trường hợp say nắng, say nóng nặng hơn thì cho bệnh nhân nằm nghiêng trái để tự thở được dễ dàng hơn. Nếu người bệnh rơi vào hôn mê, co giật, thậm chí ngừng tim thì cần sơ cứu tại chỗ và gọi cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

