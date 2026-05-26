Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng cao

Thứ Ba, 14:56, 26/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nắng nóng gay gắt tại miền Bắc khiến số ca nhập viện cấp cứu do say nắng, sốc nhiệt, mất nước tăng mạnh. Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai ghi nhận lượng bệnh nhân tăng khoảng 30%, nhiều trường hợp nguy kịch sau khi lao động ngoài trời.

Miền Bắc đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt. Tại Hà Nội, nhiều trường hợp phải nhập viện do ảnh hưởng của nắng nóng đã khiến số lượng bệnh nhân nhập Trung tâm Cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai tăng khoảng 30% so với ngày thường. Trong số khoảng 360 bệnh nhân tới đây cấp cứu mỗi ngày, có nhiều trường hợp bị say nắng, say nóng.

Nắng nóng gay gắt, bệnh nhân nhập Trung tâm cấp cứu A9 tăng 30%

Là một thanh niên khỏe mạnh nhưng mấy ngày qua làm việc tại công trường trong những ngày nắng nóng, một nam công nhân ở Hà Nội đã bị ngất xỉu, phải vào cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tiêu cơ vân và suy thận cấp do mất nước.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng Cấp cứu 1, Trung tâm Cấp cứu A9 cho biết, đây là một trong nhiều trường hợp nhập viện do ảnh hưởng của nắng nóng: “Từ đầu đợt nắng nóng đến nay, Bệnh viện Bạch Mai cũng tiếp nhận số lượng bệnh nhân có các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng khoảng 20-30% so với trước đợt nắng nóng này. Trong đó bệnh nhân chủ yếu là những thanh niên trẻ tuổi và những người trong độ tuổi lao động đến đây với các triệu chứng mệt lả, vã mồ hôi, rồi có những bệnh nhân vào viện với tình trạng say nắng, tăng thân nhiệt, thậm chí một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng hơn, có thể hôn mê hoặc co giật”.

Bác sĩ cũng khuyến cáo, trong trường hợp bắt buộc phải ra đường hoặc làm việc ở ngoài trời thì cần có thời gian nghỉ giữa giờ, đặc biệt tránh làm việc trong thời điểm nắng gắt khoảng từ 11h trưa đến 13 giờ chiều. Khi sử dụng oreso để phòng mất nước, mất điện giải, thì cần pha đúng tỷ lệ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng Cấp cứu 1, Trung tâm Cấp cứu A9 thăm khám cho bệnh nhân

“Hiện tại, thời tiết nắng nóng rất cực đoan. Vì vậy, với những người cần phải làm việc ngoài trời nắng nóng, đặc biệt là vào buổi trưa hoặc là đầu giờ chiều, chúng tôi khuyến cáo những người này cần đội mũ, nón và sử dụng các biện pháp chống nắng vật lý hoặc là bồi phụ thêm nước điện giải, oresol. Nếu mà có thể thì sử dụng các biện pháp hạ nhiệt khác, như sử dụng quạt hoặc mái che trong khu vực công trường.

Nếu trong trường hợp bệnh nhân xuất hiện say nắng, say nóng xảy ra tại hiện trường thì đầu tiên là chúng ta cần phải sơ cứu cho bệnh nhân nằm nghỉ ngơi tại chỗ mát, tiến hành hạ thân nhiệt tại chỗ cho bệnh nhân bằng cách cho uống nước có oesol để điều hòa cân bằng giữa việc mất nước, mất điện giải kèm theo. Bởi vì trong thời tiết nắng nóng thì không những bệnh nhân bị mất nước mà còn mất điện giải nữa. Đồng thời, cần phải chườm mát, hạ thân nhiệt cho bệnh nhân càng sớm càng tốt”, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng nói.

Trong trường hợp say nắng, say nóng nặng hơn thì cho bệnh nhân nằm nghiêng trái để tự thở được dễ dàng hơn. Nếu người bệnh rơi vào hôn mê, co giật, thậm chí ngừng tim thì cần sơ cứu tại chỗ và gọi cấp cứu 115 để chuyển bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất.

Một số hình ảnh tại Trung tâm Cấp cứu A9 ngày nắng nóng gay gắt:

Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng tìm hiểu nguyên nhân khiến bệnh nhân nhập viện
Người nhà bệnh nhân ngồi dưới mái che trước cửa Trung tâm Cấp cứu A9
Một bệnh nhân khác được các y, bác sĩ cấp cứu, điều trị tại Trung tâm Cấp cứu A9
Thạc sĩ, bác sĩ Đặng Tuấn Dũng, Phó phòng Cấp cứu 1, Trung tâm Cấp cứu A9 thăm khám cho bệnh nhân
Nhiều gia đình còn mang theo cả quạt điện để chống nóng
Bệnh viện Bạch Mai lắp giàn phun hơi nước để làm mát khu vực người nhà bệnh nhân ngồi
Văn Hải/VOV1
Giữa nắng nóng gay gắt, bật điều hòa 25-28 độ C là an toàn cho sức khỏe?
VOV.VN - Thời tiết nóng cực đoan khiến nhu cầu dùng máy lạnh tăng mạnh. Tuy nhiên, chênh lệch nhiệt độ quá lớn dễ gây rối loạn thân nhiệt, chóng mặt, đột quỵ.

Hơn 50.400 thí sinh ở Bắc Ninh thi tuyển sinh lớp 10 trong nắng nóng gay gắt

VOV.VN - Ngày 26/5, hơn 50.400 học sinh lớp 9 của tỉnh Bắc Ninh bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027 trong thời tiết nắng nóng gay gắt.

Nhân viên hàng không làm việc giữa nắng nóng gay gắt trên sân bay Nội Bài

VOV.VN - Giữa đợt nắng nóng đỉnh điểm tại Hà Nội, nhiệt độ bề mặt sân đỗ tàu bay tại Cảng HKQT Nội Bài lên tới 71 độ C. Trong điều kiện khắc nghiệt như "chảo lửa", các cán bộ, nhân viên khu bay vẫn miệt mài làm việc để đảm bảo tuyệt đối an toàn cho mỗi chuyến bay.

