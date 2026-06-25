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Người đàn ông suýt hoại tử ruột sau nhiều lần tập gập bụng

Thứ Năm, 15:26, 25/06/2026
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VOV.VN - Sau nhiều lần thực hiện động tác gập bụng, người đàn ông 48 tuổi bất ngờ đau bụng dữ dội. Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, bác sĩ phát hiện động mạch nuôi ruột bị tắc hoàn toàn do bóc tách thành mạch, đe dọa gây thiếu máu ruột cấp và hoại tử ruột.

Mới đây, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận một trường hợp hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm đó là một người đàn ông 48 tuổi suýt đối mặt với nguy cơ hoại tử ruột sau khi tập gập bụng. Bệnh nhân vốn khỏe mạnh, không hút thuốc, không sử dụng rượu bia và không có bệnh lý đáng chú ý.

Sau một thời gian được người thân “nhắc nhở” nên chăm vận động hơn, anh bắt đầu tập luyện thể dục đều đặn. Trong một buổi tập, sau nhiều lần thực hiện động tác gập bụng, bệnh nhân đã xuất hiện đau bụng dữ dội.

Ban đầu, anh nghĩ đây chỉ là cảm giác đau cơ thông thường do tập quá sức nên cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên, cơn đau không những không giảm mà ngày càng dữ dội hơn, buộc anh phải đến Bệnh viện Thanh Nhàn thăm khám.

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Bác sĩ điều trị cho bệnh nhân 

Theo Ths.Bs Nguyễn Duy Thịnh - Trưởng Đơn nguyên can thiệp mạch, Phó trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Thanh Nhàn, kết quả chụp cắt lớp vi tính đa dãy cho thấy động mạch mạc treo tràng trên - mạch máu chính nuôi phần lớn ruột non và một phần ruột già - đã bị tắc hoàn toàn ở đoạn giữa.

“Nhiều khả năng động tác gập bụng với cường độ mạnh đã gây sang chấn lên thành mạch, dẫn đến hiện tượng bóc tách động mạch mạc treo tràng trên. Hiểu đơn giản, thành mạch máu bị rách một lớp bên trong, tạo thành một “đường hầm giả”. Máu chảy vào đường hầm này hình thành huyết khối, chèn ép lòng mạch thật và làm giảm nghiêm trọng lượng máu đến nuôi ruột.

Khi ruột không được cung cấp đủ oxy và dưỡng chất, tình trạng thiếu máu ruột cấp sẽ xảy ra. Đây là một cấp cứu ngoại khoa đặc biệt nguy hiểm bởi nếu kéo dài, ruột có thể bị hoại tử. Khi đó, người bệnh không chỉ phải phẫu thuật cắt bỏ đoạn ruột tổn thương mà còn có nguy cơ đối mặt với các biến chứng nặng nề, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Thịnh phân tích.

Trước tình huống khẩn cấp, ê-kíp can thiệp mạch của Bệnh viện Thanh Nhàn đã nhanh chóng tiến hành tái thông động mạch bị tắc. Các bác sĩ đưa dụng cụ can thiệp vào đúng lòng thật của động mạch và đặt stent để khôi phục dòng máu đến nuôi ruột. Ngay sau khi stent được triển khai thành công, dòng máu lưu thông trở lại. Bệnh nhân cảm nhận cơn đau giảm rõ rệt gần như ngay lập tức.

Bác sĩ Thịnh khuyến cáo, tập thể dục là một trong những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe. Tuy nhiên, việc tập luyện cần phù hợp với thể trạng, đúng kỹ thuật và tăng dần cường độ theo thời gian.

Đặc biệt, không nên chủ quan khi xuất hiện những dấu hiệu bất thường như: Đau bụng dữ dội sau tập luyện; Đau kéo dài, không giảm khi nghỉ ngơi; Buồn nôn, nôn hoặc chướng bụng; Cảm giác đau khác hẳn với đau cơ thông thường

Những triệu chứng này có thể là tín hiệu cảnh báo một vấn đề sức khỏe nghiêm trọng cần được thăm khám sớm.

“Chúng ta thường lo ngại về chấn thương cơ, khớp khi tập thể dục, nhưng ít ai nghĩ rằng một mạch máu nuôi ruột cũng có thể gặp biến cố nguy hiểm. May mắn cho người bệnh là anh đã đến viện đúng lúc và được can thiệp kịp thời”, bác sĩ Thịnh nói.

Nguyễn Hà/VOV.VN
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