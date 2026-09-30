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Nguyên tắc rửa rau để loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật

Thứ Tư, 15:05, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngâm rau củ quả trong nước muối, nước vo gạo hay dùng dung dịch chuyên dụng không thể loại bỏ hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật, nhất là khi hóa chất đã thấm sâu vào thực phẩm.

Khi mua rau, chị Bùi Thùy Dương ở Sóc Sơn, Hà Nội thường chú ý đến màu sắc và hình thức bên ngoài. Theo chị, những loại rau xanh mướt, đẹp mắt nhưng không có dấu hiệu sâu bệnh đôi khi khiến người mua lo ngại.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Xuân ở Cầu Giấy, Hà Nội ưu tiên lựa chọn thực phẩm tại những nơi có thông tin rõ ràng về nguồn gốc, xuất xứ. Tuy vậy, chị cũng thừa nhận việc nhận biết rau củ quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật chỉ bằng mắt thường là rất khó.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội, cảm quan không thể xác định chính xác rau củ quả có tồn dư thuốc bảo vệ thực vật hay không, càng không thể biết lượng tồn dư là bao nhiêu. Muốn xác định chính xác cần phải xét nghiệm.

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PGS.TS Nguyễn Quang Dũng, Trưởng Bộ môn Dinh dưỡng và An toàn thực phẩm, Viện Đào tạo Y học dự phòng và Y tế công cộng, Trường Đại học Y Hà Nội

Người tiêu dùng có thể lưu ý những dấu hiệu bất thường như rau có mùi hắc, mùi lạ; lá hoặc vỏ còn bám cặn, vệt loang; rau xanh quá mướt, mập, bóng bất thường. Với trái cây, những quả chín đều, màu sắc đẹp bất thường nhưng cuống vẫn xanh cũng là dấu hiệu cần cân nhắc khi lựa chọn.

Một quan niệm phổ biến là ngâm rau củ quả trong nước muối hoặc nước vo gạo sẽ giúp loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật. Tuy nhiên, PGS.TS Nguyễn Quang Dũng khẳng định, muối không phân hủy được thuốc bảo vệ thực vật. Nước muối loãng chủ yếu có tác dụng làm bong một phần đất cát, sâu bọ và sát khuẩn nhẹ. Nếu pha quá mặn hoặc ngâm quá lâu, rau có thể mất nước, dập nát và thất thoát một số vitamin tan trong nước.

Nước vo gạo có tính kiềm nhẹ, có thể hỗ trợ phân hủy một số nhóm thuốc, nhưng nồng độ không ổn định nên hiệu quả không đảm bảo. Đặc biệt, với các loại thuốc bảo vệ thực vật có khả năng thấm sâu vào mô cây, việc ngâm rửa không thể loại bỏ hoàn toàn.

Để giảm nguy cơ tồn dư hóa chất, chuyên gia khuyến cáo người nội trợ nên nhặt bỏ lá úa, lá dập, gốc rễ; với bắp cải, cải thảo, xà lách cuộn nên bỏ lớp lá ngoài. Các loại rau, củ, quả cần được rửa kỹ nhiều lần dưới vòi nước sạch. Với thực phẩm có bề mặt cứng như cà rốt, khoai tây, dưa chuột, bí, có thể dùng bàn chải mềm làm sạch bên ngoài.

Một nguyên tắc quan trọng là rửa nguyên lá, nguyên quả trước khi cắt thái. Việc cắt trước rồi mới rửa có thể khiến chất bẩn và hóa chất trên bề mặt đi sâu vào thực phẩm qua các vết cắt.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dinh dưỡng và thực phẩm, Viện Dinh dưỡng, các loại dung dịch rửa rau củ quả trên thị trường có thành phần khác nhau, trong đó một số sản phẩm có tính kiềm, axit hữu cơ hoặc tính oxy hóa. Tuy nhiên, các dung dịch này chủ yếu hỗ trợ làm sạch bề mặt, không thể loại bỏ hoàn toàn thuốc bảo vệ thực vật đã thấm sâu vào các lớp mô.

Việc sử dụng dung dịch rửa cũng cần tuân thủ đúng hướng dẫn. Pha quá đậm đặc hoặc ngâm quá lâu có thể ảnh hưởng đến màu sắc, mùi vị, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm.

Vì vậy, thay vì phụ thuộc vào các phương pháp dân gian hay dung dịch rửa chuyên dụng, người tiêu dùng cần ưu tiên lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời thực hiện đúng các bước sơ chế và rửa sạch bằng nước sạch trước khi chế biến.

Vân Anh/VOV2
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