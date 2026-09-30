Chồng U60 từ chối quan hệ tình dục với vợ vì sợ nguy hiểm đến tính mạng

VOV.VN - Người vợ trong câu chuyện buồn phiền vì ông chồng U60 từ chối quan hệ tình dục vì sợ nguy hiểm đến tính mạng. Bác sĩ sẽ đưa ra lời khuyên cho nhân vật.
VOV.VN - Suy giảm hormone sinh dục, người đàn ông đã phải đi khám và điều trị dài ngày ở bệnh viện. Anh mong muốn được điều trị dứt điểm để tránh việc dừng điều trị làm giảm "chuyện yêu", bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học - Hiếm muộn Việt Bỉ tư vấn cho nhân vật.
VOV.VN - Ly thân 15 năm nay nhưng không ly hôn vì ngại phải chia đất, chia nhà. Bây giờ tôi ở với người phụ nữ khác có vi phạm pháp luật không? Tôi nên làm thế nào? Chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn đưa lời tư vấn cho người đàn ông hiểu thấu đáo hơn vấn đề.
VOV.VN - Vợ chồng tôi do nhiều nguyên nhân khác nhau mà 12 năm nay không ngủ chung. Bây giờ ở vào tuổi xế chiều, tôi lại muốn hâm nóng lại tình cảm với bà ấy thì nên làm sao? Bác sĩ Hà Ngọc Mạnh, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Việt Bỉ đưa lời khuyên tư vấn cho nhân vật.