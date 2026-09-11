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Nha đam với chanh có thực sự tốt? 5 lợi ích và điều cần lưu ý

Thứ Sáu, 09:21, 11/09/2026
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VOV.VN - Nha đam và chanh đều chứa nhiều hợp chất có hoạt tính sinh học. Khi sử dụng đúng cách, sự kết hợp này có thể mang lại một số lợi ích cho làn da, vóc dáng và sức khỏe. Tuy nhiên, nha đam tươi cũng tiềm ẩn nguy cơ gây tác dụng phụ nếu sơ chế hoặc sử dụng không đúng cách.

Nha đam với chanh có tác dụng gì?

Hỗ trợ giảm mụn

Mụn trứng cá thường liên quan đến tăng tiết bã nhờn, bít tắc lỗ chân lông, vi khuẩn Cutibacterium acnes và viêm da. Chanh chứa axit hữu cơ và vitamin C, có thể hỗ trợ làm sạch dầu thừa nhưng dễ gây kích ứng, trong khi gel nha đam giúp làm dịu, cấp ẩm và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da.

Dưỡng sáng da

Nha đam và chanh thường được dùng trong các công thức chăm sóc da, trong đó chanh chứa axit citric, vitamin C còn nha đam có các hợp chất giúp làm dịu, dưỡng ẩm. Tuy nhiên, không nên thoa trực tiếp nước cốt chanh lên da vì có thể gây kích ứng, tăng nhạy cảm với ánh nắng và tổn thương da. Hỗn hợp này cũng không có tác dụng làm trắng da nhanh, bổ sung collagen hay se khít lỗ chân lông trong thời gian ngắn. Để duy trì làn da khỏe mạnh, nên kết hợp chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc và chống nắng.

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Hỗ trợ quá trình giảm cân

Nước nha đam pha chanh có thể phù hợp với chế độ ăn kiểm soát cân nặng nhưng không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa. Thức uống này giúp bổ sung nước, hỗ trợ tiêu hóa nhờ một số thành phần có tính nhuận tràng, song dùng nhiều có thể gây đau bụng, tiêu chảy, mất nước. Một số nghiên cứu cũng cho thấy nha đam có thể ảnh hưởng đến đường huyết, nhưng không nên dùng thay thuốc điều trị. Nếu muốn kiểm soát cân nặng, nên ưu tiên nước nha đam pha chanh không đường, kết hợp chế độ ăn cân bằng và vận động hợp lý.

Làm sạch da đầu

Nha đam và chanh cũng được sử dụng trong một số công thức chăm sóc tóc tại nhà. Axit trong chanh có thể giúp loại bỏ dầu thừa trên bề mặt da đầu, trong khi gel nha đam có tác dụng làm dịu và bổ sung độ ẩm.

Tuy nhiên, nước chanh có tính axit và có thể gây khô, kích ứng da đầu nếu sử dụng trực tiếp hoặc quá thường xuyên. Hỗn hợp này cũng không có đủ bằng chứng để khẳng định có thể phục hồi nang tóc, ngăn rụng hay thúc đẩy tóc mọc nhanh.

Tăng cường hệ miễn dịch

Chanh giàu vitamin C, trong khi nha đam chứa một số hợp chất chống oxy hóa. Việc bổ sung các thực phẩm giàu vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa trong chế độ ăn có thể góp phần duy trì sức khỏe tổng thể và hỗ trợ hoạt động bình thường của hệ miễn dịch.

Dù vậy, không nên xem nước nha đam chanh là thức uống có khả năng trực tiếp phòng ngừa bệnh nhiễm trùng hay tăng sức đề kháng vượt trội. Một chế độ ăn đa dạng, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên vẫn là những yếu tố quan trọng hơn.

Các đối tượng chống chỉ định và tương tác thuốc cần lưu ý

Nước nha đam pha chanh không trực tiếp đốt cháy mỡ thừa nhưng có thể hỗ trợ bổ sung nước, tiêu hóa và kiểm soát cân nặng nếu không thêm đường. Tuy nhiên, dùng quá nhiều có thể gây đau bụng, tiêu chảy, mất nước; nha đam cũng không nên được dùng thay thuốc kiểm soát đường huyết.

Hướng dẫn sơ chế nha đam an toàn tại nhà

Để giảm nhựa vàng và vị đắng, nha đam cần được sơ chế kỹ. Sau khi rửa sạch và để nhựa vàng chảy ra, gọt bỏ gai, vỏ xanh, chỉ giữ phần gel trong. Cắt nhỏ, ngâm và rửa nhiều lần, có thể trụng nhanh qua nước sôi rồi ngâm nước lạnh để giảm nhớt, giúp gel giòn hơn. Nhìn chung, nha đam và chanh có thể bổ sung vào chế độ ăn, nhưng không nên kỳ vọng tác dụng nhanh đối với da, vóc dáng hay sức khỏe. Với nha đam tươi, cần sơ chế đúng cách và dùng vừa phải để hạn chế tác dụng phụ.

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Nha đam có tác dụng gì mà được ví như “thần dược” tự nhiên?

VOV.VN - Nha đam (lô hội) được sử dụng phổ biến trong đời sống hàng ngày nhờ chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe và sắc đẹp. Không chỉ xuất hiện trong các món ăn giải nhiệt, nha đam còn là thành phần quan trọng trong nhiều sản phẩm chăm sóc da, tóc và hỗ trợ điều trị một số vấn đề sức khỏe.

Chung Thủy/VOV.VN (Tổng hợp)
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