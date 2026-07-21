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Không chỉ là rau ăn kèm, loại lá này là "thuốc quý" bổ xương, tốt cho tim mạch

Thứ Ba, 05:45, 21/07/2026
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VOV.VN - Từ lâu, lá sung đã quen thuộc trong ẩm thực Việt như một loại rau ăn kèm với nem chạo, thịt chua hay gỏi cá. Tuy nhiên, ít ai biết rằng loại lá dân dã này lại là một vị thuốc dân gian sở hữu những công dụng chữa bệnh vô cùng thần kỳ.

Nguồn giàu chất chống oxy hóa

Lá sung chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. Những chất chống oxy hóa này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính như bệnh tim và ung thư.

Bằng cách chống lại tổn thương do oxy hóa, lá sung hỗ trợ sức khỏe tế bào tổng thể và làm chậm quá trình lão hóa. Bổ sung lá sung vào chế độ ăn uống có thể tăng cường chức năng miễn dịch và giúp duy trì làn da trẻ trung, biến chúng thành một nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá để tăng cường sức khỏe lâu dài và ngăn ngừa các bệnh thoái hóa.

Đặc tính chống viêm

Các hợp chất hoạt tính sinh học trong lá sung thể hiện tác dụng chống viêm mạnh mẽ, giúp giảm viêm trong cơ thể. Viêm mãn tính có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như viêm khớp, bệnh tim mạch và rối loạn tự miễn dịch.

Bằng cách giảm các chỉ số viêm, lá sung có thể làm giảm các triệu chứng liên quan đến những bệnh này và thúc đẩy sức khỏe khớp và mô. Tác dụng chống viêm của chúng hỗ trợ phục hồi sau chấn thương và giảm đau, khiến lá sung trở thành một phương thuốc tự nhiên để kiểm soát các bệnh liên quan đến viêm.

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Lá sung chứa nhiều chất chống oxy hóa như polyphenol và flavonoid, giúp trung hòa các gốc tự do có hại trong cơ thể. (Ảnh minh hoạ: VTC News)

Thúc đẩy sức khỏe hệ tiêu hóa

Lá sung chứa chất xơ và các enzyme tự nhiên hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe đường ruột. Chất xơ giúp điều hòa nhu động ruột và ngăn ngừa táo bón, trong khi các enzyme hỗ trợ phân giải thức ăn hiệu quả hơn. Ngoài ra, lá sung có thể giúp làm dịu đường tiêu hóa, giảm kích ứng và đầy hơi.

Thường xuyên sử dụng có thể hỗ trợ hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh và tăng cường hấp thụ chất dinh dưỡng, góp phần mang lại sự thoải mái cho hệ tiêu hóa và ngăn ngừa các rối loạn tiêu hóa.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Lá sung có đặc tính bảo vệ tim mạch nhờ khả năng làm giảm cholesterol và huyết áp. Các chất chống oxy hóa và chất xơ trong lá sung giúp giảm cholesterol LDL, ngăn ngừa sự tích tụ mảng bám trong động mạch. Ngoài ra, tác dụng chống viêm của chúng góp phần cải thiện chức năng mạch máu và giảm nguy cơ cao huyết áp.

Việc bổ sung lá sung vào chế độ ăn uống có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách thúc đẩy lưu thông máu tốt hơn, giảm gánh nặng cho tim và giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Tăng cường sức khỏe hô hấp

Lá sung có đặc tính long đờm tự nhiên giúp làm sạch chất nhầy trong đường thở và giảm viêm nhiễm trong đường hô hấp. Lá sung cũng có thể giúp giảm thở khò khè và cải thiện hiệu quả hô hấp. Sử dụng chiết xuất hoặc trà lá sung có thể là một phương pháp bổ sung để kiểm soát các bệnh về đường hô hấp, hỗ trợ sức khỏe phổi và tăng cường chức năng hô hấp tổng thể.

Tăng cường sức khỏe xương

Lá sung chứa các khoáng chất thiết yếu như canxi, magiê và kali, rất quan trọng để duy trì xương chắc khỏe. Những khoáng chất này hỗ trợ mật độ xương và giúp ngăn ngừa các bệnh như loãng xương. Thường xuyên ăn lá sung có thể góp phần tăng cường khoáng hóa xương và giảm nguy cơ gãy xương.

Bằng cách thúc đẩy sức mạnh của xương, lá sung đóng vai trò quan trọng trong sức khỏe xương khớp, đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người có nguy cơ mắc các bệnh về xương.

Tác dụng kháng khuẩn tự nhiên

Các hợp chất có trong lá sung thể hiện đặc tính kháng khuẩn giúp chống lại nhiễm trùng do vi khuẩn và nấm. Những chất tự nhiên này có thể ức chế sự phát triển của các tác nhân gây bệnh có hại, hỗ trợ cơ chế phòng vệ của cơ thể. Sử dụng chiết xuất lá sung bôi ngoài da hoặc ăn chúng có thể làm giảm nguy cơ nhiễm trùng và thúc đẩy quá trình lành vết thương và các bệnh ngoài da nhanh hơn.

Hoạt tính kháng khuẩn của chúng làm cho lá sung trở thành một phương thuốc tự nhiên quý giá để duy trì vệ sinh và ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm.

CTV Thu Phương/VOV.VN (Biên dịch)
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