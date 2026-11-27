Ung thư hệ tạo huyết là nhóm bệnh ác tính xuất phát từ tế bào gốc tạo máu trong tủy xương hoặc mô lympho. Theo phân loại WHO hiện hành, nhóm bệnh này gồm các bệnh chính như: bệnh tăng sinh tủy (MPN), u loạn sinh tủy (MDS), Leucemia cấp dòng tủy (AML), u lympho (Hodgkin và không Hodgkin), đa u tủy xương và Leucemia (bệnh bạch cầu hay còn gọi là máu trắng).

Những dấu hiệu cảnh báo ung thư máu không nên bỏ qua

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, chuyên gia về Ung bướu, Xạ trị và Y học hạt nhân, một trong những dấu hiệu người dân cần lưu ý là sự xuất hiện của các vết bầm tím bất thường trên cơ thể.

Những vết bầm thông thường xuất hiện sau va chạm, té ngã, thường gặp ở các vị trí như cẳng chân, đầu gối, khuỷu tay và tự biến mất trong khoảng 1-2 tuần. Tuy nhiên, nếu vết bầm xuất hiện tự phát, không do va đập, ở những vị trí như cổ, ngực, lưng, có kích thước lớn hoặc xuất hiện ở nhiều vị trí trên cơ thể thì cần đặc biệt lưu ý.

Người dân cần đi khám nếu tình trạng này đi kèm với các chấm xuất huyết nhỏ li ti không biến mất khi ấn vào.. (Ảnh minh họa)

Người dân cần đi khám nếu tình trạng này đi kèm với các chấm xuất huyết nhỏ li ti không biến mất khi ấn vào, chảy máu chân răng, chảy máu cam, mệt mỏi hoặc sụt cân.

Bên cạnh đó, một số dấu hiệu cảnh báo ung thư máu cần lưu ý gồm mệt mỏi kéo dài, không thuyên giảm sau khi nghỉ ngơi; vã mồ hôi ban đêm; sốt kéo dài không rõ nguyên nhân; xuất huyết dưới da; da xanh xao, khó thở khi gắng sức; đau xương, nổi hạch và sụt cân.

Theo bác sĩ, đây đều là những triệu chứng không đặc hiệu, dễ nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường. Đặc biệt, ở người trẻ, việc chú ý đến những thay đổi bất thường của cơ thể có ý nghĩa quan trọng trong phát hiện sớm bệnh.

Ung thư máu không còn là “án tử”

Với những tiến bộ của y học hiện nay, BS.CKI Ninh Công Vi cho rằng ung thư máu không còn là “án tử” như quan niệm trước đây. Nhiều thể bệnh, đặc biệt ở người trẻ như bệnh bạch cầu cấp dòng lympho (ALL), bệnh bạch cầu mạn dòng tủy (CML) và một số trường hợp bệnh bạch cầu cấp dòng tủy (AML) thuộc nhóm tiên lượng thuận lợi, có triển vọng điều trị rất khả quan. Người bệnh thậm chí có thể được chữa khỏi hoặc duy trì cuộc sống gần như bình thường.

Tiên lượng của người mắc ung thư máu phụ thuộc chủ yếu vào loại bệnh cụ thể, độ tuổi, đặc điểm đột biến gen và khả năng đáp ứng với điều trị ban đầu. Trong đó, phát hiện sớm và điều trị tại các trung tâm chuyên sâu là những yếu tố quan trọng.

Những năm gần đây, y học tiếp tục ghi nhận nhiều tiến bộ trong điều trị ung thư máu, nổi bật là sự phát triển của các loại thuốc nhắm đích như thuốc ức chế tyrosine kinase (TKI), thuốc ức chế FLT3, IDH, venetoclax...

Cùng với đó, các liệu pháp miễn dịch như CAR-T, kháng thể đặc hiệu kép như blinatumomab cũng mở ra thêm cơ hội điều trị cho người bệnh. Phương pháp ghép tế bào gốc ngày càng an toàn và hiệu quả hơn. Những tiến bộ trong chẩn đoán phân tử cũng giúp xác định chính xác hơn đặc điểm bệnh, từ đó cá thể hóa phương pháp điều trị.

Ung thư máu không còn là “án tử”. (Ảnh minh họa)

Những bước tiến này góp phần cải thiện tiên lượng, mở ra cơ hội chữa khỏi bệnh hoặc duy trì cuộc sống gần như bình thường cho nhiều bệnh nhân ung thư máu.

Đề cập đến nguyên nhân gây ung thư máu, BS.CKI Ninh Công Vi cho biết phần lớn các trường hợp mắc bệnh xuất phát từ những đột biến gen ngẫu nhiên trong hệ thống tế bào tạo máu.

Một số yếu tố có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh như tiếp xúc với hóa chất độc hại, điển hình là benzen; bức xạ ion hóa; tiền sử điều trị bằng hóa trị; một số hội chứng di truyền và tình trạng nhiễm virus như HTLV-1, EBV. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định ung thư máu không lây truyền từ người sang người.

Do phần lớn các trường hợp mắc bệnh mang tính ngẫu nhiên, hiện chưa có biện pháp phòng ngừa ung thư máu tuyệt đối. Tuy nhiên, mỗi người có thể chủ động giảm thiểu các yếu tố nguy cơ và tăng khả năng phát hiện sớm bệnh.

Theo đó, người dân không nên hút thuốc lá, hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại, thuốc trừ sâu và bức xạ ion hóa; thực hiện tốt các biện pháp bảo hộ khi làm việc trong những ngành nghề đặc thù có tiếp xúc với phóng xạ. Bên cạnh đó, cần duy trì lối sống lành mạnh, ngủ đủ giấc, vận động vừa sức và có chế độ ăn uống cân bằng.

Khi cơ thể xuất hiện những dấu hiệu bất thường kéo dài như mệt mỏi, bầm tím, sốt không rõ nguyên nhân, người dân nên đến cơ sở y tế thăm khám. Những người có tiền sử gia đình mắc bệnh hoặc từng tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ cũng nên chủ động đi khám, kiểm tra sớm.

Theo BS.CKI Ninh Công Vi, đối với những người mới được chẩn đoán mắc ung thư máu, đây là giai đoạn đặc biệt khó khăn về tâm lý. Bên cạnh việc điều trị, sự quan tâm, động viên và đồng hành của người thân, cộng đồng cùng đội ngũ y tế sẽ là nguồn sức mạnh quan trọng giúp người bệnh vượt qua những khó khăn trong quá trình điều trị.