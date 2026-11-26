Tối 26/11, trên trang cá nhân, Hậu Hoàng bất ngờ chia sẻ thông tin mắc ung thư. Vốn được khán giả biết đến với hình ảnh vui vẻ, hài hước và tràn đầy năng lượng, nữ YouTuber thừa nhận bản thân suy sụp khi đón nhận thông tin từ bác sĩ.

“Không nghĩ 2 chữ ung thư lại khiến cho một người siêu tích cực, vui vẻ, yêu đời, yêu cuộc sống lại có thể trở nên suy sụp và mất khát khao sống nhanh đến vậy”, Hậu Hoàng viết.

Hậu Hoàng bất ngờ thông báo mắc ung thư.

Nữ YouTuber cho biết cảm xúc của cô lúc này vẫn còn nhiều xáo trộn, chưa biết phải đối mặt với biến cố hay tìm lại tinh thần tích cực như thế nào. Cô mong khán giả tiếp tục ở bên, đồng hành và truyền động lực cho mình trong chặng đường sắp tới.

“Đúng là càng lớn càng thấm thía câu: ‘Có sức khoẻ là có tất cả’”, Hậu Hoàng chia sẻ, đồng thời nhắn nhủ mọi người giữ gìn sức khỏe.

Bên dưới bài đăng, nữ YouTuber tiết lộ cô mới phát hiện bệnh cách đây hai ngày và đã khóc rất nhiều, kể cả khi quyết định viết những dòng chia sẻ với khán giả.

“Tui mới phát hiện ra 2 ngày thôi, nên vẫn trong trạng thái khóc hết nước mắt. Ngồi viết bài này quyết định nói với mọi người tui cũng khóc rất nhiều...”, Hậu Hoàng tâm sự.

Cô cũng tự động viên bản thân bằng dòng nhắn nhủ: “Cố lên nha Thuý Hậu ơi”.

Thông tin Hậu Hoàng mắc ung thư khiến nhiều người bất ngờ, lo lắng. Bên dưới bài đăng, đông đảo khán giả để lại bình luận chia sẻ, động viên cô giữ vững tinh thần. Hiện nữ YouTuber chưa công bố cụ thể loại ung thư, tình trạng bệnh cũng như kế hoạch điều trị.

Hậu Hoàng tên thật là Hoàng Thúy Hậu, sinh năm 1995 tại Hà Nội. Cô tốt nghiệp Học viện Tài chính năm 2017, từng làm nhân viên văn phòng và là thành viên nhóm nhảy S.U.D Crew trước khi trở thành nhà sáng tạo nội dung.

Được khán giả gọi với biệt danh “Thánh nữ nhạc chế”, Hậu Hoàng nổi tiếng nhờ những MV hài hước, khai thác các chủ đề gần gũi với đời sống, học đường, gia đình và truyện cổ tích. Kênh YouTube của cô sở hữu hơn 8 triệu người đăng ký, với tổng lượt xem lên tới hàng tỷ.

Không chỉ hoạt động trên nền tảng số, Hậu Hoàng còn được đông đảo khán giả truyền hình yêu mến khi tham gia “Sao nhập ngũ” năm 2020. Tính cách hồn nhiên, lém lỉnh cùng tinh thần lăn xả trong các thử thách giúp cô trở thành một trong những gương mặt đáng chú ý của chương trình. Năm 2025, cô tiếp tục trở lại sân chơi này.

Tham gia “Chị đẹp đạp gió 2024”, Hậu Hoàng cho thấy sự thay đổi về hình ảnh và khả năng trình diễn trên sân khấu âm nhạc chuyên nghiệp. Với lợi thế vũ đạo cùng màu sắc cá nhân, cô đã đi đến vòng chung kết. Hậu Hoàng cũng từng tham gia “Sàn đấu vũ đạo” và đảm nhận vai trò MC chương trình “Trạng nguyên nhí”. Hình ảnh vui vẻ, giàu năng lượng đã trở thành dấu ấn của cô trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.

Gần đây, Hậu Hoàng khiến khán giả xúc động khi tham gia chương trình “Dấu chân tình thân”. Trong tập cuối phát sóng hồi giữa tháng 11, cô bí mật tổ chức đám cưới cho bố mẹ sau 35 năm chung sống, giúp mẹ lần đầu được mặc váy cô dâu. Nữ YouTuber cùng ê-kíp tái hiện không gian đám cưới những năm 1990, với sự góp mặt của người thân, bạn bè và hàng xóm. Diệu Nhi cũng bất ngờ xuất hiện trong vai trò MC kiêm ca sĩ, cùng Hậu Hoàng mang đến những tiết mục văn nghệ dành tặng bố mẹ. Những khoảnh khắc ấm áp của gia đình nữ YouTuber đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả.