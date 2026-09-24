Những người không nên uống nước chanh

Nước chanh từ lâu được coi là một thức uống tự nhiên có lợi cho sức khỏe như: Hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường miễn dịch, giúp làn da tươi sáng… Không ít người bắt đầu buổi sáng bằng một ly nước chanh ấm với niềm tin rằng đây là thói quen lành mạnh.

Thế nhưng, đằng sau những lợi ích ấy, nước chanh lại tiềm ẩn một số rủi ro mà nhiều người không ngờ tới.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời DS. Nguyễn Thu Giang cho biết, thức uống tưởng chừng vô hại này có thể gây khó chịu tiêu hóa, mòn men răng, hoặc khiến tình trạng viêm loét dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn. Vì vậy, hiểu rõ ai nên hạn chế hoặc tránh uống nước chanh và cách uống thế nào cho an toàn là điều cần thiết để bảo vệ sức khỏe.

Nước chanh tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng dùng được

Những người bị trào ngược axit hoặc GERD

Theo DS. Nguyễn Thu Giang, nếu bạn bị trào ngược axit, trào ngược dạ dày thực quản (GERD), hoặc ợ nóng thường xuyên, nước chanh có lẽ không phải là lựa chọn tốt.

Chanh có tính axit cao, có thể gây kích ứng thực quản và làm giãn cơ thắt thực quản dưới - cơ giữ axit dạ dày ở đúng vị trí. Hậu quả là làm các triệu chứng nặng nề hơn.

Những người có răng nhạy cảm hoặc có vấn đề về răng

Nước chanh có tính axit đủ để làm mòn men răng theo thời gian. Điều này có nghĩa là răng sẽ trở nên nhạy cảm hơn, đổi màu và dễ bị sâu răng. Đối với những người đang gặp phải tình trạng răng ê buốt, tụt nướu hoặc mòn men răng, nước chanh có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ hơn.

Bị loét miệng hoặc đau họng

Axit citric trong nước chanh gây kích ứng vết loét hở, làm chậm quá trình lành, gây cảm giác khó chịu. Với người đang đau họng, axit có thể làm viêm mô thay vì làm dịu chúng.

Người bị dị ứng với cam chanh

Dù ít gặp nhưng vẫn có người dị ứng với cam chanh. Nếu bạn bị ngứa, phát ban, sưng tấy hoặc thậm chí khó thở sau khi uống nước chanh thì có thể bị dị ứng. Khi cơ thể có những biểu hiện này bạn nên ngừng sử dụng đồ uống và tham khảo ý kiến bác sĩ.

Đang uống thuốc

Báo VnExpress dẫn nguồn trang Times of India cho biết, nước chanh có thể tương tác với một số thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường hoặc các vấn đề về tuyến giáp. Tính axit và các hợp chất trong đồ uống có thể ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ hoặc chuyển hóa của thuốc. Nếu bạn đang dùng thuốc thường xuyên, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm nước chanh vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Người có dạ dày nhạy cảm hoặc dễ bị kích thích

Axit trong chanh có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày ở một số người. Người bị viêm dạ dày, hội chứng ruột kích thích (IBS) hoặc dạ dày nhạy cảm, nước chanh có thể gây chuột rút, buồn nôn, đầy hơi hoặc tiêu chảy. Người có vấn đề về tiêu hóa thích uống nước chanh nên pha loãng hơn và tránh uống lúc bụng đói.

Người có nguy cơ mất nước hoặc mất cân bằng điện giải

Nước chanh có tác dụng lợi tiểu nhẹ, uống quá nhiều có thể dẫn đến mất nước, mệt mỏi hoặc chuột rút. Người chơi thể thao, tập luyện cường độ cao hoặc sống ở vùng khí hậu nóng, hãy đảm bảo cân bằng nước chanh với nước lọc hoặc nước điện giải. Các hợp chất trong chanh có thể khiến da nhạy cảm hơn với ánh nắng mặt trời. Vì vậy, hãy thoa kem chống nắng nếu uống nước chanh hàng ngày.