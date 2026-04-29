  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Những người không nên uống nước lá xạ đen

Thứ Tư, 09:51, 29/04/2026
VOV.VN - Nước xạ đen là thức uống thanh lọc cơ thể được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng uống được, dưới đây là những người không nên uống nước lá xạ đen.

Tổng quan về cây xạ đen

Báo VietNamNet dẫn lời tiến sĩ, bác sĩ Phạm Việt Hoàng - nguyên Giảng viên Học viện Y Dược cổ truyền Việt Nam cho biết, cây xạ đen là một trong những dược liệu quen thuộc trong y học cổ truyền Việt Nam, được người dân ở nhiều nơi sử dụng từ lâu đời để hỗ trợ điều trị một số chứng bệnh. Cây xạ đen được nghiên cứu trong y học cổ truyền cũng như y học hiện đại, cho thấy nhiều tác dụng tích cực đối với sức khỏe.

Theo các nghiên cứu, loại cây này chứa các hoạt chất sinh học quý như flavonoid, saponin, tanin… Trong đó, flavonoid được đánh giá là hoạt chất nổi bật với khả năng chống oxy hóa mạnh, giúp ức chế sự phát triển của tế bào ung thư và làm chậm quá trình lão hóa của cơ thể.

Flavonoid là hợp chất chỉ có trong thực vật, có vai trò bảo vệ cây khỏi bệnh tật và quá trình oxy hóa. Khi đi vào cơ thể người, hoạt chất này giúp trung hòa các gốc tự do là tác nhân gây ung thư, tổn thương tế bào và nhiều bệnh mạn tính. Vì vậy, xạ đen thường được khuyến cáo sử dụng để hỗ trợ trong các trường hợp mắc ung thư, bệnh tim mạch, mỡ máu cao.

Bên cạnh đó, xạ đen còn được đánh giá cao trong hỗ trợ điều trị các bệnh lý về gan. Nhiều chế phẩm y học hiện đại đã chiết xuất xạ đen để hỗ trợ điều trị viêm gan, xơ gan, men gan cao. Trong Đông y, đây là vị thuốc nam quý thường được sử dụng cho người mắc các bệnh gan mạn tính.

Xạ đen là thức uống tốt cho sức khỏe nhưng cần thận trọng nếu sử dụng lâu dài

Những người không nên uống nước xạ đen

Nước xạ đen tuy tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng uống được. Báo Lao động dẫn nguồn trang Indianexpress cho biết, những nhóm người dưới đây cần thận trọng khi uống nước xạ đen:

Phụ nữ mang thai và cho con bú

Do tác động chưa được nghiên cứu kỹ lưỡng đối với thai nhi và trẻ sơ sinh, phụ nữ mang thai và cho con bú nên tránh sử dụng xạ đen (cây thuốc nam; tên khoa học của xạ đen là Celastrus hindsii Benth et Hook, thuộc họ dây gối Celastraceae; còn được gọi là cây ung thư).

Người có vấn đề về gan hoặc thận

Xạ đen có thể gây ra tác dụng phụ không mong muốn đối với những người có vấn đề về gan hoặc thận, vì vậy nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Người bị huyết áp thấp

Xạ đen có thể làm hạ huyết áp, do đó những người có huyết áp thấp nên hạn chế hoặc tránh sử dụng để không xảy ra tình trạng tụt huyết áp quá mức.

Người đang dùng thuốc điều trị bệnh

Xạ đen có thể tương tác với một số loại thuốc điều trị bệnh, nên tốt nhất là tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng kết hợp.

Trẻ em

Tác dụng của xạ đen đối với trẻ em chưa được nghiên cứu kỹ, do đó nên hạn chế hoặc tránh sử dụng cho trẻ em.

Nếu bạn có bất kỳ lo ngại nào về việc sử dụng xạ đen, tốt nhất là tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc chuyên gia y tế.

Thanh Thanh/VTCNews
Tổng hợp
Lá é: Những công dụng ít ai ngờ tới

VOV.VN - Lá é là rau thơm đặc trưng của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thường dùng trong món lẩu gà lá é quen thuộc. Không chỉ là gia vị, loại lá này còn được xem như thảo dược dân gian với một số lợi ích cho sức khỏe.

Lá é: Những công dụng ít ai ngờ tới

Lá é: Những công dụng ít ai ngờ tới

VOV.VN - Lá é là rau thơm đặc trưng của Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thường dùng trong món lẩu gà lá é quen thuộc. Không chỉ là gia vị, loại lá này còn được xem như thảo dược dân gian với một số lợi ích cho sức khỏe.

Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết

VOV.VN - Trà xanh từ lâu đã được tôn vinh là "thần dược" cho sức khỏe. Tuy nhiên, ranh giới giữa "bổ dưỡng" và "độc hại" đôi khi chỉ cách nhau bởi một thói quen nhỏ. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi uống trà xanh cần thay đổi nếu bạn đang mắc phải.

Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết

Trà xanh tốt đến mấy uống kiểu này chẳng khác gì tự hại mình lại ít người biết

VOV.VN - Trà xanh từ lâu đã được tôn vinh là "thần dược" cho sức khỏe. Tuy nhiên, ranh giới giữa "bổ dưỡng" và "độc hại" đôi khi chỉ cách nhau bởi một thói quen nhỏ. Dưới đây là những sai lầm phổ biến khi uống trà xanh cần thay đổi nếu bạn đang mắc phải.

