Uống cây xạ đen có tác dụng gì?

Xạ đen (Celastrus hinsii Benth.) thuộc họ Dây gối (Celastraceae), được tìm thấy ở nhiều nước như Việt Nam, Lào, Thái Lan và Nam Mỹ. Các nghiên cứu trước đây cho thấy, xạ đen chứa nhiều hợp chất quý như axit rosmarinic, terpenoid, alkaloid, phenolics và flavonoid.

Việc sử dụng loại cây này làm thuốc dân gian chủ yếu dựa vào kinh nghiệm của con người trong lịch sử lâu đời của nó. Xạ đen hiện vẫn đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu.

Báo Sức khỏe & Đời sống dẫn lời TS. Lương Y Phùng Tuấn Giang, Chủ tịch Viện nghiên cứu phát triển y dược cổ truyền Việt Nam cho biết, các hợp chất phenolic được phân lập từ chiết xuất methanol, từ lá xạ đen khô đã được chứng minh là có hoạt tính chống oxy hóa, chống lại quá trình tự oxy hóa. Việc xác định hoạt tính chống oxy hóa rất quan trọng trong việc đánh giá tiềm năng chữa bệnh và dược phẩm của cây thuốc.

Ngoài ra, xạ đen là nguồn cung cấp flavonoid tiềm năng với các hoạt tính sinh học. Trong những năm gần đây, flavonoid phân lập từ các nguồn tự nhiên đã được chứng minh là mang lại lợi ích sức khỏe đáng kể nhờ hoạt động chống oxy hóa, chống viêm, mát gan, giải độc...

Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng α-amyrin và β-amyrin là những hợp chất chiếm ưu thế trong cây xạ đen. α-amyrin và β-amyrin được biết đến rộng rãi như một hỗn hợp tự nhiên của triterpenes. Tiềm năng dược lý của chúng đã được báo cáo trong các nghiên cứu, bao gồm tác dụng chống ung thư, kháng vi sinh vật, chống viêm, giải lo âu, tác dụng bảo vệ gan, chống lại bệnh gout, chống tăng sắc tố da, chống đái tháo đường. Ngoài ra, chiết xuất xạ đen còn được sử dụng để chống côn trùng và ức chế sâu bệnh trong nông nghiệp.

Nước xạ đen chứa nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe

Theo y học cổ truyền, xạ đen có vị đắng, tính hàn, là vị thuốc có nhiều công dụng. Xạ đen còn được dùng trong điều trị mụn nhọt, tiêu ung thũng, tiêu viêm, giải độc, tăng cường sức đề kháng của cơ thể.

Những điều cần lưu ý khi uống nước xạ đen

Báo Lao động dẫn nguồn trang Stylecraze khi sử dụng nước xạ đen hàng ngày cần cân nhắc.

Người sử dụng cần tuân thủ liều lượng hợp lý. Uống quá nhiều có thể gây ra tác dụng phụ như buồn nôn, đau bụng hoặc tiêu chảy.

Trong xạ đen có thể tương tác với một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị ung thư và thuốc kháng viêm. Nếu bạn đang dùng thuốc, nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng nước xạ đen hàng ngày.

Liên quan đến yếu tố thời gian sử dụng nước xạ đen lâu dài cần theo dõi và đánh giá tình trạng sức khỏe thường xuyên. Nên có những khoảng thời gian nghỉ giữa các đợt sử dụng để cơ thể không bị phụ thuộc vào thảo dược.

Đặc biệt, những đối tượng như trẻ em, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, và những người có bệnh lý mãn tính nên thận trọng khi sử dụng nước xạ đen.